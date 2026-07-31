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మూతపడుతున్న "తెలుగు మీడియం స్కూల్స్" - అందుకు గల కారణాలివే!

తగ్గిపోతున్న 'తెలుగు మీడియం బడులు' - మనుగడ కోసం ఇతర భాషల్లోకి మారుస్తున్న వైనం!

Telugu Schools Close Down
Telugu Schools Close Down (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 5:21 PM IST

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Telugu Schools Close Down : ఒకప్పుడు అవన్నీ తెలుగు మాధ్యమ బడులు. వందలాది విద్యార్థులతో కళకళలాడగా ప్రస్తుతం అవి వెలవెలబోతున్నాయి. తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ తదితర రాష్ట్రాల్లో తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలలుండేవి. మనుగడ కోసం వాటన్నింటినీ ఇంగ్లిష్ మీడియంతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల భాషల్లోకి మార్చేస్తున్నారు. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల వెలుపల తెలుగు భాష ప్రాధాన్యం కోల్పోతుంది. కొన్నితరాల పాటు తెలుగులోనే విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన ఆ పాఠశాలలు, నేటి తరానికి తెలుగులో బోధించలేకపోతున్నాయి. ఇప్పటికే కొన్ని పాఠశాలలు మూతపడగా, మరికొన్ని నేడో, రేపో అన్నట్లుగా మారాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి స్థానిక తెలుగు సంఘాలు. మరి, అందుకు గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నిర్బంధ తమిళంతో నష్టం

నిర్బంధ తమిళ బోధనా చట్టం- 2006తో తమిళం, ఇంగ్లీష్ బోధన తప్పనిసరైంది. తమిళేతరులు వారి మాతృభాషను ఐచ్చికంగా(పాఠ్యాంశంగా) చదువుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. కానీ ఆ భాషలో బోధించేందుకు ప్రత్యేక క్లాసులు, మార్కులు కేటాయించలేదు. పైగా ఐచ్చిక భాషను సైతం తమిళంలోనే రాయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో తెలుగు మాధ్యమంలోనే కాదు కదా, తెలుగును పాఠ్యాంశంగానూ బోధించే పరిస్థితి లేకుండాపోయింది. కృష్ణగిరి జిల్లాలోని హోసూరు, తళి, కెళమంగళం, సూళగిరి, వేపనపల్లి ప్రాంతాల్లో ఒకప్పుడు వందల సంఖ్యలో తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలలుండేవి. పై ప్రతికూల పరిస్థితుల కారణంగా 2006 తర్వాత అవన్నీ ఇంగ్లిష్ మీడియంలోకి మారిపోయాయి.

బెంగాల్లోనూ ఇదే తీరు :

పశ్చిమబెంగాల్​లోని కోల్​కతా, ఖరగ్​పూర్, శ్రీరాంపూర్, టిటాఘర్, సంత్రాగచ్చి, ఆద్రా ప్రాంతాల్లో 35 ప్రాథమిక, 15 మాధ్యమిక, 3 ఉచ్ఛ మాధ్యమిక పాఠశాలలున్నాయి. వీటిలో ఒకటి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు తెలుగులోనే బోధించేవారు. ప్రస్తుతం 35 ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో సగమే కొనసాగుతున్నాయి. తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యార్థులు చేరకపోవడం, ఉపాధ్యాయుల కొరతతో మాధ్యమిక పాఠశాలల్లో ఒకటి మూతపడగా, 2000వ సంవత్సరం నుంచి మిగతావి ఇంగ్లిష్ మాధ్యమంలో కొనసాగుతున్నాయి. వీటిలో తెలుగును ఓ పాఠ్యాంశంగానే బోధిస్తున్నారు. ఆద్రాలోని ప్రాథమిక పాఠశాల 15 ఏళ్ల క్రితమే మూతపడింది.

మహారాష్ట్రలో పదే మిగిలాయి :

ముంబయి, బివండీ, షోలాపూర్, అహ్మద్ నగర్, చంద్రాపూర్, అహేరీ, నాందేడ్, ఔరంగాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో తెలుగువారి జనాభా ఎక్కువగా ఉంది. ఒకప్పుడు 50 ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత తెలుగు మాధ్యమ పాఠశాలలు, నాలుగు(1-12వ తరగతి) హైస్కూళ్లు ఉండేవి. ప్రస్తుతం కేవలం 10 స్కూల్స్ మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. పుణే, షోలాపూర్, చంద్రాపూర్​లో మరో 5 తెలుగు మాధ్యమ ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉండగా, విద్యార్థులు చేరకపోవడంతో వీటిని ఆంగ్ల మాధ్యమంలోకి మార్చారు. ముంబయిలో ఒకే ఒక్క పాఠశాలలో తెలుగును ఒక సబ్జెక్ట్​గా 12వ తరగతి వరకు చదువుకునే ఛాన్స్ ఉంది.

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కన్నడ పాఠశాలల్లో విలీనం :

స్వాతంత్య్రానికి ముందు నుంచే బళ్లారిలో మొత్తం 33 తెలుగు పాఠశాలలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం వీటిలో 13 మాత్రమే కొనసాగుతున్నాయి. ఐదు హైస్కూళ్లలో నాలుగు మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. విద్యార్థులు తక్కువగా ఉన్నారనే కారణంతో సమీపంలోని కన్నడ బడుల్లో విలీనం చేశారు. ప్రభుత్వం కూడా తెలుగు ఉపాధ్యాయుల్ని నియమించడం లేదు. ఫలితంగా తెలుగు స్కూళ్లల్లో హైయ్యర్ ప్రైమరీ వరకు కన్నడ మినహా అన్ని పాఠ్యాంశాలనూ ఒక్క ఉపాధ్యాయుడే బోధించాల్సి వస్తోంది.

సూరత్​లో ఇతర మీడియంలోకి మార్పు :

గుజరాత్ వ్యాప్తంగా ఆరు నుంచి ఏడు లక్షల మంది తెలుగువారు ఉన్నారు. సూరత్​లో 2015 వరకు ఒక హైస్కూల్, 20 తెలుగు మాధ్యమ ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం వీటన్నింటినీ గుజరాతీ, మరాఠీ, ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లోకి మార్చారు. తెలుగు ఓ పాఠ్యాంశంగా నాలుగు పాఠశాలల్లో మాత్రమే కొనసాగుతోంది. 1977లో అహ్మదాబాద్​లో రెండు తెలుగు ప్రాథమిక పాఠశాలలుండగా, ప్రస్తుతం ఇవి మూతపడ్డాయి. గాంధీధామ్​లోని ప్రాథమిక పాఠశాల మూతపడింది. నవసారిలోని గందేవీ ప్రాంతంలో 500- 600 తెలుగు కుటుంబాలు ఉండగా, అక్కడున్న తెలుగు ప్రాథమిక పాఠశాలను ఏడెనిమిదేళ్ల క్రితం గుజరాతీ మీడియంలోకి మార్చారు. ఇక్కడ తెలుగును ఓ పాఠ్యాంశంగానే బోధిస్తున్నారు.

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