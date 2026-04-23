ETV Bharat / offbeat

తాటి ముంజలతో "ఐస్​క్రీమ్" - మండే ఎండల్లో చిల్​ అవ్వండి!

Ice Apple Ice Cream (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ice Apple Ice Cream in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలూ ఐస్‌క్రీమ్‌ను ఇష్టంగా తింటారు! ఇక వేసవిలో అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. వీటిలో వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. ఈ ఐస్​క్రీమ్స్​ను కొందరు బయట కొనుగోలు చేస్తే మరికొందరు ఇండ్లలో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఓ మంచి రెసిపీని ఇవాళ తీసుకొచ్చాం. అదే తాటి ముంజలతో ఐస్​క్రీమ్. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తాటి ముంజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తాటి ముంజలు - 12
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు -ఒక కప్పు
  • కండెన్సడ్ మిల్క్ - 6 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - 2 చిటికెడ్లు
  • పంచదార - 6 టేబుల్ ​స్పూన్లు
  • పాల మీగడ - అర కప్పు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - 4 చుక్కలు
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఐస్​క్రీమ్​ రెసిపీ కోసం ముందుగా 12 తాటి ముంజలను పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో నాలుగు ముంజలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో ఎనిమిది తాటి ముంజులు, కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే అర కప్పు పాల మీగడ, రెండు చిటికెడ్ల ఉప్పు, నాలుగు చుక్కల వెనీలా ఎసెన్స్​, ఆరు టీ స్పూన్ల కండెన్సడ్​ మిల్క్ యాడ్ చేసి మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి.
కండెన్సడ్ మిల్క్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఐస్​క్రీమ్​​ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఐస్​క్రీమ్​ మౌల్డ్స్​ లోపల పుల్లలు ఉంచాలి. ఆపై సన్నగా కట్​ చేసుకున్న తాటి ముంజల ముక్కలు వేయాలి. ఆపైన గ్రైండ్ చేసుకున్న ముంజల మిశ్రమం​ ఆ తర్వాత పైన ముంజల ముక్కలు యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ మౌల్డ్స్​ లేకపోతే స్టీల్​ గ్లాసులో తాటి ముంజల ముక్కలు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ముంజల మిశ్రమం​, మరోసారి తాటి ముంజల ముక్కలు వేసి అల్యూమినియం ఫాయిల్​తో కవర్​ చేయాలి.
పంచదార (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ మౌల్డ్స్​ను సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా ఫ్రీజర్​లో ఉంచాలి. ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఫ్రీజర్​లో నుంచి మౌల్డ్స్​ను బయటకు తీసి సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతే తాటి ముంజలతో సూపర్ టేస్టీ ఐస్​క్రీమ్ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.

చిట్కాలు :

  • లేత తాటి ముంజలు అయితే ఈ ఐస్​క్రీమ్​కు బాగుంటాయి. అలాగే పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • పంచదార వద్దనుకుంటే పటిక బెల్లం పొడిని వాడొచ్చు.
  • పాల మీగడ లేకపోతే మార్కెట్​లో దొరికే ఫ్రెష్​ క్రీమ్​ యూజ్​ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా వెనీలా ఎసెన్స్​ లేకపోతే యాలకుల పొడి వాడొచ్చు.

TAGGED:

THATI MUNJALU ICE CREAM
తాటి ముంజలతో ఐస్​క్రీమ్ తయారీ
TAATI MUNJALU ICE CREAM IN TELUGU
PALM FRUIT ICE CREAM MAKING
ICE APPLE ICE CREAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.