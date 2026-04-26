ఉలవలతో నోరూరించే 'పచ్చడి' - టిఫెన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

- ఉలవలతో చారు మాత్రమే కాదు ఓసారి పచ్చడి చేసుకోండిలా - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం బోనస్!

Published : April 26, 2026 at 12:26 PM IST

Tasty Ulava Pachadi Recipe: ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇలా ఏ టిఫెన్​ అయినా అందులోకి పల్లీ చట్నీ ఉంటేనే అది పర్ఫెక్ట్​. అయితే ఎప్పుడూ పల్లీ చట్నీ మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఆరోగ్యానికి మేలు ఉలవలతో చేసుకోండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చట్నీ కేవలం టిఫెన్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతమే. పైగా ఈ ఉలవల్లోని పోషకాలు కొలెస్ట్రాల్​ను ఇట్టే తగ్గిస్తుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ ఉలవ పచ్చడి ప్రిపరేషన్​కు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • ఉలవలు - అర కప్పు
  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • ఎండు మిరపకాయలు - 15
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 / 2 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - 1 / 4 టీస్పూన్
తాలింపు కోసం :

  • నూనె - 3 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ఉలవలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఉలవలు వేగి రంగు మారి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు అదేపాన్​లో 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చి శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • ఈ పప్పులు వేగినాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా వేసుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత చింతపండు, పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఉప్పు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఉలవలు, ఎండు మిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని ముందు ఓ సారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని మరీ జోరుగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండేలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • ఆ తర్వాత జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని ముందే గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిలో కలిపితే సూపర్​ టేస్టీ ఉలవల పచ్చడి రెడీ.
