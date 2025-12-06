90's కిడ్స్ ఫేవరెట్ స్వీట్ "తేనె మిఠాయిలు" - ఇంట్లోనే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
సింపుల్గా డ్రై రసగుల్లా ఇలా చేసేయండి - రుచి చూస్తే వదలరంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 3:11 PM IST
Dry Rasgulla Making in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే డ్రై రసగుల్లా (తేనె మిఠాయి)లు. ఇప్పటి తరానికి దీని గురించి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు. కానీ 90's కిడ్స్కి ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండూ కావాలంటారు. మరి నోరూరించే తేనె మిఠాయిలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"ఓట్స్ ఊతప్పం" - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - 1 కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- నిమ్మరసం - మూడున్నర టీ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పంచదార - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- వంటసోడా - అర టీ స్పూన్
- ఫుడ్ కలర్ - పావు టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, చిటికెడు ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ ఫుడ్ కలర్, మూడు టీ స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని సాఫ్ట్గా కలపాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు పాకం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక కప్పు పంచదార, ముప్పావు కప్పు నీరు పోసి కరిగించాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత మూడు నిమిషాల పాటు తీగ పాకం వచ్చేవరకు మరిగించాలి. చివరన పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి మూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాస్త మందంగా పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి. అనంతరం చిన్న క్యాప్తో రసగుల్లా ఆకారంలో రౌండ్గా కట్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న రసగుల్లాలను కడాయికి సరిపడా వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం రసగుల్లాలను పంచదార పాకంలో వేసి 10 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి. పది నిమిషాల తర్వాత రసగుల్లాలను పాకంలోంచి తీసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే తియ్యని డ్రై రసగుల్లా (తేనె మిఠాయి)లు రెడీ అయినట్లే!
గోధుమరవ్వతో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
"వంకాయ పచ్చిపులుసు" తెలుగు వంటకాల్లో అద్భుతమే - ఇలా ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!