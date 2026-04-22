టెంపుల్ స్టైల్ "మిరియాల పులిహోర" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే పులిహోర రెసిపీ - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 11:17 AM IST
Miriyala Pulihora Recipe in Telugu : చాలా మందికి పులిహోర పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. దీనిని నిమ్మకాయ, చింతపండుతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి టెంపుల్ స్టైల్ మిరియాల పులిహోర ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక దేవుడికి నైవేద్యంగాను పెట్టొచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 2 కప్పులు
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- ఉప్పు - రెండుప్పావు టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - సరిపడా
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- నల్ల నువ్వులు - ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 60 గ్రాములు
- బెల్లం - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు, 300 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల అనంతరం రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో రెండు కప్పుల బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత బియ్యాన్ని కుక్కర్లో వేయాలి. ఇందులోనే నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, రెండుప్పావు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత నూనె రాసిన ప్లేట్లో అన్నాన్ని వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మిరియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. ఇందులోనే ఒకటిప్పావు టేబుల్ స్పూన్ల నల్ల నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఈ దినుసులను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, 60 గ్రాముల పల్లీలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకు, తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, కొంచెం బెల్లం వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి.
- ఈ మిశ్రమం మరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ 20 నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచి ఆ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టెంపుల్ స్టైల్ మిరియాల పులిహోర మీ ముందుంటుంది!
