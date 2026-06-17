మినపప్పుతో "గులాబ్ జామూన్" - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే రుచి అదుర్స్!
సింపుల్గా చేసుకునే గులాబ్ జామూన్ రెసిపీ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 6:00 AM IST
Urad Dal Gulab Jamun : గులాబ్ జామున్ చాలా మందికి ఫేవరెట్ స్వీట్! వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా మినపప్పుతోఇవి ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే సూపర్గా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి బంధువులు వచ్చినప్పుడు లేదా ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
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కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 2 కప్పులు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- ఫుడ్ కలర్ - 2 చిటికెడ్లు
- ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పంచదార - 2 కప్పులు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- బాదం పలుకులు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల మినపప్పు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- 4 గంటల అనంతరం మినపప్పును మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండి వేయాలి. ఆపై ఇందులోనే కప్పు బియ్యప్పిండి, రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల ఫుడ్ కలర్, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో రెండు కప్పుల పంచదార, సరిపడా నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి, కాస్త జిగురుగా మారిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి అర చెక్క నిమ్మరసం పిండి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కలిపి పెట్టుకున్న మినప్పిండి మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న పునుగులుగా కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పునుగులను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- పునుగులు మంచిగా వేగిన తర్వాత జల్లి గరిటెతో తీసి వేడిగా ఉన్నప్పుడే పంచదార పాకంలో వేసి ఓసారి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి గంటపాటు పక్కనుంచాలి.
- గంట తర్వాత గులాబ్ జామూన్లను గిన్నెలో వేసి పైన సన్నగా తరిగిన బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- అంతే మినపప్పుతో జ్యూసీజ్యూసీగా ఉండే గులాబ్ జామూన్లు రెడీ అయినట్లే!
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