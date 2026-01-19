టీ స్టాల్ స్టైల్ "లెమన్ టీ"- ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే లెమన్ టీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 3:54 PM IST
Lemon Tea Making in Telugu : మన రోజువారీ జీవనంలో అతి ముఖ్యమైన పానీయంగా టీ మారిపోయింది! దీని పేరు చెబితే చాలు ఎక్కడ లేని హూషారూ, ఉత్సాహం పుట్టుకొస్తాయి. బాధలో ఉన్నా, సంతోషంగా ఉన్నా చాలా మందికి చాయ్ ఉండాల్సిందే. ఇక కొందరైతే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు రెండు మూడు టీలు తప్పక తాగుతుంటారు! ఇద్దరు, ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసినా, ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినా మన మాటలతో పాటు తేనీరు కూడా తప్పక ఉంటుంది.
ఇది వేడివేడిగా గొంతులోకి దిగుతుంటే స్వర్గం ఇంకెక్కడో లేదనిపిస్తుంది. కొందరికైతే కప్పు టీ కడుపులో పడందే రోజు మొదలవ్వదు. అలాగే వర్క్ టెన్షన్తో బుర్ర పని చేయకపోయినా కప్పు తేనీరు తాగితే అంతా సెట్ అవుతుందంటారు టీ ప్రియులు. ఇలా చాయ్ మన జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. కాలానికి అనుగుణంగా రకరకాల టీ ఫ్లేవర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో గ్రీన్ టీ, లెమన్ టీ, హెర్బల్ టీ, బ్లాక్ టీ, ఇరానీ టీ, ఇలాచీ టీ, జింజర్ టీ, జప్రానీ టీ వంటివి ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి.
ఇందులో లెమన్ టీ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం! దీనిని టీ స్టాల్లో ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేస్తారు! కానీ ఇంట్లో ఇది ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ స్టైల్లో రావడం లేదని కొందరు మదనపడుతుంటారు. అందుకే మీ కోసం ఇవాళ టీ షాప్ స్టైల్ లెమన్ టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో దీనిని చేశారంటే సేమ్ ఆ స్టైల్లోనే వస్తుంది. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుదీనా కాడలు - 10
- పుదీనా ఆకులు - 5
- నిమ్మకాయ - అర చెక్క
- అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
- తేనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - సరిపడా
- టీ పొడి - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా డికాషన్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి టీ పాన్లో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల నిమ్మరసం వేయాలి. ఇప్పుడు 10 పుదీనా కాడలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు వేసి మరిగించాలి. అనంతరం అర స్పూన్ టీ పొడి వేసి మరగనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు గ్లాస్లో ఐదు నిమ్మ చుక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె వేయాలి. ఇప్పుడు మరిగించిన డికాషన్ను జాలితో గ్లాస్లో వడకట్టాలి. ఆ పైన కొద్దిగా పుదీనా, చిన్న నిమ్మచెక్క వేసి కలపాలి.
- అంతే టీ స్టాల్ స్టైల్ లెమన్ టీ తయారైనట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తాగుతారు!
