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హోటల్ స్టైల్​లో కమ్మని​ "మసాలా చాయ్" - పాలు కాగబెట్టకుండానే చిటికెలో రెడీ!

ఇంట్లో ఈ పొడి ఉంటే చాలు - ఘుమఘుమలాడే 'మసాలా టీ' క్షణాల్లో తయార్!

Tea Premix Powder Making
Tea Premix Powder Making (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 5:20 PM IST

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Tea Premix Powder Making : వాతావరణం ఏ మాత్రం చల్లబడినా వేడివేడి స్నాక్స్‌కు కాంబినేషన్​గా వేడి వేడి టీ తాగాలని మనసు కోరుకోవడం సహజం. అలా తాగాలనిపించినప్పుడల్లా బయటకు వెళ్లి పాలు తెచ్చుకోవాలి. కిచెన్​లోకి వెళ్లి పాలు, నీళ్లు కలిపి టీపొడి మరిగించాలి. ఇందుకోసం ఎంతలేదన్నా ఓ పది నిమిషాలు కచ్చితంగా పడుతుంది. అంత సమయం పట్టకుండా అప్పటికప్పుడు చిటికెలో కూడా రుచికరమైన టీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా టైమ్ దొరికినప్పుడు ఈ టీ ప్రీమిక్స్​ను ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకోవడమే. అది రెడీగా ఉందంటే అలా గ్లాసులో వేడినీళ్లు పోసుకుని చిటికెలో ఇలా "కమ్మని మసాలా చాయ్​"ను ఆస్వాదించవచ్చు! టేస్ట్ హోటల్ స్టైల్​లో సూపర్​గా ఉంటుంది. ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణాలప్పుడు ఈ పొడి ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది. దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని వెంట తీసుకెళ్తే బయట టీ షాపుల్లో తాగాల్సిన అవసరమూ ఉండదు. మరి, ఈ టీ ప్రీమిక్స్​ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • లవంగాలు - చెంచా
  • యాలకులు - చెంచా
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • మిరియాలు - అరచెంచా
  • జాజియకాయ ముక్క - చిన్నది
  • శొంఠి - కొద్దిగా
  • సోంపు - చెంచా
  • టీపొడి - ఒక కప్పు
  • పాలపొడి - ఒక కప్పు
  • చక్కెర - అర కప్పు

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తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ మసాలా టీ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, మిరియాలు, జాజికాయ ముక్క, శొంఠి, సోంపు వేసి సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఈ మసాలాదినుసులన్ని చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి, ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేడి చల్లారాక మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో టీపొడి కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అలా మిక్సీ పట్టిన మిశ్రమాన్ని జల్లించుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ గిన్నెలో పాలపొడి, పంచదార వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ పొడిని కూడా జల్లించుకుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న యాలకుల మిశ్రమంలో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఆ మిశ్రమాన్ని ఏదైనా సీసాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, "టీ ప్రీమిక్స్ పౌడర్" రెడీ అవుతుంది!

చిటికెలో టీ తయార్!

  • మీకు చాయ్ తాగాలనిపించినప్పుడల్లా ఒక గ్లాసులో తగినన్ని వేడి నీళ్లు తీసుకుని కోరుకున్న చిక్కదనాన్ని బట్టి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టీ ప్రీమిక్స్​ను రెండుమూడు చెంచాలు వేసి కలిపితే చాలు. అంతే, సూపర్ ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే కమ్మని "మసాలాచాయ్" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా టీ ప్రీమిక్స్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకోండి. ఈ సీజన్​లో ఎప్పుడూ తాగాలనిపిస్తే అప్పుడు చిటికెలో రెడీ చేసుకుని హ్యాపీగా తాగేయండి!

టిప్స్ :

  • ఈ టీ ప్రీమిక్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం మంచి బ్రాండ్ కలిగిన పాలపొడి, టీ పౌడర్​ వాడడం వల్ల "చాయ్" టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
  • టీ ప్రిపేర్​ చేసుకున్నాక అర సెకను అలానే ఉంచి నేరుగా తాగేయొచ్చు. లేదంటే మీ వీలును బట్టి వడబోసుకుని అయినా తాగొచ్చు.
  • ఈ పొడిని ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచితే నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • నేటి రోజుల్లో ఎలాగూ చాలా మంది ఫ్లాస్క్​ బాటిల్స్​ యూజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ బాటిల్​లో వేడి నీరు ఉంచి, ఈ పొడిని కొంచెం తీసుకుని వెళ్తే బయటకు వెళ్లినప్పుడు టీ స్టాల్​లో తాగాల్సిన పనిలేదు. మీరే ఎప్పుడంటే అప్పుడు చిటికెలో రెడీ చేసుకుని తాగొచ్చు!

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TAGGED:

INSTANT MASALA TEA
INSTANT CHAI PREMIX RECIPE
MASALA TEA RECIPE
చిటికెలో కమ్మని మసాలా టీ
TEA PREMIX POWDER MAKING

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