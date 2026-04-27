బొంబాయి రవ్వతో "బిస్కెట్లు" - పావుగంటలో రెడీ - 15 రోజులు నిల్వ!
- ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి - పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : April 27, 2026 at 8:49 PM IST
Tasty Rava Biscuits: దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది. ఇక ఈ రవ్వతో మెజార్టీ పీపుల్ ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే స్వీట్స్లో అందరికీ నచ్చే రవ్వ లడ్డూలు చేస్తారు. అదీ కాదంటే దోశలు, ఇడ్లీలు, వడలు వంటి టిఫెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? బొంబాయి రవ్వతో పిల్లలకు నచ్చే బిస్కెట్స్ చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పిల్లలకు హలీడేస్ కాబట్టి వీటిని ఒక్కసారి చేసి పెడితే పదిహేను రోజుల పాటు ఎంచక్కా తింటారు. అంతేకాదు బయట బిస్కెట్స్ కన్నా ఇవి చాలా మంచివి కూడా. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని రవ్వ బిస్కెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- యాలకులు - 2
- కోడిగుడ్లు - 2
- పంచదార - అర కప్పు
- ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
- బటర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి బొంబాయి రవ్వ, యాలకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కోడిగుడ్లు, పంచదార వేసి విస్కర్తో కలుపుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి ఎగ్ మిశ్రమం క్రీమీగా మారినాక గ్రైండ్ చేసిన బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, బటర్ వేసి అంతా కలిసేలా ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఒకవేళ పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవడానికి రాకపోతే లైట్గా వాటర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక గిన్నెపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగేలోపు కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందుగా రౌండ్ బాల్గా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆ బాల్ను అర చేతిలో పెట్టి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఫోర్క్ స్పూన్తో లైట్గా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బాల్స్గా చేసుకుని అర చేతిలో ఉంచి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయినాక మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి బిస్కెట్లను వేసుకోవాలి. కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా నిధానంగా తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
- బిస్కెట్లు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని ఇలానే వేయించి తీసుకోవాలి.
- పూర్తిగా చల్లారినాక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ, క్రిస్పీగా ఉండే బొంబాయి రవ్వ బిస్కెట్లు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- యాలకుల బదులు వెనీలా ఎసెన్స్కు కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే మరీ ఎక్కువ కాకుండా ఓ రెండు మూడు డ్రాప్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- పంచదార బదులు బెల్లం పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. అంతే కాకుండా పంచదారను మీరు తినే స్వీట్కు అనుగుణంగా తీసుకోవచ్చు.
- ఎగ్ నచ్చని వారు పాలను కూడా పోసుకుంటూ కలుపుకోవచ్చు.
