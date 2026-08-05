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"మత్తు వద్దు బ్రో.. నీ హాబీయే నీ డ్రగ్గు బ్రో" - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా యాంటీ డ్రగ్​ సాంగ్​! - మీరు విన్నారా?

- మత్తు పదార్థాలు జీవితాలను ఎలా బుగ్గిపాలు చేస్తాయో వివరిస్తూ పాట - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా ఐఆర్‌ఎస్‌ అధికారి ఈదర రవికిరణ్‌ గీతం!

Anti Drug Awareness Song Telugu
Anti Drug Awareness Song Telugu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 10:33 AM IST

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Telugu Inspirational Song Against Drug Abuse: తెలంగాణలో 2023లో నమోదైన డ్రగ్​ కేసుల సంఖ్య 464. 2025లో ఆ సంఖ్య ఏకంగా 2,074. ఈ గణాంకాలు చాలు.. మత్తుపదార్థాల వినియోగం ఏ స్థాయిలో పెరిగిందో చెప్పడానికి! ఒక్కసారి మత్తు వలలో పడితే, అందులో నుంచి బయటపడడం అంత ఈజీకాదు. జీవితాలను, కుటుంబాలనే సర్వనాశనం చేసేస్తుంది. అలాంటి ప్రమాదకరమైన డ్రగ్స్ కు దూరంగా ఉండాలని, వాటి జోలికి వెళ్లొద్దంటూ IRS అధికారి ఈదర రవికిరణ్‌ రచించిన పాట ఇప్పుడు వైరల్​గా మారింది.

సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ :

"మత్తు వద్దు బ్రో... నీ హాబీయే నీ డ్రగ్గు బ్రో" అంటూ సాగే ఈ గీతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్​ అవుతోంది. ఈ పాటకు ట్యూన్ కట్టింది, ఆలపిచింది కూడా AI కావడం విశేషం. "అలా అలవాటవుతుంది. నిన్ను చీకటిలో పడేస్తుంది. నీ జీవితాన్ని బుగ్గి చేస్తుంది. నీ ఆనందం హరిస్తుంది. నిద్ర లేకుండా చేస్తుంది!! నిన్ను నువ్వే గుర్తుపట్టనట్టుగా ఏమార్చేస్తుంది! అమ్మ కళ్లలో కన్నీరు, నాన్న కలలు బేజారు. మత్తు వద్దు బ్రో.. నీ హాబీయే నీ డ్రగ్గు బ్రో" అంటూ యువతను ఆలోచింపజేస్తోంది.

పెరుగుతున్న డ్రగ్స్ :

నార్కోటిక్స్‌ కంట్రోల్‌ బ్యూరో (ఎన్‌సీబీ) అంచనాల ప్రకారం భారతదేశంలో కోట్లాది మంది మత్తు పదార్థాలకు బానిసలు అవుతున్నారు. యువతలో పెరుగుతున్న డ్రగ్స్‌ వినియోగం దేశ భవితకు ప్రమాదకర సంకేతాలను ఇస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా 2003 నుంచి 2013 రూ.40వేల కోట్ల విలువైన 26 లక్షల కేజీల మాదకద్రవ్యాలు పట్టుబడ్డాయి. ఇక 2014 నుంచి 2025 మధ్యలో ఏకంగా రూ.1.65 లక్షల కోట్ల ఖరీదైన కోటి కేజీల మత్తుమందులు దొరికాయి.

తెలంగాణ భౌగోళికంగా అనేక ర్రాష్ట్రాలకు అనుసంధానంగా ఉండటంతో డ్రగ్స్‌ స్మగ్లర్లకు ఇది చౌరస్తాగా మారింది. రాష్ట్రంలో 2023లో నమోదైన 464 ఎన్‌డీపీఎస్‌ కేసులు.. 2025 నాటికి 2,074కు పెరిగాయి. ఈ కేసుల్లో 832 మందిని అరెస్టు చేసి రూ. 172.9 కోట్ల విలువైన మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పోలీసు శాఖ డ్రగ్స్‌ నిర్మూలనను అత్యంత ప్రాధాన్య అంశంగా తీసుకుని కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నాయి.

బానిసలైపోతే :

మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలైతే వ్యక్తిగత జీవితం రోడ్డున పడుతుంది. విద్య, ఉపాధి, ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి దెబ్బతింటాయి. ఫలితంగా నేరాలు పెరగడం, కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నం కావడం, వైద్యఖర్చులు వంటి ప్రతికూల పరిణామాలెన్నో చోటుచేసుకుంటాయి. అందుకే మత్తుకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

"సంగీతానికి రాళ్లు కరుగుతాయి" అని పెద్దలు అంటుంటారు. ఎందుకంటే గుండె లోతుల్లోని గాయాలను సైతం నయం చేసే శక్తి పాటలకు ఉంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు వయసుతో సంబంధం లేకుండా పాటను ప్రేమించని వారు ఎవరూ ఉండరు. అందుకే.. డ్రగ్స్ పై యుద్ధం ప్రకటించడానికి పాటనే ఆయుధంగా ఎంచుకున్నారు IRS ఆఫీసర్ రవికుమార్. అందులోని ఆవేదన, ఆందోళననూ మీరూ వినండి!

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