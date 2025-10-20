ETV Bharat / offbeat

దీపావళికి స్ట్రాబెర్రీలతో నోరూరించే "బాసుంది" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!

స్ట్రాబెర్రీలతో ఇలా స్వీట్​ చేసుకోండి - రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Strawberry Basundi
Strawberry Basundi (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Strawberry Basundi Making : పుల్లపుల్లగా, కాస్త వగరుగా ఉండే స్ట్రాబెర్రీలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాల్లో వినియోగిస్తారు. అందరూ నచ్చే ఈ పండును నేరుగా తినడమే కాకుండా దీపావళి వేళ ఇలా కమ్మని బాసుంది చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతేకాక ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. పైగా ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్​స్టంట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక పిల్లలైతే వద్దనకుండా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ స్ట్రాబెర్రీ బాసుంది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

క్రిస్పీ "ఆలూ మిక్చర్​" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!

Strawberry Basundi
స్ట్రాబెర్రీలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • స్ట్రాబెర్రీలు - 25
  • పంచదార - 3 స్పూన్లు
  • పాలు - 800 ఎంఎల్
  • కండెన్స్​డ్ మిల్క్ - 3
  • డ్రైఫ్రూట్స్ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - ఒక స్పూన్
Strawberry Basundi
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 25 స్ట్రాబెర్రీలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. అదేవిదంగా బాదం, కాజు, పిస్తా పప్పులను తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ట్రాబెర్రీ ముక్కలు, మూడు స్పూన్ల పంచదార వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో స్ట్రాబెర్రీలను కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్ట్రాబెర్రీల మిశ్రమాన్ని పక్కనుంచాలి.
Strawberry Basundi
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కొద్దిగా నీళ్లు, 800 ఎంఎల్ పాలు పోయాలి. పాలు సగం అయ్యేవరకు బాగా కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • పాలు సగం అయ్యాక ఇందులో ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడి, మూడు స్పూన్ల కండెన్స్​డ్​ మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు బాదం,కాజు, పిస్తా ముక్కలు, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాల మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • పాల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్ట్రాబెర్రీ పేస్టును వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిడ్జ్​లో గంట సేపు ఉంచాలి.
Strawberry Basundi
పంచదార (Getty Images)
  • గంట తర్వాత ఫ్రిడ్జ్​లో నుంచి తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే స్ట్రాబెర్రీ బాసుంది మీ ముందుటుంది!
  • మరి మీకు ఇది నచ్చితే దీపావళికి ఎప్పుడూ రోటిన్​గా చేసే రెసిపీలు కాకుండా వెరైటీగా ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు.
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ స్వీట్​ను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే స్ట్రాబెర్రీలతో పాటు పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

TAGGED:

STRAWBERRY BASUNDI RECIPE
స్ట్రాబెర్రీ బాసుంది తయారీ విధానం
BASUNDI PREPARE IN TELUGU
STRAWBERRY MALAI BASUNDHI
STRAWBERRY BASUNDI

