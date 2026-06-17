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మినపప్పుతో "గులాబ్ జామూన్" - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే రుచి అదుర్స్​!

సింపుల్​గా చేసుకునే గులాబ్ జామూన్ రెసిపీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

Urad Dal Gulab Jamun
Urad Dal Gulab Jamun (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:00 AM IST

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Urad Dal Gulab Jamun : గులాబ్​ జామున్​ చాలా మందికి ఫేవరెట్ స్వీట్! వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా మినపప్పుతోఇవి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు.​ ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా స్పెషల్​ అకేషన్స్​ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ స్వీట్ రెసిపీ​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

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Urad Dal Gulab Jamun
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 2 కప్పులు
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
  • ఫుడ్ కలర్ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • బాదం పలుకులు - కొద్దిగా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల మినపప్పు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • 4 గంటల అనంతరం మినపప్పును మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Urad Dal Gulab Jamun
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండి వేయాలి. ఆపై ఇందులోనే కప్పు బియ్యప్పిండి, రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల ఫుడ్ కలర్, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి, కాస్త జిగురుగా మారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి అర చెక్క నిమ్మరసం పిండి పక్కనుంచాలి.
Urad Dal Gulab Jamun
పంచదార (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న మినప్పిండి మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న పునుగులుగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పునుగులను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Urad Dal Gulab Jamun
యాలకులు (Getty Images)
  • పునుగులు మంచిగా వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసి వేడిగా ఉన్నప్పుడే పంచదార పాకంలో వేసి ఓసారి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి గంటపాటు పక్కనుంచాలి.
  • గంట తర్వాత గులాబ్ జామూన్​లను గిన్నెలో వేసి పైన సన్నగా తరిగిన బాదం పలుకులతో గార్నిష్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే మినపప్పుతో జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే గులాబ్ జామూన్​లు రెడీ అయినట్లే!

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మినపప్పుతో గులాబ్ జామూన్ తయారీ
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