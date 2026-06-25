హోటల్ స్టైల్లో కమ్మని "మసాలా చాయ్" - పాలు కాగబెట్టకుండానే చిటికెలో రెడీ!
ఇంట్లో ఈ పొడి ఉంటే చాలు - ఘుమఘుమలాడే 'మసాలా టీ' క్షణాల్లో తయార్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 5:20 PM IST
Tea Premix Powder Making : వాతావరణం ఏ మాత్రం చల్లబడినా వేడివేడి స్నాక్స్కు కాంబినేషన్గా వేడి వేడి టీ తాగాలని మనసు కోరుకోవడం సహజం. అలా తాగాలనిపించినప్పుడల్లా బయటకు వెళ్లి పాలు తెచ్చుకోవాలి. కిచెన్లోకి వెళ్లి పాలు, నీళ్లు కలిపి టీపొడి మరిగించాలి. ఇందుకోసం ఎంతలేదన్నా ఓ పది నిమిషాలు కచ్చితంగా పడుతుంది. అంత సమయం పట్టకుండా అప్పటికప్పుడు చిటికెలో కూడా రుచికరమైన టీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా టైమ్ దొరికినప్పుడు ఈ టీ ప్రీమిక్స్ను ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకోవడమే. అది రెడీగా ఉందంటే అలా గ్లాసులో వేడినీళ్లు పోసుకుని చిటికెలో ఇలా "కమ్మని మసాలా చాయ్"ను ఆస్వాదించవచ్చు! టేస్ట్ హోటల్ స్టైల్లో సూపర్గా ఉంటుంది. ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణాలప్పుడు ఈ పొడి ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది. దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకుని వెంట తీసుకెళ్తే బయట టీ షాపుల్లో తాగాల్సిన అవసరమూ ఉండదు. మరి, ఈ టీ ప్రీమిక్స్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లవంగాలు - చెంచా
- యాలకులు - చెంచా
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- మిరియాలు - అరచెంచా
- జాజియకాయ ముక్క - చిన్నది
- శొంఠి - కొద్దిగా
- సోంపు - చెంచా
- టీపొడి - ఒక కప్పు
- పాలపొడి - ఒక కప్పు
- చక్కెర - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ మసాలా టీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, మిరియాలు, జాజికాయ ముక్క, శొంఠి, సోంపు వేసి సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఈ మసాలాదినుసులన్ని చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేడి చల్లారాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో టీపొడి కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలా మిక్సీ పట్టిన మిశ్రమాన్ని జల్లించుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో పాలపొడి, పంచదార వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పొడిని కూడా జల్లించుకుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న యాలకుల మిశ్రమంలో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని ఏదైనా సీసాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, "టీ ప్రీమిక్స్ పౌడర్" రెడీ అవుతుంది!
చిటికెలో టీ తయార్!
- మీకు చాయ్ తాగాలనిపించినప్పుడల్లా ఒక గ్లాసులో తగినన్ని వేడి నీళ్లు తీసుకుని కోరుకున్న చిక్కదనాన్ని బట్టి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టీ ప్రీమిక్స్ను రెండుమూడు చెంచాలు వేసి కలిపితే చాలు. అంతే, సూపర్ ఫ్లేవర్తో నోరూరించే కమ్మని "మసాలాచాయ్" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా టీ ప్రీమిక్స్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోండి. ఈ సీజన్లో ఎప్పుడూ తాగాలనిపిస్తే అప్పుడు చిటికెలో రెడీ చేసుకుని హ్యాపీగా తాగేయండి!
టిప్స్ :
- ఈ టీ ప్రీమిక్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం మంచి బ్రాండ్ కలిగిన పాలపొడి, టీ పౌడర్ వాడడం వల్ల "చాయ్" టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- టీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక అర సెకను అలానే ఉంచి నేరుగా తాగేయొచ్చు. లేదంటే మీ వీలును బట్టి వడబోసుకుని అయినా తాగొచ్చు.
- ఈ పొడిని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచితే నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- నేటి రోజుల్లో ఎలాగూ చాలా మంది ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ బాటిల్లో వేడి నీరు ఉంచి, ఈ పొడిని కొంచెం తీసుకుని వెళ్తే బయటకు వెళ్లినప్పుడు టీ స్టాల్లో తాగాల్సిన పనిలేదు. మీరే ఎప్పుడంటే అప్పుడు చిటికెలో రెడీ చేసుకుని తాగొచ్చు!
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