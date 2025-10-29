నోటికి కమ్మని రుచినిచ్చే "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చితో ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోరూరుతుంది!
దొండకాయలతో ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 12:39 PM IST
Dondakaya Chutney in Telugu : దొండకాయ పచ్చడి పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇలా దొండకాయ చట్నీ చేస్తే సూపర్గా వస్తుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"స్వీట్ లేకుండా హాట్ కజ్జికాయలు" - సింపుల్గా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పచ్చిమిర్చి - 10
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- టమోటాలు - 2
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- తాలింపు గింజలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో దొండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, 10 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు, అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి వీటిని మగ్గనివ్వాలి. ఇవన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కల మిశ్రమం వేసి కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దీనిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- తాలింపు వేగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే కమ్మని దొండకాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
- ఆ తర్వాత దీనిని గ్లాస్జార్లో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
- వేడివేడి అన్నంలో దొండకాయ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా తింటారు.
- అంతేకాక ఈ పచ్చడి టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
"పులిబొంగరాలు విత్ ఎర్రకారం" - చల్లని వాతావరణానికి అద్దిరిపోయే వేడివేడి స్నాక్!
"మీల్ మేకర్ కర్రీ" మీరు ఎలా చేస్తున్నారు? - ఇలా చేశారంటే రోటీ, రైస్లోకి అదుర్స్!