బొంబాయి రవ్వతో "బిస్కెట్లు" - పావుగంటలో రెడీ - 15 రోజులు నిల్వ!

- ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty Rava Biscuits
Tasty Rava Biscuits (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 27, 2026 at 8:49 PM IST

Tasty Rava Biscuits: దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది. ఇక ఈ రవ్వతో మెజార్టీ పీపుల్ ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే స్వీట్స్​లో అందరికీ నచ్చే రవ్వ లడ్డూలు చేస్తారు. అదీ కాదంటే దోశలు, ఇడ్లీలు, వడలు వంటి టిఫెన్స్​ ప్రిపేర్​ చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? బొంబాయి రవ్వతో పిల్లలకు నచ్చే బిస్కెట్స్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పిల్లలకు హలీడేస్​ కాబట్టి వీటిని ఒక్కసారి చేసి పెడితే పదిహేను రోజుల పాటు ఎంచక్కా తింటారు. అంతేకాదు బయట బిస్కెట్స్​ కన్నా ఇవి చాలా మంచివి కూడా. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని రవ్వ బిస్కెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • యాలకులు - 2
  • కోడిగుడ్లు - 2
  • పంచదార - అర కప్పు
  • ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​
  • బటర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కోడిగుడ్లు, పంచదార వేసి విస్కర్​తో కలుపుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి ఎగ్​ మిశ్రమం క్రీమీగా మారినాక గ్రైండ్​ చేసిన బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, బటర్​ వేసి అంతా కలిసేలా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఒకవేళ పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవడానికి రాకపోతే లైట్​గా వాటర్​ అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగేలోపు కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందుగా రౌండ్​ బాల్​గా చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆ బాల్​ను అర చేతిలో పెట్టి లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఫోర్క్​ స్పూన్​తో లైట్​గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బాల్స్​గా చేసుకుని అర చేతిలో ఉంచి లైట్​గా ప్రెస్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఆయిల్​ హీట్​ అయినాక మంటను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి బిస్కెట్లను వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా నిధానంగా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
  • బిస్కెట్లు గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని ఇలానే వేయించి తీసుకోవాలి.
  • పూర్తిగా చల్లారినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ, క్రిస్పీగా ఉండే బొంబాయి రవ్వ బిస్కెట్లు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • యాలకుల బదులు వెనీలా ఎసెన్స్​కు కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే మరీ ఎక్కువ కాకుండా ఓ రెండు మూడు డ్రాప్స్​ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పంచదార బదులు బెల్లం పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా పంచదారను మీరు తినే స్వీట్​కు అనుగుణంగా తీసుకోవచ్చు.
  • ఎగ్​ నచ్చని వారు పాలను కూడా పోసుకుంటూ కలుపుకోవచ్చు.

