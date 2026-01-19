వారెవ్వా అనిపించే "ఎగ్ దోసె" - ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 5:27 PM IST
Egg Dosa Recipe : బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చాలా మందికి దోసె ఫేవరెట్ రెసిపీ! ఇందులోనూ ఎగ్ దోసె అంటే మరింత ఇష్టంగా తింటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో దీనిని ట్రై చేస్తారు. కానీ టేస్ట్లో ఏదో మిస్ అయిందని, క్రిస్పీగా రాలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటివారు ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఎగ్ దోసె చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతాయి. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు! మరి ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - ఒక కప్పు
- ఇడ్లీ బియ్యం - 2 కప్పులు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పంచదార - కొద్దిగా
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
- కోడిగుడ్లు - 2
- బటర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయపచ్చిమిర్చికొత్తిమీర తరుగు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు, రెండు కప్పుల ఇడ్లీ బియ్యం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఐదు గంటల తర్వాత పప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండి మిశ్రమాన్ని గిన్నెలో వేసి కలిపి మూతపెట్టి 10 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి.
- పది గంటల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దిగా పిండిని గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వు, కొద్దిగా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం పంచదార యాడ్ చేసి దోసె పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలపాలి.
- అలాగే కారం కోసం ఓ గిన్నెలో రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర టీ స్పూన్ చాట్మసాలా పొడి వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్ మీద కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్, వన్ టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయపచ్చిమిర్చికొత్తిమీర తరగు వేయాలి.
- ఇప్పుడు వీటిపై రెడీ చేసుకున్న కారం వేసి అప్లై చేయాలి. ఆపైన ఒక ఎగ్ను దోసె మీద పగలగొట్టి అంతటా అప్లై చేయాలి. ఆపైన కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కాల్చాలి. అనంతరం మరోవైపు టర్న్చేస్తూ కాల్చి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి ఎగ్ దోసె మీ ముందుంటుంది!
- ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలకు ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
