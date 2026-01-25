ETV Bharat / offbeat

గోధుమ రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని ప్రసాదం - 'అన్నవరం ప్రసాదం'లా రుచిగా ఉంటుంది!

ఈ రెసిపీని ప్రసాదంలా నివేదించండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది

ratha_saptami_prasadam_recipe
ratha_saptami_prasadam_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 12:35 PM IST

Ratha Saptami Prasadam Recipe : అన్నవరం ప్రసాదం, తిరుపతి లడ్డూ రుచి గురించి ఎంత వర్ణించినా తక్కువే. అలాంటి పదార్థాలు మరెక్కడా దొరకవు. ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ టేస్ట్ రాదంటుంటారు కూడా. అయితే, అన్నవరం ప్రసాదం లాంటి రెసిపీ మీరు ఇంట్లో స్వయంగా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా సింపుల్​గా తక్కువ పదార్థాలతో తయారు చేసి ప్రసాదంగా నివేదించవచ్చు.

సహజంగా పాలు, చక్కెరతో పొంగలి చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా ఇంట్లోనే లభించే గోధుమ రవ్వతో ఓ సారి పరమాన్నం ప్రయత్నించి చూడండి. ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చిక్కటి పాలు మరిగించుకుని నేతిలో వేయించిన గోధుమ రవ్వ ఉడికించుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ డెకరేట్ చేస్తే చాలు! ఎంతో కమ్మని పరమాన్నం రెడీగా ఉంటుంది.

ratha_saptami_prasadam_recipe
ratha_saptami_prasadam_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
  • నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 12
  • కిస్​మిస్ - 15
  • బాదం 8
  • పాలు - 1 కప్పు
  • నీళ్లు - రెండు కప్పులు
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
  • జాజికాయ పొడి - కొద్దిగా
ratha_saptami_prasadam_recipe
ratha_saptami_prasadam_recipe (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. ముందుగా డ్రై ఫ్రూట్స్, గోధుమ రవ్వ వేయించాలి.
  2. పాలు మరిగించుకున్న గోధుమ రవ్వ వేసుకోవాలి.
  3. బెల్లం కరిగించి పాకం లేకుండానే రవ్వలో కలుపుకోవాలి.
ratha_saptami_prasadam_recipe
ratha_saptami_prasadam_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేయించాలి. ఆ తర్వాత కిస్​మిస్, తరిగిన బాదం పలుకులు కూడా వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో మరి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని అర కప్పు గోధుమ రవ్వ వేసుకుని వేయించుకోవాలి. సన్నటి మంటపై రంగు మారే వరకు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ratha_saptami_prasadam_recipe
ratha_saptami_prasadam_recipe (Getty images)
  • తర్వాత అదే కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నపుడు పాలు పోసుకుని మరిగించాలి. ఆ తర్వాత రవ్వ పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి. రవ్వ ఉడికిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు తురుముకున్న బెల్లం వేసుకోవాలి. బెల్లం బాగా కరిగిపోయే వరకు ఉడికించుకుని రవ్వలో కలిసే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి.
ratha_saptami_prasadam_recipe
ratha_saptami_prasadam_recipe (Getty images)
  • బెల్లం నేరుగా వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు. లేదా మరో పాత్రలో కరిగించుకుని వడగట్టుకుని తీసుకోవచ్చు. బెల్లం బదులు పంచదార కూడా వాడుకోవచ్చు. మీకు నచ్చితే బెల్లం, పంచదార రెండూ కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టిన డ్రై ఫ్రూట్స్, కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. తినే కొద్దీ తినాలనిపించే ఈ రవ్వ కేసరి ఈ రథ సప్తమి రోజున స్వామి వారికి ప్రసాదంగా నివేదించి ఆరగించండి.

