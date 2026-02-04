నోరూరించే "అంగూరీ రసమలై" - ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 4:04 PM IST
Angoori Rasmalai in Telugu : బ్రెడ్తో వివిధ రకాల మిఠాయిలు చేస్తుంటారు. ఇందులో హల్వా, బర్ఫీ, డబుల్ కా మీఠా లాంటివి ఉంటాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా అంగూరీ రసమలై తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే మెల్ట్ అయిపోద్ది. పైగా తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అది కూడా బ్రెడ్, పనీర్, పాల పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. అంతేకాక పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు.
ఎప్పుడైనా ఇంట్లో స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతి పాటిస్తూ సులువుగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఫిదా అయిపోతారు. స్నేహితులు లేదా బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా నోరూరించే అంగూరీ రస్మలై తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 4
- పనీర్ తురుము - అర కప్పు
- మిల్క్ పౌడర్ (పాలపొడి) - అర కప్పు
- పంచదార పొడి - 8 స్పూన్లు
- కాచి చల్లారిచిన పాలు - అర కప్పు
- ఎల్లో ఫుడ్కలర్ - చిటికెడు
- ఫ్రెష్ క్రీం - 2 స్పూన్లు
- ఢ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు - 2 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకొని అంచులను చాకుతో కట్ చేయాలి. అనంతరం వీటిని ముక్కలుగా తుంచి మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో పనీర్ను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ పొడి, అర కప్పు పనీర్ తురుము వేయాలి. అలాగే రెండు స్పూన్ల మిల్క్ పౌడర్, నాలుగు స్పూన్ల పంచదార పొడి వేసి చపాతీ పిండి మాదిరిగా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండి ముద్దను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరో గిన్నెలో అర కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు, మిగిలిన మిల్క్ పౌడర్, నాలుగు స్పూన్ల పంచదార పొడి, చిటికెడు ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులోనే రెండు స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీం యాడ్ చేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు ఓ వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న పనీర్బ్రెడ్ ఉండలు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత వీటిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని పోయాలి. అనంతరం రెండు స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ తరుగు వేసి పైన గార్నిష్ చేసి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత చూస్తే యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే అంగూరీ రస్మలై రెడీ అయినట్లే!
- మరి నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!
