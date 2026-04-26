ఉలవలతో నోరూరించే 'పచ్చడి' - టిఫెన్స్తో పాటు అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
- ఉలవలతో చారు మాత్రమే కాదు ఓసారి పచ్చడి చేసుకోండిలా - రుచితోపాటు ఆరోగ్యం బోనస్!
Published : April 26, 2026 at 12:26 PM IST
Tasty Ulava Pachadi Recipe: ఇడ్లీ, దోశ, వడ ఇలా ఏ టిఫెన్ అయినా అందులోకి పల్లీ చట్నీ ఉంటేనే అది పర్ఫెక్ట్. అయితే ఎప్పుడూ పల్లీ చట్నీ మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఆరోగ్యానికి మేలు ఉలవలతో చేసుకోండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ చట్నీ కేవలం టిఫెన్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతమే. పైగా ఈ ఉలవల్లోని పోషకాలు కొలెస్ట్రాల్ను ఇట్టే తగ్గిస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ ఉలవ పచ్చడి ప్రిపరేషన్కు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- ఉలవలు - అర కప్పు
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండు మిరపకాయలు - 15
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 7
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 / 2 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - 1 / 4 టీస్పూన్
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 3 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ఉలవలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఉలవలు వేగి రంగు మారి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు అదేపాన్లో 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చి శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఈ పప్పులు వేగినాక ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించుకోవాలి. ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు మీరు తినే కారానికి అనుగుణంగా వేసుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి వేగిన తర్వాత చింతపండు, పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసి వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం ఉప్పు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. చివరగా ఇంగువ వేసి కలిపి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఉలవలు, ఎండు మిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని ముందు ఓ సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని మరీ జోరుగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి.
- ఆ తర్వాత జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపు మిశ్రమాన్ని ముందే గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో కలిపితే సూపర్ టేస్టీ ఉలవల పచ్చడి రెడీ.
