చిలగడదుంపలతో కమ్మని "బొబ్బట్లు"- నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి - తయారీ ఈజీ!
-చిలగడదుంపలతో సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఇంటిల్లిపాది ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 7, 2026 at 1:37 PM IST
Tasty Sweet Potato Bobbatlu: సంప్రదాయ వంటకాల్లో బొబ్బట్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే నార్మల్గా భక్ష్యాలను శనగపప్పుతో చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పప్పు అందరికీ సూట్ కాకపోవచ్చు. అలాంటి వారందరూ కూడా ఇకపై ఇబ్బంది లేకుండా బొబ్బట్లు తినొచ్చు. అందుకు చిలగడదుంపలు ఉంటే సరిపోతాయి. అవును స్వీట్ పొటాటోతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పోలీలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా స్వీట్ పొటాటో బొబ్బట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- చిలగడదుంపలు - అర కేజీ
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - తగినంత
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, ఉప్పు, 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి, పసుపు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెయ్యి పిండికి పట్టినాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక నెయ్యి అప్లై చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు చిలగడదుంపలను మట్టి లేకుండా నీట్గా రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. అనంతరం చివర్లు తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కలను కుక్కర్లో వేసి కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి చిలగడదుంపలపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్వీట్ పొటాటోను సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, 2 టీస్పూన్ల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి మరుగుతున్నప్పుడు ఎండుకొబ్బరి పొడి, తురుముకున్న స్వీట్ పొటాటో మిశ్రమం, 2 టీస్పూన్ల నెయ్యి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- స్వీట్ పొటాటో బెల్లంలో పూర్తిగా కలిసి ఉడుకుతున్నప్పుడు యాలకుల పొడి, మరికాస్త నెయ్యి వేసి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించాలి.
- చిలగడ దుంప మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిన పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిశ్రమం చల్లారాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్ లాగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు కలిపి ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- బటర్ పేపర్ మీద నెయ్యి అప్లై చేసి గోధుమపిండి ఉండ ఉంచి పూరీ సైజ్లో లైట్గా చేతితో వత్తుకోవాలి.
- ఆ పూరీ మధ్యలో స్వీట్ పొటాటో బాల్ను ఉంచి అంచులు క్లోజ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ బొబ్బట్లుగా వత్తుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. వేడెక్కిన పెనం మీద కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న బొబ్బట్టు వేసుకోవాలి.
- మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిలగడదుంప బొబ్బట్లు రెడీ.
చిట్కాలు:
- పదార్థాలను అన్నింటినీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. చిలగడదుంపలను కుక్కర్లో కాకుండా ఆవిరిపై కూడా ఉడికించుకోవచ్చు.
- స్వీట్ పొటాటో తీపిని బట్టి బెల్లం తీసుకోవాలి. ఈ బొబ్బట్లు చేయడానికి కాస్త నెయ్యి ఎక్కువే పడుతుంది కాబట్టి చూసి వాడుకోండి.
టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "పోహా మిక్చర్" - నెల రోజుల నిల్వ - తయారీ ఈజీ!
కర్బూజతో "సేమియా పాయసం" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది - స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్!