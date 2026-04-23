తాటి ముంజలతో "ఐస్క్రీమ్" - మండే ఎండల్లో చిల్ అవ్వండి!
తాటి ముంజలతో నోరూరించే రెసిపీ - పిల్లలతై భలే ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 3:41 PM IST
Ice Apple Ice Cream in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలూ ఐస్క్రీమ్ను ఇష్టంగా తింటారు! ఇక వేసవిలో అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. వీటిలో వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. ఈ ఐస్క్రీమ్స్ను కొందరు బయట కొనుగోలు చేస్తే మరికొందరు ఇండ్లలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఓ మంచి రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే తాటి ముంజలతో ఐస్క్రీమ్. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తాటి ముంజలు - 12
- కాచి చల్లార్చిన పాలు -ఒక కప్పు
- కండెన్సడ్ మిల్క్ - 6 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
- పంచదార - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాల మీగడ - అర కప్పు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - 4 చుక్కలు
తయారీ విధానం :
- ఈ ఐస్క్రీమ్ రెసిపీ కోసం ముందుగా 12 తాటి ముంజలను పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో నాలుగు ముంజలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ఎనిమిది తాటి ముంజులు, కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే అర కప్పు పాల మీగడ, రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, నాలుగు చుక్కల వెనీలా ఎసెన్స్, ఆరు టీ స్పూన్ల కండెన్సడ్ మిల్క్ యాడ్ చేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు ఐస్క్రీమ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఐస్క్రీమ్ మౌల్డ్స్ లోపల పుల్లలు ఉంచాలి. ఆపై సన్నగా కట్ చేసుకున్న తాటి ముంజల ముక్కలు వేయాలి. ఆపైన గ్రైండ్ చేసుకున్న ముంజల మిశ్రమం ఆ తర్వాత పైన ముంజల ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ మౌల్డ్స్ లేకపోతే స్టీల్ గ్లాసులో తాటి ముంజల ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ముంజల మిశ్రమం, మరోసారి తాటి ముంజల ముక్కలు వేసి అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కవర్ చేయాలి.
- అనంతరం ఈ మౌల్డ్స్ను సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా ఫ్రీజర్లో ఉంచాలి. ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఫ్రీజర్లో నుంచి మౌల్డ్స్ను బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే తాటి ముంజలతో సూపర్ టేస్టీ ఐస్క్రీమ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు :
- లేత తాటి ముంజలు అయితే ఈ ఐస్క్రీమ్కు బాగుంటాయి. అలాగే పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పంచదార వద్దనుకుంటే పటిక బెల్లం పొడిని వాడొచ్చు.
- పాల మీగడ లేకపోతే మార్కెట్లో దొరికే ఫ్రెష్ క్రీమ్ యూజ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా వెనీలా ఎసెన్స్ లేకపోతే యాలకుల పొడి వాడొచ్చు.
