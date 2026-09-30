తెలంగాణలో 'వైజాగ్' - సినిమా సెట్ కాదు, ప్రకృతి గీసిన రమణీయ చిత్రం!
పర్యటకులను ఆకర్షిస్తోన్న వైజాగ్ కాలనీ - వీకెండ్స్లో సందడే సందడి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:19 PM IST
Vizag Colony Tourist Places : ఉరుకుల, పరుగుల నగర జీవులకు, ప్రకృతి ప్రేమికులకు ప్రశాంత వాతావరణం అందిస్తోంది వైజాగ్ కాలనీ. కృష్ణమ్మ పరవళ్లు, పచ్చని కొండలు, ఇసుక తిన్నెలు! ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. సంద్రాన్ని తలపించేలా నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్ వెనుక జలాలు, కనుచూపు మేర పచ్చిక బయళ్లు, బీచ్ లాంటి ఇసుక తిన్నెలు, పాపికొండల్లాంటి ప్రయాణం, మర్చిపోలేని మరెన్నో జ్ఞాపకాలను అందిస్తుంది ఈ ప్రకృతి రమణీయ ప్రాంతం.
నల్గొండ జిల్లా నేరేడుగొమ్ము మండలం చిన్నమునిగల్ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో ఉంటుంది వైజాగ్ కాలనీ. హైదరాబాద్ నుంచి ఇబ్రహీంపట్నం, మాల్, మల్లేపల్లి మీదుగా 137 కిలోమీటర్లు, జడ్చర్ల నుంచి దేవరకొండ మీదుగా 123 కి.మీ., నల్లగొండ నుంచి గుర్రంపోడు మీదుగా 89కిలోమీటర్లు, మిర్యాలగూడ నుంచి పెద్దవూర మీదుగా 97కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్లడానికి రోజులో ఒక్కసారి మాత్రమే హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా బస్ సౌకర్యం ఉంది. పర్యటకులు తమ సొంత వాహనాల్లో మాత్రమే వచ్చి వెళ్తుంటారు.
ఆ 'దోమ తెర' ముంచేస్తోంది! - 'వైజాగ్ కాలనీ'లో వందల కుటుంబాల పరిస్థితేంటి?
నాగార్జున సాగర్ బ్యాక్వాటర్స్ అందాలను తనలో నింపుకున్న అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతం వైజాగ్ కాలనీ. ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఒక స్వర్గధామంలా కనిపిస్తుంది. ఓ వైపు కృష్ణమ్మ జల సవ్వడి, మరోవైపు పర్యటకుల సందడి! నల్లమల అడవుల పచ్చదనం మధ్య ఈ ప్రాంతం కేరళను తలపిస్తుంది. ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణ విశాలమైన ప్రకృతి మధ్యలో బోటింగ్. చుట్టూ కొండలు, చిన్న చిన్న దీవులు మధ్య సాగే పడవ ప్రయాణం పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఆకాశం రంగులు మారుతుండగా, నీటి అలలపై సూర్యకిరణాలు ప్రతిబింబించే దృశ్యం కనువిందు చేస్తుంది. నగర జీవన సందడి, కాలుష్యానికి దూరంగా, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వీకెండ్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి వైజాగ్ కాలనీ బెస్ట్ ఛాయిస్!
"'హైలెస్సో".. అంటూ అలలపై సాగే పడవ ప్రయాణం!
చుట్టూ కృష్ణా జలాలు, అక్కడక్కడా పచ్చని కొండలు
ఉరుకులు, పరుగుల నగర జీవి అలసట తీర్చే ప్రశాంత తీరం,
అత్యద్భుతం.. నాగార్జునసాగర్ వెనుక జలాల సోయగం!"
(సెప్టెంబర్ 27, 2026 నాగార్జున సాగర్ రిజర్వాయర్ నీటిమట్టం 536 అడుగులు. ఇదే సమయంలో బ్యాక్ వాటర్లో నీట మునిగిన గుట్టలు. తీరంలో లంగరు వేసిన పడవలు. ఈ ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యం వైజాగ్ కాలనీలోనిది.)
నల్లమల కొండల నడుమ పరుగులు తీసే కృష్ణమ్మ
నాగార్జున 'సాగర' గర్భాన శాంతించిన వేళ!
వైజాగ్ కాలనీ తీరాన విరిసింది నీలి జలాల శోభ!
నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ నిర్మాణ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం (వైజాగ్) ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మత్స్యకారులు ఇక్కడ స్థిరపడటంతో దీనికి వైజాగ్ కాలనీ అనే పేరు వచ్చింది. పర్యాటకులకు స్థానిక మత్స్యకారులు అప్పటికప్పుడు నదిలో పట్టిన తాజా చేపలతో వడ్డించే రుచులు ఇక్కడ ఎంతో ప్రత్యేకం. వృత్తి, ఉద్యోగ ఒత్తిళ్లు, నగరంలో రణగొణ ధ్వని కాలుష్యం నుంచి కావాల్సినంత విరామం లభిస్తుందిక్కడ. ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రతి క్షణాన్ని గొప్పగా ఆస్వాదించవచ్చు.
వైజాగ్ కాలనీలో బోటింగ్, టూరిజం పాయింట్
జిల్లాలోని బుద్ధవనం, ఛాయా సోమేశ్వరాలయం, నాగార్జునసాగర్, దేవరకొండ ఖిలాతో పాటు వైజాగ్ కాలనీ కలిపి టూరిజం సర్క్యూట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. వైజాగ్ కాలనీలో బోటింగ్, టూరిజం పాయింట్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇందులో భాగంగా కాటేజీల నిర్మాణంతో పాటు మరుగుదొడ్లు, స్నానాల గదులు, మహిళలు దుస్తులు మార్చుకునే వసతుల ఏర్పాట్లపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపించాం. అతి త్వరలోనే అనుమతులు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. - ఎండీ.అక్బర్ అలీ, పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ అధికారి, నల్గొండ జిల్లా
పర్యటకులు ఇక్కడికి చేరుకోగానే ముందుగా నచ్చిన చేపలతో పాటు చికెన్ తీసుకుని అక్కడి కుక్ చేయించుకుంటారు. ఫ్రై, కర్రీలతో పాటు జొన్న రొట్టెలు, గోధుమ రొట్టెలు, పుల్కాలు, రైస్, బగారా రైస్ కూడా స్థానిక మత్స్యకార మహిళలు తయారు చేసి పెడతారు. వంటలు సిద్ధం కాగానే ప్యాక్ చేయించుకుని తీరంలో లంగరు వేసిన పడవల దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. వైజాగ్ కాలనీ నుంచి బోటింగ్ అవకాశం ఉంది. బోట్లలో రిజర్వాయర్ మధ్యలోని ఐలాండ్కు తీసుకెళ్తుంటారు. దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. బోటింగ్ కోసం 5-7 సభ్యులు గ్రూపుగా వెళ్తే రూ.1200-1500, వ్యక్తిగతంగా రూ.300 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పర్యటకులు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి
వైజాగ్ కాలనీ పర్యటనలో ప్రమాదాలు అనేకం పొంచి ఉన్నాయి. పర్యాటకం మాటున ఊహించని ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అతి వేగం, డ్రంకెన్ డ్రైవ్, రక్షణ లేని బోటింగ్, స్విమ్మింగ్ వల్ల ఇప్పటికే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయించి పర్యటకులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. డ్రంకెన్ డ్రైవ్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నాం. స్థానికుల సహకారంతో ప్రమాదాల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. - కె.నాగేంద్రబాబు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నేరేడుగొమ్ము
ఐలాండ్ లో విందు ఆరగించిన తర్వాత ఫొటోషూట్ అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కొండలు, గుట్టలు, పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు, ఇసుక తిన్నెల్లో విహరించే వీలుంది.
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