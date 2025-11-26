ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దొండకాయ ముద్ద కూర" - ఉల్లి,వెల్లుల్లి లేకుండా సూపర్ టేస్ట్!

దొండకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Ivy Gourd Mudda Kura
Ivy Gourd Mudda Kura (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Ivy Gourd Mudda Kura Making : దొండకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసేవే కాకుండా ఇలా దొండకాయ ముద్దకూర చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. దీనిని సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. ఇందులో ఉల్లి, వెల్లుల్లి వాడకుండానే చేయొచ్చు. మరి దొండకాయ ముద్దకూర ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.

Dondakaya Mudda Kura
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - 300 గ్రాములు
  • పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - 3 టీ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • బెల్లం - 1 టీ స్పూన్
Dondakaya Mudda Kura
శనగపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 300 గ్రాముల దొండకాయలను సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో కట్ చేసుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక విజిల్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • విజిల్ అయిపోయిన తర్వాత దొండకాయ ముక్కలను వడకట్టి ప్లేట్​లో వేయాలి.
Dondakaya Mudda Kura
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది ఎండుమిర్చి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Dondakaya Mudda Kura
మినపప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి కారం వేసి వేగనివ్వాలి.
  • అలాగే చింతపండు రసం పోసి నూనె పైకి తేలేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి. ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఉడికించిన దొండకాయ ముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం యాడ్ చేసి కలిపి మూతపెట్టి దొండకాయలు మగ్గేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
Dondakaya Mudda Kura
కొబ్బరి పొడి (Getty Images)
  • దొండకాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే దొండకాయ ముద్ద కూర రెడీ అయినట్లే!

