'మంత్రి' రాజీనామా చేయకపోతే తొలగించవచ్చా? - 'బర్తరఫ్' అంటే?
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు ప్రత్యేక అధికారాలు - 'వారు' చెప్పారంటే 'వీరు' సరే అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 3:14 PM IST
Minister Konda Surekha Bartaraf : రాజకీయ విబేధాలు వచ్చినా, పార్టీ లైన్ దాటి ప్రవర్తించినా, అవినీతి, నేరారోపణలు వచ్చినా, పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి నష్టం కలిగించేలా వ్యవహరించిన నేతలను రాజీనామా కోరడం సహజం. అందుకు 'ససేమిరా' అంటే బర్తరఫ్ చేస్తుంటారు.
తెలంగాణ మంత్రి కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ అనే పదం బ్రేకింగ్ వార్తగా తెలుస్తోంది. ఆమె రాజీనామా చేయని పక్షంలో బర్తరఫ్ చేస్తారన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బర్తరఫ్ అనే పదం అర్థం ఏమిటి? బర్తరఫ్ చేసే అధికార గవర్నర్కు ఉందా? ఏ సమయంలో బర్తరఫ్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. బర్తరఫ్ అనేది పార్శీ, ఉర్దూ భాషల నుంచి ఆవిర్భవించినట్లు తెలుస్తోంది. బర్, తరఫ్ అనే రెండు పదాల కలయికే బర్తరఫ్. తెలుగులో 'పక్కన పెట్టడం' అనే అర్ధాన్నిస్తుంది. అంటే ఉద్యోగం లేదా పదవి నుంచి తొలగించడాన్ని బర్తరఫ్ అంటారు.
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గవర్నర్ ఎలా తొలగిస్తారు?
కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి, రాష్ట్రంలో గవర్నర్లకు రాజ్యాంగం కొన్ని విశేష అధికారాలను కల్పించింది. రాష్ట్రంలో ఆర్టికల్ 164 ప్రకారం రాష్ట్ర మంత్రులు గవర్నర్ విశ్వాసం ఉన్నంత వరకు పదవిలో కొనసాగుతారు. అలాగని గవర్నర్ తన సొంతంగా కాకుండా ముఖ్యమంత్రి సలహా, సూచనల మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అదే విధంగా కేంద్రంలో ఆర్టికల్ 75 ప్రకారం ప్రధానమంత్రి సూచన మేరకు రాష్ట్రపతి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ఉద్యోగి లేదా పదవుల్లో ఉన్న వారు ప్రభుత్వ లేదా తమ నిర్ణయించిన అంతర్గత పాలసీలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించినపుడు సహజంగా రాజీనామా చేయాలన్న ఒత్తిడి వారిపై ఉంటుంది. అందుకు వారు అంగీకరించకపోతే బలవంతంగా పక్కన పెట్టాల్సిన పరిస్థితినే బర్తరఫ్ (పక్కన పెట్టడం) అంటారు. ఇపుడు తెలంగాణలో ఇదే పేరు వినిపిస్తోంది. మంత్రి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేస్తారని, ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గవర్నర్కు లేఖ రాశారని సమాచారం.
మంత్రి మండలి నాయకుడిగా కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి వ్యవహరిస్తుంటారు. ఎవరినైనా, ఏదైనా కారణంతో మంత్రి మండలి నుంచి తప్పించాలనుకుంటే రాజీనామా చేయాల్సిందిగా కోరుతారు. ధిక్కరిస్తే బర్తరఫ్ ఆయుధంగా వాడుకుంటారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంపతి లేదా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్లు నడుకోకపోవడం, పార్టీ, ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట దెబ్బతినేలా వ్యవహిరించడం, అవినీతికి పాల్పడడం, కుంభకోణాల్లో పోలీసులు అరెస్టు చేయడం తదితర పరిస్థితుల్లో రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది.
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