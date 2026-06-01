అర్జెంటుగా పాస్​ పోర్టు - ఇలా చేస్తే 2 రోజుల్లోనే వచ్చేస్తుంది!

- తత్కాల్ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం - అత్యవసరంగా పాస్​ పోర్టు కావాల్సిన వారికి వరం

Published : June 1, 2026 at 4:00 PM IST

Tatkal Passport : ఒక్కోసారి ఉన్నట్టుండి విదేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు అనివార్యంగా పాస్​ పోర్టు కావాలి. కానీ, అది కావాలంటే వారాల సమయం పడుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ప్రయాణాలు చేయలేకపోతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం 'తత్కాల్ స్కీమ్' ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్​ ద్వారా 2 నుంచి 3 రోజుల్లోనే పాస్‌పోర్ట్ మీ చేతికి అందుతుంది! మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చాలా వేగంగా :

ఈ తత్కాల్ స్కీమ్​​ ప్రక్రియలో.. నార్మల్ పాస్‌పోర్ట్ కంటే వేగంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, ప్రింటింగ్, డిస్పాచ్ సాధారణం కన్నా ఫాస్ట్​ గా జరిగిపోతాయి. మీ వద్ద సరైన డాక్యుమెంట్లు ఉంటే చాలు పని చాలా సులువుగా కంప్లీట్ అవుతుంది.

కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు :

  • అడ్రస్ ప్రూఫ్
  • బర్త్​ సర్టిఫికెట్
  • ఆధార్ కార్డ్
  • పాన్ కార్డ్
  • రేషన్ కార్డ్
  • డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
  • బ్యాంక్ పాస్‌బుక్
  • క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్
  • 18 ఏళ్లు పైబడిన వారు.. వీటిలో ఏవైనా 3 పత్రాలను సమర్పించాలి
  • 18 ఏళ్ల లోపు వారైతే కేవలం 2 డాక్యుమెంట్లు ఇస్తే చాలు

ఫీజు ఇలా :

  • తత్కాల్ ట్రైన్ టికెట్ల ధర మాదిరిగానే.. తత్కాల్ పాస్​పోర్టు ఫీజుకూడా కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణ పాస్​పోర్టు కన్నా 2 వేల రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • అందులోనూ 36 పేజీల బుక్‌లెట్ కోసం ఒక ధర ఉంటుంది
  • 60 పేజీల బుక్‌లెట్ కోసం మరో ధర ఉంటుంది

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా :

  • మొదట passportindia.gov.in అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లాలి.
  • Registration పై క్లిక్ చేసి, మీ వివరాలతో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి.
  • రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాక, యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి
  • లాగిన్ తర్వాత 'Apply for Fresh Passport అనే లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి
  • తర్వాత అక్కడే ఫామ్‌ ఫిలప్ చేయాలి. అడిగిన వివరాలన్నీ ఇచ్చాక, 'Application Type' దగ్గర తప్పనిసరిగా 'Tatkal' ఆప్షన్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత 36 లేదా 60 పేజీల బుక్‌లెట్ ఆప్షన్ ఎంచుకుని ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలి
  • అనంతరం క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా UPI ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి
  • మీ సమీపంలోని పాస్‌పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని ఎంచుకుని, అపాయింట్‌మెంట్ స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత Application Reference Number స్లిప్‌ను ప్రింట్ తీసుకోండి.
  • మీరు ఆన్‌లైన్‌లో పేర్కొన్న 3 ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు, జిరాక్స్ కాపీలను తీసుకుని మీ స్లాట్ టైమ్​కి పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్‌కు వెళ్లాలి
  • అక్కడ మీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, బయోమెట్రిక్స్ పూర్తయిన 2 నుండి 3 రోజుల్లోనే పాస్‌పోర్ట్ మీ ఇంటికి వస్తుంది
  • ఉదయం 8 నుండి 9 గంటల లోపు స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే ప్రాసెస్ వేగంగా అవుతుంది

