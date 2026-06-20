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పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి రాగానే ఇలా చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తింటారు!

టేస్టీటేస్టీ "రవ్వ కేక్​" - ఓవెన్ లేకుండానే బొంబాయి రవ్వతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Rava Cake
Rava Cake (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 5:55 AM IST

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Semolina Cake Making in Telugu : కేక్​ను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! అందుకే దీనిని ఎక్కువగా బేకరీల్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కానీ దీన్ని ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా రవ్వ కేక్ ట్రై చేసి చూడండి. ఇందుకోసం ఓవెన్ కూడా అక్కర్లేదు. మైదా, ఎగ్స్, సోడా వంటివి లేకుండానే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ​సింపుల్​గా తయారవుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందిలేకుండా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా చేసుకొని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.

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Rava Cake
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • పెరుగు - ఒక కప్పు
  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • పాలు - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - కొంచెం
  • కిస్​మిస్​ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 స్పూన్
  • వెనీలా ఎసెన్స్ - కొంచెం
  • టూటీఫ్రూటీ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఫ్రూట్​సాల్ట్ - తగినంత
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బాదం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Rava Cake
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బాదంను సన్నని ముక్కలుగా తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్​లో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, కప్పు పెరుగు, కప్పు పాలు పోయాలి. అలాగే కప్పు పంచదార, అర కప్పు నూనె, ఒక స్పూన్ యాలకుల పొడి, తగినంత ఫ్రూట్​సాల్డ్ వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి. పంచదార వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో మీ రుచిని బట్టి తగినంత బెల్లం తురుమును తీసుకోవచ్చు.
Rava Cake
పాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు, కొంచెం వెనీలా ఎసెన్స్, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల కిస్​మిస్ వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేసి మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం ఒక కేక్ పాన్​ తీసుకొని దాని లోపలి భాగంలో కాస్త నెయ్యిని అప్లై చేయాలి. ఆపై ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రవ్వ మిశ్రమాన్ని వేసి చక్కగా స్పెడ్ర్ చేసుకోవాలి.
Rava Cake
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో అంగుళం మందాన ఇసుక లేదా దొడ్డు ఉప్పు వేయాలి. దాని మీద ట్రైవెట్(చిన్న స్టాండ్) ఉంచి ఆపైన రవ్వ మిశ్రమం ఉన్న కేక్​ పాన్​ను ఉంచి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 25 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 25 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కేక్​ పాన్ బయటకు తీసి డీమౌల్డ్ చేయాలి. ఆపైన నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల టూటీఫ్రూటీ చల్లి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Rava Cake
యాలకులు (Getty Images)
  • అంతే అప్పటికప్పుడు రవ్వ కేక్ తయారైనట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

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TAGGED:

SEMOLINA CAKE MAKING IN TELUGU
రవ్వ కేక్ తయారీ విధానం
SOOJI CAKE PREPARE
RAVA CAKE RECIPE PROCESS
RAVA CAKE

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