చిలగడదుంపలతో కమ్మని "బొబ్బట్లు"- నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి - తయారీ ఈజీ!

-చిలగడదుంపలతో సూపర్​ టేస్టీ రెసిపీ - ఇలా ప్రిపేర్​ చేస్తే ఇంటిల్లిపాది ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty Sweet Potato Bobbatlu
Tasty Sweet Potato Bobbatlu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Tasty Sweet Potato Bobbatlu: సంప్రదాయ వంటకాల్లో బొబ్బట్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా భక్ష్యాలను శనగపప్పుతో చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పప్పు అందరికీ సూట్​ కాకపోవచ్చు. అలాంటి వారందరూ కూడా ఇకపై ఇబ్బంది లేకుండా బొబ్బట్లు తినొచ్చు. అందుకు చిలగడదుంపలు ఉంటే సరిపోతాయి. అవును స్వీట్​ పొటాటోతో సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే పోలీలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా స్వీట్​ పొటాటో బొబ్బట్లు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • చిలగడదుంపలు - అర కేజీ
  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టీస్పూన్లు
Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, ఉప్పు, 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి, పసుపు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి పిండికి పట్టినాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్నాక నెయ్యి అప్లై చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు చిలగడదుంపలను మట్టి లేకుండా నీట్​గా రెండు మూడు సార్లు కడగాలి. అనంతరం చివర్లు తీసేసి సగానికి కట్​ చేసుకోవాలి.
Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu (Getty Images)
  • ఇలా కట్​ చేసుకున్న ముక్కలను కుక్కర్​లో వేసి కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 2 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయినాక మూత తీసి చిలగడదుంపలపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్వీట్​ పొటాటోను సన్నగా తురుముకుని రెడీగా ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము, 2 టీస్పూన్ల నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి మరుగుతున్నప్పుడు ఎండుకొబ్బరి పొడి, తురుముకున్న స్వీట్​ పొటాటో మిశ్రమం, 2 టీస్పూన్ల నెయ్యి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu (Getty Images)
  • స్వీట్​ పొటాటో బెల్లంలో పూర్తిగా కలిసి ఉడుకుతున్నప్పుడు యాలకుల పొడి, మరికాస్త నెయ్యి వేసి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించాలి.
  • చిలగడ దుంప మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిన పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిశ్రమం చల్లారాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బాల్స్​ లాగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని మరో 5 నిమిషాల పాటు కలిపి ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • బటర్​ పేపర్​ మీద నెయ్యి అప్లై చేసి గోధుమపిండి ఉండ ఉంచి పూరీ సైజ్​లో లైట్​గా చేతితో వత్తుకోవాలి.
Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu (Getty Images)
  • ఆ పూరీ మధ్యలో స్వీట్​ పొటాటో బాల్​ను ఉంచి అంచులు క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ బొబ్బట్లుగా వత్తుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. వేడెక్కిన పెనం మీద కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బొబ్బట్టు వేసుకోవాలి.
  • మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిలగడదుంప బొబ్బట్లు రెడీ.
Sweet Potato Bobbatlu
Sweet Potato Bobbatlu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పదార్థాలను అన్నింటినీ ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. చిలగడదుంపలను కుక్కర్​లో కాకుండా ఆవిరిపై కూడా ఉడికించుకోవచ్చు.
  • స్వీట్​ పొటాటో తీపిని బట్టి బెల్లం తీసుకోవాలి. ఈ బొబ్బట్లు చేయడానికి కాస్త నెయ్యి ఎక్కువే పడుతుంది కాబట్టి చూసి వాడుకోండి.

SWEET POTATO BAKSHYALU
TASTY SWEET POTATO BOBBATLU
BOBBATLU WITH SWEET POTATO
స్వీట్​ పొటాటో బొబ్బట్లు
TASTY SWEET POTATO BOBBATLU

