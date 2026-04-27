పంచదార, ఫ్రెష్​క్రీమ్​ లేకుండా "సపోటా ఐస్​క్రీమ్​" - సూపర్​ టేస్ట్​ పక్కా! - హెల్దీ కూడా!

- మార్కెట్లో దొరికే ఐస్​క్రీమ్స్​ కన్నా ఎంతో హెల్దీగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

Tasty Sapota Ice Cream
Published : April 27, 2026 at 5:16 PM IST

Tasty Sapota Ice Cream: సమ్మర్​లో మామిడి పండ్లతో పాటు విరివిగా లభించే పండ్లలో సపోటా ఒకటి. వీటిని కూడా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. తియ్యగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని నేరుగా తినొచ్చు. లేదంటే స్మూతీలుగా చేసుకుని తాగొచ్చు. అయితే మీకు తెలుసా? సపోటాలతో అద్దిరిపోయే ఐస్​క్రీమ్​ చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఫ్రెష్​క్రీమ్​, కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ వంటి పదార్థాలు ఏమీ అవసరం లేకుండా తక్కువ పదార్థాలతో హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటిని పిల్లలైతే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సింపుల్​. మరి లేట్​ చేయకుండా సపోటాలతో ఐస్​క్రీమ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సపోటాలు - 6
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
  • ఖర్జూరాలు - 4
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం:

  • పాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని మరిగించి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. పాలు చల్లారేలోపు జీడిపప్పులను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వేడి నీరు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు సపోటాలను శుభ్రంగా కడిగి పీలర్​ సాయంతో పొట్టును తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి కట్​ చేసిన సపోటా ముక్కలు, నానబెట్టిన జీడిపప్పులు, ఖర్జూరాలు, కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసిన సపోటా మిక్స్​ను ఐస్​క్రీమ్​ మౌల్డ్స్​లో పోసి బటర్​ పేపర్​తో క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఐస్​క్రీమ్​ మధ్యలో పుల్లలు గుచ్చి ఫ్రీజర్​లో సుమారు 8 గంటలు లేదా రాత్రంతా ఉంచాలి.
  • ఐస్​క్రీమ్​ రెడీ అయ్యాక ఫ్రిజ్​లో నుంచి తీసి ఓ 10 సెకన్ల పాటు వాటర్​లో ఉంచి అనంతరం డీమౌల్డ్​ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సపోటా ఐస్​క్రీమ్​ రెడీ.
చిట్కాలు:

  • మీరు సపోటాలు ఇష్టంగా తినే వారు అయితే పైన చెప్పినట్లుగా 5 కాకుండా ఇంకో రెండు కూడా ఎక్ట్ర్సాగా తీసుకోవచ్చు.
  • ఖర్జూరాల బదులు బెల్లం పొడి లేదా పంచదారను కూడా యాజ్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఏదీ వేసుకున్నా సపోటాల రుచికి తగినట్లుగా తీపిని అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.
  • మీ దగ్గర ఐస్​క్రీమ్​ మౌల్డ్స్​ లేకపోతే ఏదైనా గాజు బౌల్లో గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమం వేసి ఎక్ట్స్రా డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు, కొన్ని సపోటా ముక్కలు వేసి కలిపి ఫ్రీజర్​లో ఉంచితే సరి.

