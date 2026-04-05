ETV Bharat / offbeat

సగ్గుబియ్యంతో "ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - ఎండల్లో మస్త్​ చిల్​ అవ్వొచ్చు!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty Sago Fruit Custard: సమ్మర్​లో చల్లచల్లగా ఏదైనా తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ ఈజీగా అయిపోతుందని ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్ ప్రిపేర్​ చేసుకుంటుంటారు. పాలు, రకరకాల పండ్లతో తయారు చేసే ఈ రెసిపీ టేస్ట్​ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ కస్టర్డ్​ టేస్ట్​ను మరింత పెంచేందుకు ఓసారి సగ్గుబియ్యం కలిపి చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా సూపర్​గా ఉంటుంది. దీనికి కూడా పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేకుండా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. ఇది కేవలం సమ్మర్​లో మాత్రమే కాకుండా స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు కూడా బెస్ట్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా సగ్గుబియ్యం ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి. ​

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సగ్గుబియ్యం - ముప్పావు కప్పు
  • నీళ్లు - 2 కప్పులు
  • పాలు - 2 కప్పులు (అర లీటర్​)
  • పంచదార - 6 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • సబ్జా గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • దానిమ్మ - 1
  • అరటిపండు - 1
  • యాపిల్​ - 1
  • పచ్చ ద్రాక్ష - కొన్ని
  • నల్ల ద్రాక్ష - కొన్ని
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కడిగిన సగ్గుబియ్యం వేసుకుని, రెండు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • సగ్గుబియ్యం మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత రెండు కప్పుల పాలు, పంచదార వేసి కలిపి మరికాసేపు ఉడికించాలి.
  • ఈలోపు మరో గిన్నెలోకి కస్టర్డ్​ పౌడర్​, పావు కప్పు పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. అదే విధంగా మరో గిన్నెలోకి సబ్జా గింజలు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • పాలు మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్​ను యాడ్​ చేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి యాలకుల పొడి వేసి కలిపి కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పాలు, సగ్గుబియ్యం మంచిగా ఉడికి క్రీమీగా మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసుకుని ఫ్రిజ్​లో ఓ రెండు గంటల పాటు పెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు పండ్ల ముక్కలు రెడీ చేసుకోవాలి. యాపిల్​పై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. అదే విధంగా దానిమ్మ గింజలను వలుచుకుని రెడీగా ఉంచాలి. అరటిపండు, ద్రాక్షలను కట్​ చేసుకోవాలి.
  • కస్టర్డ్​ మిశ్రమం చల్లగా అయినాక అందులోకి కట్​ చేసిన పండ్ల ముక్కలు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా నానబెట్టిన సబ్జా సీడ్స్​ వేసి కలిపి కూల్​కూల్​గా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • సగ్గుబియ్యాన్ని నేరుగా ఉడికించాల్సిన పనిలేకుండా, ఓ గంట సేపు నానబెట్టి ఉడికించుకుంటే తొందరగా కుక్​ అవుతుంది. టేస్ట్​ కూడా మరింత బాగుంటుంది. పంచదారను మీరు తినే తీపికి అనుగుణంగా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • సబ్జా గింజల బదులు చియా సీడ్స్​ కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. కస్టర్డ్​ పౌడర్​ లేకుంటే దాని బదులు కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసుకోవచ్చు. ఇక మంచి కలర్​ కోసం కుంకుమ పువ్వు లేదా చిటికెడు ఫుడ్​ కలర్​ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.

TAGGED:

FRUIT CUSTARD WITH SAGO
TASTY SAGO FRUIT CUSTARD
SAGGUBIYYAM FRUIT CUSTARD
సగ్గుబియ్యం ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​ ఎలా
TASTY SAGO FRUIT CUSTARD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.