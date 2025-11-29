ETV Bharat / offbeat

సగ్గుబియ్యంతో అద్దిరిపోయే "పూరీలు" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

గోధుమపిండి, మైదాతో పూరీలు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే - కొత్తగా ఇలా సగ్గుబియ్యంతో ఓసారి ట్రై చేయండి!

Saggubiyyam Poori
Saggubiyyam Poori (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Sabudana Poori Prepare : పూరీ చాలా మందికి ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​. ఆయిల్​ ఫుడ్​ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే హోటల్స్​తో పోల్చితే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన పూరీలు అంత పర్ఫెక్ట్​గా రావు. గట్టిగా ఉండడంతోపాటు సరిగా పొంగవు. ఇంకా టేస్ట్​ కూడా కాస్త తేడాగానే ఉంటుంది. అయితే వీటిని చాలా మంది బొంబాయి రవ్వ, మైదాపిండి, గోధుమపిండి వంటి వాటితో తయారు చేస్తుంటారు.

అలా కాకుండా సగ్గుబియ్యంతో పూరీలను ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి సాఫ్ట్​గా రావడంతో పాటు ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చవు. అంతేకాక సూపర్​గా పొంగడంతో పాటు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. వీటిని బొంబాయి చట్నీలో వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Saggubiyyam Poori
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Saggubiyyam Poori
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మిక్సీ జార్​లో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సగ్గుబియ్యం పొడిని జల్లించి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో కప్పు గోధుమపిండి, రుచికి సరిపడా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని పూరీ పిండి మాదిరిగా కలపాలి. చివరన ఒక టీస్పూన్​ ఆయిల్​ వేసి గట్టిగా ప్రెస్​ చేస్తూ పిండిని బాగా ఒత్తుకోవాలి. అనంతరం మూత పెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Saggubiyyam Poori
ఆయిల్ (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేయాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేయాలి.
Saggubiyyam Poori
ఉప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం పూరీలను అటుఇటు టర్న్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్​ ఉంచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్ట్స్రా ఏమైనా ఆయిల్ ఉంటే పేపర్ పీల్చుకుంటుంది.
  • ఇక అంతే వేడివేడి సగ్గుబియ్యం పూరీలు రెడీ అయినట్లే!
  • వేడివేడి పూరీల్లో బొంబాయి చట్నీ లేదా మీకు ఇష్టమైన చట్నీ వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! అంతేకాక మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!

