"అప్పట్లో భుట్టో, ఇప్పుడు ముషారఫ్!" - మరీ ఇంత గొట్టు ప్రశ్నలైతే ఎ'ట్టెట్టా' సారూ?!
ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు అర్హత పరీక్ష - నవ్వులు పూయిస్తోన్న 'SCERT' TET ప్రశ్నపత్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:42 AM IST
AP TET Question Paper :'దిల్' సినిమాలో వేణుమాధవ్ కామెడీ సీన్ చాలా మందికి గుర్తుండే ఉంటుంది. కాలేజీలో సీటు కోసం వెళ్లిన వేణుమాధవ్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. తనకంటే ముందుగా హాజరైన హీరోయిన్ను అడిగి ప్రశ్నలు, వాటికి సమాధానాలు కూడా తెలుసుకుంటాడు. ఇంటర్వ్యూలో "మీ నాన్న పేరేంటి బాబూ?" అని ప్రశ్నిస్తే అదేమీ పట్టించుకోకుండా "అప్పట్లో భుట్టో ఇప్పుడు ముషారఫ్" అని తను ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న సమాధానం చెప్పడం.. ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తుంది. సరిగ్గా ఇలాగే తాజాగా "NCERT" రూపొందించిన ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం సైతం నవ్వులు పూయిస్తోంది.
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అంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు. స్కూల్ మాస్టారే కాదు! మొదటి రోజు స్కూల్కి వెళ్లే చిన్న పిల్లలు కూడా సమాధానం చెప్పగలిగే ప్రశ్నలివీ. అసలు ఈ ప్రశ్నలేంటి? ఇలా ఎలా ఇచ్చారు? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా?! సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు ఇటీవల నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) ప్రశ్నా పత్రమిది. ఇవే కాదు! ఇలాంటి అతి తేలికైన సమాధానాలు చెప్పగలిగే ప్రశ్నలు అనేకం ఇచ్చారు. ఇలాంటి పరీక్షకు పెద్దగా ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేకుండానే తేలిగ్గా సమాధానాలు గుర్తిచి అర్హత సాధించేలా రూపొందించడం గమనార్హం.
పిల్లలకు విజ్ఞానం బోధించాల్సిన ఉపాధ్యాయులకు ఇలాంటి సాధారణ ప్రశ్నపత్రాలు ఇవ్వడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఎస్సీఈఆర్టీ (SCERT) రూపొందించిందిన ఈ టెట్ ప్రశ్నపత్రాల్లో సామాన్యులు సైతం సమాధానాలు చెప్పగలిగేవే ఉన్నాయి. ఈ ప్రశ్న పత్రాలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృత చర్చ సాగుతోంది.
కిరణజన్య సంయోగక్రియలో ఆకుపచ్చని మొక్కలు విడుదల చేసే వాయువు ఏమిటి? మానవ శరీరంలో ఆహార పదార్థాల నుంచి శక్తి విడుదలకు అవసరమయ్యేది ఏది? అని ప్రశ్నలు ఇవ్వగా రెండింటికీ 'ఆక్సిజన్' ఒక్కటే సమాధానం. ఈ రెండు ప్రశ్నలను సైతం ప్రశ్నపత్రంలో వరుసగా ఇవ్వడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉంటే స్వయం ప్రకాశక వస్తువు ఏది? అంటూ 'సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, పాదరసం' ఆన్సర్లుగా ఇచ్చారు. సహజ వనరు కానిదంటూ ఇంకో ప్రశ్న ఇస్తూ జవాబులుగా 'గాలి, నీరు, ఖనిజాలు, ప్లాస్టిక్' ఇచ్చారు. ఇలాంటి అతి తేలికైన, సాధారణ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం వెనుక మతలబు ఏంటో నిర్వహకులకే తెలియాలి.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో..
2028 ఆగస్టు 31 నాటికి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులందరూ 'టెట్' అర్హత సాధించాలని సుప్రీంకోర్టు గత మే నెలలో తీర్పునిచ్చింది. విద్యాహక్కు చట్టం అమల్లోకి రాకముందు నియమితులైన, ఐదేళ్లకు పైగా సర్వీస్ కలిగిన ఉపాధ్యాయినీ, ఉపాధ్యాయులందరూ ఇందులో తప్పనిసరిగా పాస్ కావాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. సుప్రీం ఆదేశాల నేపథ్యంలో టెట్ను కనీసం రెండేళ్లకోసారి తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలని, ప్రతి పరీక్షకు మధ్య ఆరునెలలు గడువు ఇవ్వాలని పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండే ఉపాధ్యాయ పదోన్నతులకు టెట్ తప్పనిసరైంది.
రాష్ట్రంలో 2011కు ముందు నియమితులై, ఐదేళ్ల సర్వీసు కలిగిన ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగంలో కొనసాగాలంటే టెట్ అర్హత సాధించి తీరాల్సిందే. ఐదేళ్ల లోపు ఉన్న వారు పదోన్నతులు పొందాలంటే టెట్ అర్హత సాధించాల్సి ఉండగా సర్వీసు ప్రత్యేక టెట్ నిర్వహించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు విన్నవించాయి. ఆ మేరకు ప్రభుత్వం అక్టోబరు 11 నుంచి 15 వరకు నిర్వహించిన టెట్ పరీక్షలకు మొత్తం 83,015 మంది దరఖాస్తు చేశారు. 80,907 మంది పరీక్షలకు హాజరు కాగా, రోజుకు రెండు విడతలుగా ఐదు రోజుల పాటు టెట్ నిర్వహించారు. వీటికి సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రాలు, ప్రాథమిక ‘కీ’, అభ్యర్థుల రెస్పాన్స్ షీట్లను విడుదల చేయగా అందులో అడిగిన ప్రశ్నలు వైరల్ గా మారాయి.
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