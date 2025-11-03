పెరుగుతో నోరూరించే "వంకాయ మసాలా కర్రీ" - సరికొత్త రుచితో భలే కమ్మగా!
-వంకాయతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్త రెసిపీ - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
Published : November 3, 2025 at 12:12 PM IST
Tasty Vankaya Curry with Curd : మనలో చాలా మంది వాతావరణం కూల్గా ఉన్నప్పుడు నోటికి స్పైసీగా ఉండే కూరల్ని తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అందులోనూ వంకాయతో చేసే కూరలంటే మరింత ఇష్టపడుతారు. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఎప్పుడూ చేసుకునే కర్రీల కంటే అద్భుతమైన రుచితో నోరూరించే ఒక రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్పైసీ అండ్ టేస్టీ "వంకాయ కర్రీ". పెరుగుతో కలిపి చేసుకునే ఈ మసాలా కూర భలే కమ్మగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. చపాతీ, రోటీ, పులావ్లోకి కూడా మంచి కాంబినేషన్గా నిలుస్తుంది. దీన్ని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్ధతిలో చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, పెరుగుతో నోరూరించే ఈ స్పైసీ అండ్ టేస్టీ వంకాయ కూరను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - అరకిలో
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటా - రెండు
- అల్లం - చిన్నముక్క
- వెల్లుల్లిరెబ్బలు - 15
- దాల్చినచెక్క - రెండు చిన్నముక్కలు
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - మూడు
- ఆయిల్ - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు(తగినంత)
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పెరుగు - 8 టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ స్పైసీ అండ్ టేస్టీ వంకాయ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా గుండ్రటి తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలను ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి పొడుగ్గా, సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఒక స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు, అల్లం ముక్క, పొట్టుతీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసి పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని ముద్దలు లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నాలుగైదు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసి హై ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఫ్రై చేశాక వంకాయ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు వేసి అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అది కూడా ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మసాలా పేస్ట్ను జత చేసి అందులో నుంచి నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఫ్రై చేశాక పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసుకుని అన్ని మంచిగా కలిసేలా ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- తర్వాత అందులో కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగును జత చేసి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై గ్రేవీకి తగినన్ని(ఒక కప్పు) నీళ్లు మరోసారి మంచిగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ మరగడం స్టార్ట్ అయి బబుల్స్ వస్తున్నప్పుడు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసి ఒకసారి మంచిగా కలపాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో వంకాయలు మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- వంకాయలు మంచిగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎన్నడూ తినని టేస్టీ టేస్టీ "పెరుగు వంకాయ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా వంకాయ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా భోజనం చేస్తారు!
