సగ్గుబియ్యంతో "ఫ్రూట్ కస్టర్డ్" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - ఎండల్లో మస్త్ చిల్ అవ్వొచ్చు!
- సరికొత్తగా ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ - చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : April 5, 2026 at 11:01 AM IST
Tasty Sago Fruit Custard: సమ్మర్లో చల్లచల్లగా ఏదైనా తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ ఈజీగా అయిపోతుందని ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. పాలు, రకరకాల పండ్లతో తయారు చేసే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ కస్టర్డ్ టేస్ట్ను మరింత పెంచేందుకు ఓసారి సగ్గుబియ్యం కలిపి చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. దీనికి కూడా పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేకుండా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఇది కేవలం సమ్మర్లో మాత్రమే కాకుండా స్పెషల్ అకేషన్స్కు కూడా బెస్ట్. మరి, లేట్ చేయకుండా సగ్గుబియ్యం ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సగ్గుబియ్యం - ముప్పావు కప్పు
- నీళ్లు - 2 కప్పులు
- పాలు - 2 కప్పులు (అర లీటర్)
- పంచదార - 6 టేబుల్స్పూన్లు
- ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- సబ్జా గింజలు - 1 టీస్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- దానిమ్మ - 1
- అరటిపండు - 1
- యాపిల్ - 1
- పచ్చ ద్రాక్ష - కొన్ని
- నల్ల ద్రాక్ష - కొన్ని
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కడిగిన సగ్గుబియ్యం వేసుకుని, రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- సగ్గుబియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రెండు కప్పుల పాలు, పంచదార వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
- ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి కస్టర్డ్ పౌడర్, పావు కప్పు పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా మరో గిన్నెలోకి సబ్జా గింజలు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- పాలు మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ను యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి యాలకుల పొడి వేసి కలిపి కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పాలు, సగ్గుబియ్యం మంచిగా ఉడికి క్రీమీగా మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకుని ఫ్రిజ్లో ఓ రెండు గంటల పాటు పెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు పండ్ల ముక్కలు రెడీ చేసుకోవాలి. యాపిల్పై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా దానిమ్మ గింజలను వలుచుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అరటిపండు, ద్రాక్షలను కట్ చేసుకోవాలి.
- కస్టర్డ్ మిశ్రమం చల్లగా అయినాక అందులోకి కట్ చేసిన పండ్ల ముక్కలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా నానబెట్టిన సబ్జా సీడ్స్ వేసి కలిపి కూల్కూల్గా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సగ్గుబియ్యాన్ని నేరుగా ఉడికించాల్సిన పనిలేకుండా, ఓ గంట సేపు నానబెట్టి ఉడికించుకుంటే తొందరగా కుక్ అవుతుంది. టేస్ట్ కూడా మరింత బాగుంటుంది. పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- సబ్జా గింజల బదులు చియా సీడ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కస్టర్డ్ పౌడర్ లేకుంటే దాని బదులు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవచ్చు. ఇక మంచి కలర్ కోసం కుంకుమ పువ్వు లేదా చిటికెడు ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
