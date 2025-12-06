90's కిడ్స్​ ఫేవరెట్ స్వీట్ "తేనె మిఠాయిలు" - ఇంట్లోనే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

ETV Bharat / offbeat

Thene Mittai
Thene Mittai (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Dry Rasgulla Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే డ్రై రసగుల్లా (తేనె మిఠాయి)లు. ఇప్పటి తరానికి దీని గురించి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ 90's కిడ్స్​కి ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు. మరి నోరూరించే తేనె మిఠాయిలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Thene Mittai
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 1 కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నిమ్మరసం - మూడున్నర టీ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • పంచదార - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
  • ఫుడ్​ కలర్ - పావు టీ స్పూన్
Thene Mittai
నిమ్మరసం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లోర్​, చిటికెడు ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ ఫుడ్​ కలర్​, మూడు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని సాఫ్ట్​గా కలపాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Thene Mittai
పంచదార (Getty Images)
  • మరోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు పంచదార, ముప్పావు కప్పు నీరు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత మూడు నిమిషాల పాటు తీగ పాకం వచ్చేవరకు మరిగించాలి. చివరన పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాస్త మందంగా పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి. అనంతరం చిన్న క్యాప్​తో రసగుల్లా ఆకారంలో రౌండ్​గా కట్ చేయాలి.
Thene Mittai
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న రసగుల్లాలను కడాయికి సరిపడా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం రసగుల్లాలను పంచదార పాకంలో వేసి 10 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. పది నిమిషాల తర్వాత రసగుల్లాలను పాకంలోంచి తీసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే తియ్యని డ్రై రసగుల్లా (తేనె మిఠాయి)లు రెడీ అయినట్లే!

