తెలంగాణ స్పెషల్ "సకినాలు" - ఇలా చేస్తే కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి!
సకినాలను ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి - తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 8:47 PM IST
Telangana Special Sakinalu Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్గా తెలంగాణ స్పెషల్ సకినాలు చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే కరకరలాడుతూ రావడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగానూ వస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! మరి లేట్ చేయకుండా తెలంగాణ స్పెషల్ క్రిస్పీ, టేస్టీ సకినాలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 10 కప్పులు
- నువ్వులు - ఒక కప్పు
- వాము - 7 స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- ఉప్పు - తగినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 10 కప్పుల బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 5 గంటల తర్వాత వాటర్ తీసేసి బియ్యాన్ని క్లాత్ మీద వేసి 20 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి. ఇరవై నిమిషాల అనంతరం బియ్యాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు నువ్వులు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న బియ్యప్పిండి, ఫ్రై చేసిన నువ్వులు వేయాలి. అలాగే ఏడు స్పూన్ల వాము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ మురుకుల పిండిలా మిక్స్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా ఒక కాటన్ క్లాత్ను తడిపి పలుచగా పరచాలి. ఇప్పుడు చేతిని తడి చేసి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొంచెంకొంచెం తీసుకుంటూ వేళ్లతో పొడవుగా తిప్పుతూ రౌండ్ షేప్లో నాలుగు చుట్లుగా చుట్టాలి. అనంతరం వీటిని 15 నిమిషాలు గాలికి ఆరబెట్టాలి.
- ఒకవేళ చేతితో సకినాలను నేరుగా చేయడం రాకపోతే జంతికల గొట్టంలో స్టార్ గుర్తు ఉన్న బిళ్లను వేసి లోపల కొద్దిగా నూనె రాసి పిండి ముద్దను ఉంచాలి. అనంతరం క్లాత్పై సకినాల షేప్లో వత్తుకున్నా సరిపోతుంది.
- మరోవైప స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత సకినాలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి గరిటెతో టర్న్ చేసుకుంటూ రెండు వైపులా బాగా కాల్చి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఆ తర్వాత సకినాలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో చేసుకుంటే నెల రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లే చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
