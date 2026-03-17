"ఉగాది పచ్చడి" ప్రత్యేకత ఏమిటి? - ఆరు రుచుల వెనుక వాస్తవాలు తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 4:53 PM IST
Ugadi Pachadi 2026 Neem Flower Benefits in Telugu : తీపి, వగరు, పులుపు, కారం, చేదుతో పాటు ఉప్పు కలిపి చేసే ఆరు రుచుల సమ్మేళనమే ఉగాది పచ్చడి. జీవితంలో కష్టాలు, సుఖాలు అన్నీ కలగలిసి ఉంటాయని, అలా అన్ని రుచులను సమానంగా స్వీకరించాలన్న సందేశం అందరికీ అందించడమే ఈ పచ్చడి పంపిణీ వెనుకున్న ఉద్దేశం. అయితే, ఆయా రుచుల్లో చేదు కోసం వేప పువ్వు ఎందుకు కలుపుతారో ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే.
మామిడి :
ఉగాది పచ్చడిలో వగరు రుచి కోసం మామిడి పిందెలు వాడుతారు. శరీరంపై గాయాలు, వాటి కారణంగా జరిగే రక్తస్రావాన్ని నివారించడంలో మామిడి సహకరిస్తుందట. ఇక వేసవిలో వేడి, వడదెబ్బ తగలకుండా, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుందని నిపుణులు చెప్తుంటారు. ఇక ఇందులోని 'సి' విటమిన్ శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో తోడ్పడడంతో పాటు గ్యాస్ట్రిక్, ఛాతీలో మంట వంటి పలు సమస్యల్ని తగ్గిస్తుంది. అంతేగాకుండా పొట్టను పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి మామిడిలోని పీచు పదార్థం సహకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బెల్లం :
ఉగాది పచ్చడిలో చక్కెరకు బదులు బెల్లం వాడుతుంటారు. శరీరంలోని విషపదార్థాల్ని బయటికి పంపించడంలో బెల్లం ఉపకరిస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, సెలీనియం, జింక్ తదితర పోషకాలు ఫ్రీరాడికల్ డ్యామేజ్ నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతాయి. అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించి ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. బెల్లంలో లభించే సహజసిద్ధ ఐరన్ రక్తహీనతను తగ్గిస్తుంది. ఇక దగ్గు, అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి అనారోగ్య సమస్యలకు బెల్లం చక్కని పరిష్కారం అని ఆయుర్వేదం చెప్తోంది.
చింత పండు :
ఆహారంలోని ఖనిజాల్ని శరీరం సులభంగా గ్రహించేందుకు, అలాగే శరీరంలోని మలినాలను తొలగించడంలో చింతపండు సహకరిస్తుంది. అజీర్తి వల్ల కలిగే అసౌకర్యానికి చెక్ పెట్టడంతో పాటు కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో చింతపండు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందాన్ని పెంచే శక్తి కూడా దీనికి ఉందని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ శ్లోకం చదివి ఉగాది పచ్చడి ఆరగించండి!
"శతాయుష్యం వజ్రదేహం దదాత్యర్థం సుఖానిచ
సర్వారిష్ట వినాశంచ నింబకందళ భక్షణమ్॥"
కారం :
స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఎండు మిర్చికారంలో అధికంగా ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పేర్కొంటారు. అదే విధంగా దీనిలోని క్యాప్సైచిన్ అనే పదార్థం నొప్పి నివారిణిగా పనిచేస్తుందట. జీర్ణశక్తి పెంచడం, బరువును తగ్గించడంతో పాటు ముక్కు దిబ్బడ నుంచి త్వరిత ఉపశమనం కలిగించడంలో ఎండు కారం సహకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఉప్పు :
వేసవిలో ఎండలు దంచి కొడుతుంటాయి. ఈ సమయంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్ బారిన పడే అవకాసాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందాలంటే తగినంత సోడియం శరీరానికి అవసరం. అదేవిధంగా నీరసాన్ని తరిమికొట్టడంలోనూ ఉప్పు ఎంతో తోడ్పడుతుంది. అలాగని ఆహారంలో ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా మంచిది కాదని నిపుణులు తెలిపారు.
వేప పువ్వు :
ఉగాది పచ్చడిలో చేదు రుచి కోసం వేపపువ్వు వాడుతారు. వేప పువ్వుకు వివిధ రకాల వ్యాధులతో పోరాడే శక్తి ఉందని, ఇది శరీరంలోకి చేరి అనారోగ్యాలకు గురిచేసే క్రిములను నాశనం చేస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెప్తున్నారు. రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి అనేక చర్మ వ్యాధులను నివారించడంలో సహకరిస్తుందని, మధుమేహంతో బాధపడేవారికి చక్కటి ఔషధంలా పనిచేస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు. వేపపువ్వును చేదు రుచి కోసమే కాకుండా, సీజనల్ రుగ్మతలను నివారించడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు. వేప పువ్వు మాత్రమే కాదు! చెట్టు ఆకులు, విత్తనాలు, పండ్లు, వేర్లు, బెరడు వంటివన్నీ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడంలో బాగా పనిచేస్తాయి.
ఉగాది పచ్చడి ఆరోగ్యదాయకమే అయినా మితంగా తీసుకుంటేనే దాని లాభాలు పొందచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
NOTE : ఉగాది పచ్చడి, అందులో కలిపే పదార్థాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
