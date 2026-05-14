రోజూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "ఉగ్గాని దోసె" ట్రై చేయండి!
ఇలా ఓసారి కొత్తగా దోసె ట్రై చేయండి - చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 4:26 PM IST
Uggani Dosa Prepare in Telugu : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో దోసె ఒకటి. ఇందులోనూ ఆనియన్ దోసె, రవ్వ దోసె, మసాలా దోసె వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇంకాస్త రుచికరంగా తినాలనిపిస్తే అప్పుడప్పుడు ఎగ్ దోసె చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తింటే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఉగ్గాని దోసె. పైగా వీటిని ప్రిపేర్ చేయడం చాలా సింపుల్. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్ వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
'గంజి' కదా అని వదిలేస్తున్నారా? - ఉపవాసం టైంలో ఇలా చేశారంటే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసె పిండి - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- మరమరాలు - ఒక కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆవాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- వేయించిన పల్లీలు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెన్న - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పుట్నాలు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటాను తరిగి ఉంచాలి. అలాగే గిన్నెలో కప్పు మరమరాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉగ్గాని కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక తరిగి ఉంచిన టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మరమరాలను నీళ్లలోంచి తీసి ఇందులో వేయాలి.
- అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ వేయించిన పల్లీలు, ఒక టీ స్పూన్ పుట్నాలు, కొద్దిగా నిమ్మరసం, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టాలి. పాన్ హీట్ అయ్యాక దోసె పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన తయారు చేసుకున్న ఉగ్గాని ఉంచాలి.
- ఆపైన కొద్దిగా వెన్న అప్లై చేసి దోసెను కాల్చి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ ఉగ్గాని దోసె సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- దీనిని చట్నీ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయొచ్చు!
పుల్లగా, కమ్మగా "మెంతి ఆకు, టమోటా పచ్చడి" - వారం రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
"క్యాబేజీ, కోడిగుడ్డు ఫ్రై" - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే అద్భుతమైన రెసిపీ!