ETV Bharat / offbeat

పాత "సిమ్ కార్డు" పడేస్తున్నారా? - సెల్​ఫోన్ వినియోగదారులకు "డాట్" హెచ్చరిక!

మీ సిమ్‌ దుర్వినియోగమైతే మీదే బాధ్యత - సంచార్‌ సాథి మొబైల్‌ యాప్‌లో ఐఎంఈఐ చెక్ చేసుకోండి!

sim_card_misuse
sim_card_misuse (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SIM card misuse : ఆఫర్లు ఉన్నాయి కదా! అని కొంత మంది సిమ్‌కార్డులు ఎడాపెడా కొనుగోలు చేసి వ్యాలిడిటీ తీరగానే మూలన పడేస్తుంటారు. మరికొందరు వాడడం లేదన్న ఉద్దేశంతో ఏదో ఒక సందర్భంలో తెలిసిన వ్యక్తులే కదా అని 'వాడుకో' అని ఇచ్చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు వదిలేసిన సిమ్ కార్డు నంబర్‌ సైబర్‌ మోసాలకో, చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకో వాడినట్లు తేలితే అందుకు మీరే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఆ సిమ్‌ నంబర్ నుంచి వెళ్లే ప్రతి కాల్​కి కార్డు యజమానిగా మీరూ బాధ్యులే! అని గుర్తుంచుకోండి. ఈ మేరకు సిమ్‌కార్డు దుర్వినియోగంపై టెలికాం విభాగం (DoT) కీలక ప్రకటన చేసింది. సిమ్‌ కార్డుల కొనుగోలు, వాడకం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండడంతో పాటు ట్యాంపర్‌ చేసిన IMEI మొబైల్‌ డివైజుల వాడకానికి దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ పౌరులకు సూచనలు చేసింది.

పాత బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.78వేల కోట్లు - మీ వాళ్ల డబ్బుంటే ఇలా తెలుసుకోవచ్చు!

IMEI ట్యాంపర్‌ చేసిన మోడెమ్‌, మాడ్యూల్స్‌, సిమ్‌ బాక్సులను కొనుగోలు చేయడం లేదా ఉపయోగించడం చట్టరీత్యా నేరమని డాట్‌ (DoT) పేర్కొంది. అదే విధంగా నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి సిమ్‌ కార్డులను కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా మీ పేరిట తీసుకున్న సిమ్‌కార్డులను మరొకరికి ఇవ్వడం కూడా నేరమని స్పష్టం చేసింది. సైబర్‌ నేరాలు, ఇతర చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు మీ సిమ్‌కార్డు వినియోగించినట్లు తేలితే తీవ్రమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తూ ఇలా నేరానికి పాల్పడినవారితో పాటు ఆ సిమ్‌కార్డు యజమాని కూడా బాధ్యుడేనని స్పష్టం చేసింది. కాలింగ్ లైన్ ఐడెంటిటీ (CLI) లేదా ఇతర టెలికాం గుర్తింపులను మార్చగలిగే మొబైల్ యాప్‌లు, వెబ్‌సైట్లను ఉపయోగించొద్దని పేర్కొంది.

2023 టెలికమ్యూనికేషన్స్‌ చట్టం ప్రకారం సెల్​ఫోన్లతో పాటు ఇతర డివైజుల్లో IMEIని (ఇంటర్నేషనల్‌ మొబైల్‌ ఎక్విప్‌మెంట్‌ ఐడెంటిటీ) ట్యాంపర్‌ చేస్తున్నట్లు డాట్ గుర్తించింది. అలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే 3 సంవత్సరాల వరకు జైలు, రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా ఉంటుందని తెలిపింది. కొన్ని సందర్భాల్లో జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా ఉంటాయని పేర్కొంది.

2024 టెలికమ్యూనికేషన్స్‌ రూల్స్‌ ప్రకారం ఐఎంఈఐ మార్పు చేసిన డివైజ్​ వినియోగం నిషిద్ధమని డాట్‌ గుర్తు చేసింది. సంచార్‌ సాథి లేదా సంచార్‌ సాథి మొబైల్‌ యాప్‌లో ఐఎంఈఐ వివరాలను తనిఖీ చేసుకోవాలని పౌరులకు సూచిస్తూ IMEI వివరాలు ఎంటర్‌ చేస్తే బ్రాండ్‌ నేమ్‌, మోడల్‌, తయారీ వివరాలు దర్శమిస్తాయని తెలిపింది. టెలికాం వనరుల దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడం, పౌరులందరికీ సురక్షితమైన టెలికమ్యూనికేషన్ పర్యావరణ వ్యవస్థను అందించడం కోసం ప్రభుత్వం కఠినమైన తనిఖీలను ఏర్పాటు చేసిందని డాట్‌ పేర్కొంది.

ఒక్క మెసేజ్​తో ఆధార్‌ వర్చువల్‌ ఐడీ! - బయోమెట్రిక్ లాకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసా?

అతి పొడవైన రైలు మార్గం - ఎక్కి, దిగడానికి 8 రోజులు పడుతుంది!

TAGGED:

SIM CARD
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
TELECOMMUNICATIONS DEPARTMENT RULES
కొత్త సిమ్ కార్డు కొంటున్నారా
SIM CARD MISUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.