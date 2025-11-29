సగ్గుబియ్యంతో అద్దిరిపోయే "పూరీలు" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!
గోధుమపిండి, మైదాతో పూరీలు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే - కొత్తగా ఇలా సగ్గుబియ్యంతో ఓసారి ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 8:43 PM IST
Sabudana Poori Prepare : పూరీ చాలా మందికి ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఆయిల్ ఫుడ్ అయినా సరే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే హోటల్స్తో పోల్చితే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన పూరీలు అంత పర్ఫెక్ట్గా రావు. గట్టిగా ఉండడంతోపాటు సరిగా పొంగవు. ఇంకా టేస్ట్ కూడా కాస్త తేడాగానే ఉంటుంది. అయితే వీటిని చాలా మంది బొంబాయి రవ్వ, మైదాపిండి, గోధుమపిండి వంటి వాటితో తయారు చేస్తుంటారు.
అలా కాకుండా సగ్గుబియ్యంతో పూరీలను ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి సాఫ్ట్గా రావడంతో పాటు ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చవు. అంతేకాక సూపర్గా పొంగడంతో పాటు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. వీటిని బొంబాయి చట్నీలో వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
మళ్లీ తినాలనిపించేలా "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - ఈ కొలతలతో చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మిక్సీ జార్లో కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సగ్గుబియ్యం పొడిని జల్లించి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో కప్పు గోధుమపిండి, రుచికి సరిపడా మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని పూరీ పిండి మాదిరిగా కలపాలి. చివరన ఒక టీస్పూన్ ఆయిల్ వేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ పిండిని బాగా ఒత్తుకోవాలి. అనంతరం మూత పెట్టి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కో పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను వేయాలి.
- అనంతరం పూరీలను అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉంచిన ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్ట్స్రా ఏమైనా ఆయిల్ ఉంటే పేపర్ పీల్చుకుంటుంది.
- ఇక అంతే వేడివేడి సగ్గుబియ్యం పూరీలు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి పూరీల్లో బొంబాయి చట్నీ లేదా మీకు ఇష్టమైన చట్నీ వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! అంతేకాక మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు!
"కుక్కర్లో చికెన్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
కరకరలాడే పెద్ద "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!