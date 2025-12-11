ETV Bharat / offbeat

ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్​" - పావుగంటలో రెడీ - బ్యాచిలర్స్​కు ఈజీ!

-సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ -ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Tasty Sambar Recipe in Cooker
Tasty Sambar Recipe in Cooker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 11:25 AM IST

Tasty Sambar Recipe in Cooker: సాంబార్​ అంటే మెజార్టీ పీపుల్​కు చాలా ఇష్టం. రుచికరమైన, ఘుమఘుమలాడే సాంబార్​ను వేడివేడిగా తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే ఇది చేయాలంటే చాలా మంది కష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తినబుద్ధి అయినప్పుడు కర్రీ పాయింట్స్​, హోటల్స్​ నుంచి తెచ్చుకుని తింటుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో. కేవలం పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ రెసిపీ రుచి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్​ కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సాంబార్​ ఎలా చేసుకోవాలో ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • బీన్స్​ - 5
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • మునక్కాయలు - 5
  • వంకాయలు - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • చింతపండు గుజ్జు - అర కప్పు
  • సాంబార్​ పౌడర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బెల్లం తురుము - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Sambar Recipe in Cooker
కందిపప్పు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
Sambar Recipe in Cooker
కూరగాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ప్రెషర్ కుక్కర్​లోకి కందిపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. అందులోకి అర టీస్పూన్​ పసుపు, 1 టీస్పూన్​ నూనె, కప్పున్నర నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి. పప్పు ఉడికేలోపు ఓ గిన్నెలోకి నిమ్మకాయ సైజ్​ చింతపండు తీసుకుని అర కప్పు వేడి నీరు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
Sambar Recipe in Cooker
కుక్కర్​లో సాంబార్​ (Getty Images)
  • అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, బీన్స్​, వంకాయలు, మునక్కాయలను కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​, ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి వీటిని కూడా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ ఐదు విజిల్స్​ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు నానిన చింతపండు గట్టిగా పిండుతూ రసం పక్కన పెట్టి పిప్పిని పడేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, టమాటా, ఆలుగడ్డ, క్యారెట్​, బీన్స్​, వంకాయలు, మునక్కాయలు వేసి రెండున్నర కప్పుల వాటర్​ పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Sambar Recipe in Cooker
పోపు (Getty Images)
  • నీళ్లు మరగడం స్టార్ట్​ అయినప్పుడు చింతపండు గుజ్జు, సాంబార్​ పొడి, బెల్లం తురుము, అర టీస్పూన్​ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒక్క విజిల్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి సాంబార్​ను ఓసారి కలిపి ఉప్పు సరిపోయిందో, లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • అనంతరం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును సాంబార్​లోకి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సాంబార్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sambar Recipe in Cooker
కుక్కర్​లో సాంబార్​ (ETV Bharat)

TASTY SAMBAR RECIPE IN COOKER
TASTY AND SPICY SAMBAR RECIPE I
SAMBAR RECIPE IN PRESSURE COOKER
కుక్కర్​లో సాంబార్​ ఎలా చేసుకోవాలి
TASTY SAMBAR RECIPE IN COOKER

