దీపావళికి స్ట్రాబెర్రీలతో నోరూరించే "బాసుంది" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!
స్ట్రాబెర్రీలతో ఇలా స్వీట్ చేసుకోండి - రుచి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 12:14 PM IST
Strawberry Basundi Making : పుల్లపుల్లగా, కాస్త వగరుగా ఉండే స్ట్రాబెర్రీలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాల్లో వినియోగిస్తారు. అందరూ నచ్చే ఈ పండును నేరుగా తినడమే కాకుండా దీపావళి వేళ ఇలా కమ్మని బాసుంది చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక ఎన్నడూ తినని రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. పైగా ఇది చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక పిల్లలైతే వద్దనకుండా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ స్ట్రాబెర్రీ బాసుంది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
క్రిస్పీ "ఆలూ మిక్చర్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- స్ట్రాబెర్రీలు - 25
- పంచదార - 3 స్పూన్లు
- పాలు - 800 ఎంఎల్
- కండెన్స్డ్ మిల్క్ - 3
- డ్రైఫ్రూట్స్ ముక్కలు - 1 కప్పు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - ఒక స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 25 స్ట్రాబెర్రీలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్నముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. అదేవిదంగా బాదం, కాజు, పిస్తా పప్పులను తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్ట్రాబెర్రీ ముక్కలు, మూడు స్పూన్ల పంచదార వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో స్ట్రాబెర్రీలను కలుపుతూ 15 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్ట్రాబెర్రీల మిశ్రమాన్ని పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కొద్దిగా నీళ్లు, 800 ఎంఎల్ పాలు పోయాలి. పాలు సగం అయ్యేవరకు బాగా కలుపుతూ మరిగించాలి.
- పాలు సగం అయ్యాక ఇందులో ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడి, మూడు స్పూన్ల కండెన్స్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు బాదం,కాజు, పిస్తా ముక్కలు, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాల మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- పాల మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్ట్రాబెర్రీ పేస్టును వేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో గంట సేపు ఉంచాలి.
- గంట తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే స్ట్రాబెర్రీ బాసుంది మీ ముందుటుంది!
- మరి మీకు ఇది నచ్చితే దీపావళికి ఎప్పుడూ రోటిన్గా చేసే రెసిపీలు కాకుండా వెరైటీగా ఇలా చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ స్వీట్ను రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే స్ట్రాబెర్రీలతో పాటు పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "పాల ముంజలు" - దీపావళికి ఇలా ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!