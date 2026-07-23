ఆడ, మగ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే - పన్ను కట్టాల్సిందే!
- రాజుల కాలంలో ఎన్నో వింతైన సుంకాలు - విజయనగర సామ్రాజ్యంలో వివాహ పన్ను రద్దు చేసిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు!
Published : July 23, 2026 at 2:48 PM IST
Tax on Marriage : రాజుల కాలంలో పాలకులు రెండు రకాల పన్నులు విధించేవారు. ఖజానా అవసరాల కోసం విధించే పన్నులు మొదటి రకమైతే.. వివాదాస్పద కారణాలతో విధించే పన్నులు రెండో జాబితాలో ఉండేవి. ఇలాంటి వాటిల్లో కొన్ని ప్రజలను తీవ్రంగా బాధించేవి కూడా! అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి వివాహ పన్ను! అవును, పెళ్లి చేసుకోవాలంటే రాజ్యంలోని చట్టం ప్రకారం పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. 15వ శతాబ్దం ముందు వరకు పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పన్ను అమల్లో ఉండేది. విజయనగర సామ్రాజ్యంలో కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయల పాలన ముందు వరకు ఇలాంటి పన్ను ఉండేదట. ఈ పన్నులు భరించలేక కొందరు పెళ్లిళ్లు కూడా చేసుకునేవారు కాదట! కానీ, కృష్ణదేవరాయలు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రద్దు చేశారు. ఈ గొప్ప నిర్ణయం వల్ల ప్రజలంతా సంతోషించారు. అప్పటి వరకూ పెళ్లిళ్లు నిలిచిపోయిన ఎంతో మంది పేద కుటుంబాలలో పెళ్లి బాజాలు మోగాయట.
దీనికి సంబంధించి ఒక శాసనం కూడా ఉంది. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులోని ముక్తిరామలింగేశ్వరస్వామి దేవాలయంలో ఆ శాసనం ఉంది. గుత్తి, కనిగిరి, కందనవోలు, గండికోట, చంద్రగిరి, నాగమంగళం, సిద్ధవటం, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో ఈ పెళ్లి సుంకాన్ని రద్దు చేసినట్లు ఆ శాసనం చెబుతోంది. ఆ శాసనాన్ని క్రీ.శ.1510లో వేశారని పరిశోధకుడు అవధానం ఉమామహేశ్వరశాస్త్రి తెలిపారు.
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మొఘల్ సామ్రాజ్య కాలంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన జిజియా పన్ను కూడా అమల్లో ఉండేదనే విషయం చరిత్రపై అవగాహన ఉన్నవారందరికీ తెలిసిందే. మతపరమైన తేడాల కారణంగా కొందరికి ఈ పన్ను విషయంలో మినహాయింపు ఉండేది. ఈ పన్ను మొదటిసారిగా క్రీ.శ. 712లో సింధ్ ప్రాంతంలో మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిమ్ ప్రవేశపెట్టాడని చెబుతారు. అయితే ఆ తర్వాత అక్బర్ ఈ వివక్షాపూరిత పన్ను పూర్తిగా రద్దు చేశాడు. కానీ, ఔరంగజేబు మళ్లీ అమల్లోకి తెచ్చాడు. దీనివల్ల ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమైంది.
బ్రిటీష్ రాజ్యంలో ఉప్పు మీద కూడా పన్ను విధించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే ఉప్పును భారతీయులు సొంతంగా తయారు చేయడం లేదా సేకరించడం నేరమని బ్రిటీష్ పాలకులు ప్రకటించారు. కేవలం బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం విక్రయించే ఉప్పును మాత్రమే పన్ను చెల్లించి కొనుగోలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రూరమైన చట్టానికి వ్యతిరేకంగానే మహాత్మా గాంధీ "దండి సత్యాగ్రహం" చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
ఇలా చరిత్రలో ఎంతో మంది రాజులు ప్రజలపై వింతైన పన్నులు వేశారు. వివాదాస్పద చట్టాలు చేశారు. కొన్నిటిని ప్రజలు కష్టంగానే భరించి ముందుకు సాగినప్పటికీ, మరికొన్నిటిని మాత్రం నిర్ద్వందంగా తోసిపుచ్చారు. పాలకులకు ఎదురు తిరిగారు, పోరాటాలు సాగించారు. ఇలాంటి ఎన్నో ఘటనలు చరిత్ర పేజీల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి.