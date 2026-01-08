అన్నం, టిఫెన్స్లోకి "టమాటా పచ్చడి" - పుదీనాతో కలిపి ఇలా చేస్తే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
టమాటా, పుదీనా కాంబోలో కిర్రాక్ 'పచ్చడి' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా!
Published : January 8, 2026 at 10:30 AM IST
Tasty Tomato Pachadi with Pudina : కొంతమంది అన్నంలో కూరల కంటే పచ్చళ్లనే ఎక్కువ తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అందులోనూ టమాటా పచ్చడి అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తినేస్తారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్దతిలో వివిధ వెరైటీల్లో ట్రై చేస్తుంటారు. ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, ఈసారి కాస్త వెరైటీగా పుదీనాతో కలిపి ఇలా "టమాటా పచ్చడి" చేసుకుని చూడండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ నోరూరించే కొత్త రకం టమాటా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పుదీనా కట్టలు - మూడు(మీడియం సైజ్వి)
- పల్లీలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 200 గ్రాములు(రుచికి తగినన్ని)
- టమాటాలు - అర కిలో
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
కొత్త పద్ధతిలో నోరూరించే "టమాటా గుడ్డు పులుసు" - బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
తయారీ విధానం:
- నోరూరించే ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా కాడల నుంచి పుదీనా ఆకులను తెంపి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై తుంచుకున్న పుదీనా ఆకులను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ పోయేవరకు జల్లిగిన్నెలో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమ భాగం తీసేసి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిరపకాయలను నీట్గా కడిగి తొడిమలు తీసేసి ముక్కలుగా తుంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో నూనె వేసుకుని వేడయ్యాక తుంచి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసి వేయించుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే నూనెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చింతపండు, జీలకర్ర వేసి కలిపి మూత పెట్టి మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు సగం మేర మగ్గిత తర్వాత మూత తీసి కలిపి శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా ఆకులను వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరికాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
- పుదీనా చక్కగా మగ్గి, టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్గా మారాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో ముందుగా వేయించి పక్కనుంచిన పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమంలో ఉడికించి చల్లార్చుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం:
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేగిన తర్వాత చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి పోపును మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగిందనుకున్నాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిని వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు నిమిషాల మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా పుదీనా పచ్చడి" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
టిప్స్ :
- ఈ పచ్చడి కోసం మరీ పండిన టమాటాలు కాకుండా కాస్త దోరగా ఉన్నవి వాడితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలాగే, పుదీనాను కాడలతో సహా వేసుకున్నా మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
- మిక్సీలో కంటే రోట్లో ఈ పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- అలాగే, ఈ రెసిపీలో పల్లీలను మరీ ఎక్కువగా వేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే అవి ఎక్కువైతే పచ్చడి కారం ఉండదు. అదే కారం ఎక్కువ తినేవారు పల్లీలను వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు.
కాల్చిన వంకాయతో కమ్మని "పెరుగు పచ్చడి" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - అన్నం, దోసెల్లోకి అదుర్స్!
ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం "బెండకాయ పచ్చడి" - పెనంపై కాల్చి చేయడంలోనే టేస్ట్ సీక్రెట్!