బీరకాయతో కరకరలాడే "గారెలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

బీరకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Beerakaya Garelu
Beerakaya Garelu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Beerakaya Garelu Recipe : బీరకాయ పేరు చెబితేనే చాలా మందికి నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. దీనితో కర్రీ, పప్పు, పచ్చడి ఇలా ఏది చేసినా ఆ టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది. అలాగని ఎప్పుడూ ఒకే రకరమైన వంటలు తినాలన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం ఈరోజు ఓ మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే కమ్మని బీరకాయ గారెలు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ వీటిని చేశారంటే క్రిస్పీగా, టేస్టీగా వస్తాయి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుతాయి! ఫ్రెండ్స్ లేదా బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. బిగినర్స్ కూడా దీనిని సింపుల్​గా తయారు చేయోచ్చు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Beerakaya Garelu
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కారం - తగినంత
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
Beerakaya Garelu
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బీరకాయలు, ఒక ఉల్లిపాయను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి మీడియం సైజు ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Garelu
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు, ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు, అర కప్పు శనగపిండి వేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, తగినంత కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల మాదిరిగా చేసి పక్కనుంచాలి.
Beerakaya Garelu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న గారెలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత గారెలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Beerakaya Garelu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అంతే బీరకాయతో కరకరలాడే గారెలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.

