ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" - పావుగంటలో రెడీ - బ్యాచిలర్స్కు ఈజీ!
-సరికొత్త ఫ్లేవర్తో అద్దిరిపోయే సాంబార్ రెసిపీ -ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Published : December 11, 2025 at 11:25 AM IST
Tasty Sambar Recipe in Cooker: సాంబార్ అంటే మెజార్టీ పీపుల్కు చాలా ఇష్టం. రుచికరమైన, ఘుమఘుమలాడే సాంబార్ను వేడివేడిగా తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే ఇది చేయాలంటే చాలా మంది కష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తినబుద్ధి అయినప్పుడు కర్రీ పాయింట్స్, హోటల్స్ నుంచి తెచ్చుకుని తింటుంటారు. ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ప్రెషర్ కుక్కర్లో. కేవలం పావుగంటలో తయారయ్యే ఈ రెసిపీ రుచి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని సాంబార్ ఎలా చేసుకోవాలో ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కందిపప్పు - అర కప్పు
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా - 1
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 5
- ఆలుగడ్డ - 1
- మునక్కాయలు - 5
- వంకాయలు - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- చింతపండు గుజ్జు - అర కప్పు
- సాంబార్ పౌడర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి కందిపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. అందులోకి అర టీస్పూన్ పసుపు, 1 టీస్పూన్ నూనె, కప్పున్నర నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. పప్పు ఉడికేలోపు ఓ గిన్నెలోకి నిమ్మకాయ సైజ్ చింతపండు తీసుకుని అర కప్పు వేడి నీరు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, బీన్స్, వంకాయలు, మునక్కాయలను కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్, ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి వీటిని కూడా మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు నానిన చింతపండు గట్టిగా పిండుతూ రసం పక్కన పెట్టి పిప్పిని పడేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి పప్పును మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఉల్లి, మిర్చి, కరివేపాకు, టమాటా, ఆలుగడ్డ, క్యారెట్, బీన్స్, వంకాయలు, మునక్కాయలు వేసి రెండున్నర కప్పుల వాటర్ పోసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నీళ్లు మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు చింతపండు గుజ్జు, సాంబార్ పొడి, బెల్లం తురుము, అర టీస్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక్క విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయాక మూత తీసి సాంబార్ను ఓసారి కలిపి ఉప్పు సరిపోయిందో, లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించాలి.
- అనంతరం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును సాంబార్లోకి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సాంబార్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
