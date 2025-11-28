పంచాయతీ ఎన్నికల ఓటర్ స్లిప్ - ఇలా ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
- ప్లే స్టోర్లో టీ-పోల్ మొబైల్ యాప్! - పోలింగ్ స్టేషన్కూ దారి చూపిస్తుంది! - ఎన్నికల్లో మోసాలపైన కూడా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు!
Published : November 28, 2025 at 4:11 PM IST
How to Download Voter Slip From Online : తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. డిసెంబర్ లో మూడు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. అభ్యర్థుల ప్రచారానికి పట్టుమని పదిరోజుల సమయం కూడా లేదు. ఇలాంటి పరిస్థితులతో క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నికల వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. అటు పార్టీలు, ఇటు అధికారులు ఎవరి పనుల్లో వారు మునిగిపోయారు.
ఇదిలా ఉంటే.. ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటర్ స్లిప్ కంపల్సరీ. దీన్ని అధికారులు ఇంటింటికీ తిరిగి ఇస్తుంటారు. అయితే, కొందరికి ఇవి అందకుండాపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి వారు ఓటు వేయడం కష్టతరమవుతుంది. అందుకే, మీకోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం Te-Poll పేరుతో ఒక మొబైల్ యాప్ తీసుకొచ్చింది. ఇది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది. మరి, దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి? అందులో ఏమేం సేవలు ఉన్నాయి? వాటిని ఎలా వినియోగించుకోవాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
Te-poll :
- గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్లి Te-poll అని టైప్ చేస్తే ఈ యాప్ కనిపిస్తుంది.
- తెలంగాణ రాష్ట్ర మ్యాప్, దానిపైన రాష్ట్ర అధికారిక ముద్ర, ఓటు వేసినట్టుగా చూపించే ముగ్గురి చూపుడు వేళ్లు కనిపిస్తాయి.
- సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అని కూడా కనిపిస్తుంది. దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
పోలింగ్ స్లిప్ కోసం :
- ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత యాప్ ఓపెన్ చేస్తే.. ప్రధానంగా 3 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
- Voter Slip Download, Know Your Polling Station, Grievance
- ఓటర్ స్లిప్ కావాలనుకునేవారు మొదటి ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో 3 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
- మొదటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే MPTC/ZPTC Elections, GP Elections, Urban Elections అని మూడు రకాల ఎన్నికలు కనిపిస్తాయి. అందులో మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- రెండో ఆప్షన్ ను క్లిక్ చేసి మీ జిల్లాను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది
- మూడో ఆప్షన్లో EPIC నంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ ఓటర్ గుర్తింపు కార్డుపైన ఇంగ్లీషు అక్షరాలు, అంకెలతో కలిసి ఉండే 10 నంబర్ల సంఖ్యనే EPIC నంబర్ అంటారు. దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి
- తర్వాత దాని కింద ఉంటే సెర్చ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీ ఓటర్ స్లిప్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
పోలింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ? :
- చాలా గ్రామాల్లో ప్రతిసారీ ఒకే దగ్గర పోలింగ్ స్టేషన్ ఉండేందుకు ఛాన్స్ ఉంది. కానీ.. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఓటర్లు అడ్రస్ తెలియక ఇబ్బంది పడతారు. అందుకే.. ఈ యాప్లో దారి చూపించే ఆప్షన్ కూడా పెట్టారు. అదే Know Your Polling Station.
- దీనిపైన క్లిక్ చేయగానే మళ్లీ ఏ రకమైన ఎలక్షన్స్ (MPTC/ZPTC Elections, GP Elections, Urban Elections) అని అడుగుతుంది. మనం సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత రెండో ఆప్షన్లో డిస్ట్రిక్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. మూడో ఆప్షన్లో EPIC నంబర్ ఎంటర్ చేసి, సెర్చ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీ ఎపిక్ నంబర్, మీ పేరు, ఇంకా పోలింగ్ స్టేషన్ అడ్రస్ కనిపిస్తుంది.
- ఒకవేళ మీకు ఈ అడ్రస్ ఎక్కడో తెలుసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే.. దాని కింద గూగుల్ మ్యాప్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది.
- దానిమీద క్లిక్ చేస్తే నేరుగా మీకు దారి చూపిస్తుంది. ఎవ్వర్నీ అడగాల్సిన పనిలేకుండానే పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లిపోవచ్చు.
కంప్లైంట్ :
- యాప్లో మరో ముఖ్యమైన సదుపాయం ఫిర్యాదు ఆప్షన్. ఎన్నికలు అంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ఊహించలేం. మోసాలు, నేరాలు మొదలు.. అల్లర్లు, దాడుల వరకు ఎన్నో జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి వాటిపై ఫిర్యాదు చేయడానికి కూడా ఈ యాప్లో అవకాశం ఉంది.
- ఇందుకోసం యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మూడో స్థానంలో కనిపించే Grievance ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో Citizen, Officer అని రెండు రకాల ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి.
- మీరు పౌరులైతే సిటిజన్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నవారు User name ఇంకా Pass word ఎంటర్ చేసి Login మీద క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్తవారైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం Sign Up మీద క్లిక్ చేయగానే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలని అడుగుతుంది.
- నంబర్ ఎంటర్ చేసి, Send OTP ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది.
- తర్వాత ఫ్రెష్ గా యాప్ ఓపెన్ చేసి యూజర్ నేమ్ (మొబైల్ నంబర్) , పాస్ వర్డ్తో లాగిన్ కావాలి.
- అక్కడ Register New Complaint మీద క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీ ఎన్నికల టైప్, జిల్లా, తర్వాత ఏ విషయమై కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? అనే ఆప్షన్స్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.
- దాని కింద ఉన్న బాక్సులో మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని రాయాలి. దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్స్ అప్ లోడ్ చేయాలి. ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేయాలి. అంతటితో మీ ఫిర్యాదు పూర్తవుతుంది.
- దాని పరిస్థితిని ట్రాక్ చేయాలంటే Track Complaint ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
ఇలా Te-Poll యాప్ను చాలా ఈజీగా, సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈ యాప్ తో మీకు చాలా అవసరం రావచ్చు. అందుకే, తప్పకుండా ఇవాళే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. వివరాలన్నీ సమగ్రంగా తెలుసుకొని, పోలింగ్ నాటికి సంసిద్ధంగా ఉండండి.