అర్జెంటుగా పాస్ పోర్టు - ఇలా చేస్తే 2 రోజుల్లోనే వచ్చేస్తుంది!
- తత్కాల్ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం - అత్యవసరంగా పాస్ పోర్టు కావాల్సిన వారికి వరం
Published : June 1, 2026 at 4:00 PM IST
Tatkal Passport : ఒక్కోసారి ఉన్నట్టుండి విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు అనివార్యంగా పాస్ పోర్టు కావాలి. కానీ, అది కావాలంటే వారాల సమయం పడుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ప్రయాణాలు చేయలేకపోతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం 'తత్కాల్ స్కీమ్' ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా 2 నుంచి 3 రోజుల్లోనే పాస్పోర్ట్ మీ చేతికి అందుతుంది! మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చాలా వేగంగా :
ఈ తత్కాల్ స్కీమ్ ప్రక్రియలో.. నార్మల్ పాస్పోర్ట్ కంటే వేగంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, ప్రింటింగ్, డిస్పాచ్ సాధారణం కన్నా ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతాయి. మీ వద్ద సరైన డాక్యుమెంట్లు ఉంటే చాలు పని చాలా సులువుగా కంప్లీట్ అవుతుంది.
కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు :
- అడ్రస్ ప్రూఫ్
- బర్త్ సర్టిఫికెట్
- ఆధార్ కార్డ్
- పాన్ కార్డ్
- రేషన్ కార్డ్
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- బ్యాంక్ పాస్బుక్
- క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్
- 18 ఏళ్లు పైబడిన వారు.. వీటిలో ఏవైనా 3 పత్రాలను సమర్పించాలి
- 18 ఏళ్ల లోపు వారైతే కేవలం 2 డాక్యుమెంట్లు ఇస్తే చాలు
మీ పాస్పోర్టు కనిపించట్లేదా? - ఈ ఒక్క పని చేస్తే మళ్లీ పొందొచ్చు
ఫీజు ఇలా :
- తత్కాల్ ట్రైన్ టికెట్ల ధర మాదిరిగానే.. తత్కాల్ పాస్పోర్టు ఫీజుకూడా కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణ పాస్పోర్టు కన్నా 2 వేల రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- అందులోనూ 36 పేజీల బుక్లెట్ కోసం ఒక ధర ఉంటుంది
- 60 పేజీల బుక్లెట్ కోసం మరో ధర ఉంటుంది
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా :
- మొదట passportindia.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లాలి.
- Registration పై క్లిక్ చేసి, మీ వివరాలతో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి.
- రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాక, యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి
- లాగిన్ తర్వాత 'Apply for Fresh Passport అనే లింక్పై క్లిక్ చేయాలి
- తర్వాత అక్కడే ఫామ్ ఫిలప్ చేయాలి. అడిగిన వివరాలన్నీ ఇచ్చాక, 'Application Type' దగ్గర తప్పనిసరిగా 'Tatkal' ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత 36 లేదా 60 పేజీల బుక్లెట్ ఆప్షన్ ఎంచుకుని ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలి
- అనంతరం క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా UPI ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి
- మీ సమీపంలోని పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని ఎంచుకుని, అపాయింట్మెంట్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి
- తర్వాత Application Reference Number స్లిప్ను ప్రింట్ తీసుకోండి.
- మీరు ఆన్లైన్లో పేర్కొన్న 3 ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు, జిరాక్స్ కాపీలను తీసుకుని మీ స్లాట్ టైమ్కి పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లాలి
- అక్కడ మీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, బయోమెట్రిక్స్ పూర్తయిన 2 నుండి 3 రోజుల్లోనే పాస్పోర్ట్ మీ ఇంటికి వస్తుంది
- ఉదయం 8 నుండి 9 గంటల లోపు స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ప్రాసెస్ వేగంగా అవుతుంది
ఖాళీగా ఉండలేం.. కనీసం కరెంట్ షాకైనా కొట్టించుకుందాం!
చిన్న సారీ చెబితే రూ.5 వేలు! - పెద్ద సారీ చెబితే రూ.15 వేలు!!