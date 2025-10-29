ETV Bharat / offbeat

నోటికి కమ్మని రుచినిచ్చే "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చితో ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోరూరుతుంది!

దొండకాయలతో ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Dondakaya Chutney
Dondakaya Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 12:39 PM IST

Dondakaya Chutney in Telugu : దొండకాయ పచ్చడి పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో చేస్తారు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇలా దొండకాయ చట్నీ చేస్తే సూపర్​గా వస్తుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

దొండకాయలు
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • టమోటాలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • తాలింపు గింజలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
టమోటాలు
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో దొండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, 10 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు, అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి వీటిని మగ్గనివ్వాలి. ఇవన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో వేయించి పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కల మిశ్రమం వేసి కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దీనిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్​పై కడాయి పెట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ పచ్చడిలో వేసి కలపాలి.
కొత్తిమీర
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇక అంతే కమ్మని దొండకాయ పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది.
  • ఆ తర్వాత దీనిని గ్లాస్​జార్​లో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే మూడు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది.
పచ్చిమిర్చి
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో దొండకాయ పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగా తింటారు.
  • అంతేకాక ఈ పచ్చడి టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!

