ఉప్మా రవ్వతో కమ్మని "బర్ఫీ" - ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
-రవ్వతో ఉప్మా, కేసరీ వంటివి చేయడం కామన్ - ఓసారి బర్ఫీ ప్రిపేర్ చేయండి!
Published : October 25, 2025 at 7:25 PM IST
Tasty Rava Barfi: ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ ఉప్మా చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఇక స్వీట్స్ అయితే కేసరి చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి బర్ఫీ ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. స్వీట్స్ తినాలనిపించినప్పుడు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు దీనిని పెడితే వావ్ సూపర్ అంటారు. ప్రిపేర్ చేయడం కూడా సులువే. ఈ బర్ఫీ కోసం కేవలం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఒక్కసారి చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రవ్వ బర్ఫీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పాలు - 1 కప్పు
- నీళ్లు - సరిపడా
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- నెయ్యి - తగినంత
- జీడిపప్పు పలుకులు - 20
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ గిన్నె పెట్టి అందులో ఒక కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, కుంకుమ పువ్వు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- పాలు మరిగి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి అర కప్పు మేర నెయ్యి పోసి కరిగించాలి. నెయ్యి కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత బొంబాయి రవ్వను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారి, మంచి వాసన వచ్చే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి. ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- రవ్వ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత కాగబెట్టిన పాలను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పాలను రవ్వ పీల్చుకుని దగ్గరపడిన తర్వాత బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న జీడిపప్పు, పంచదార వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పంచదార పూర్తిగా కరిగి రవ్వ మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు బేకింగ్ ట్రే లేదా ఏదైనా ఓ బాక్స్ తీసుకుని లోపలి భాగాన నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- ప్రిపేర్ చేసుకున్న స్వీట్ను ఆ ట్రేలో వేసి అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రవ్వ మిశ్రమంపై లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసుకుని నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ బర్ఫీ రెడీ. మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వను ఎంత మంచిగా వేయించుకుంటే బర్ఫీ టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది. కాబట్టి కాస్త నిధానంగా లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకుంటే మంచిది.
- పంచదారను మీరు తినే స్వీట్కు అనుగుణంగా వేసుకోవచ్చు. అలాగే వేయించిన రవ్వలో కాచిన పాలను ఒక్కసారే పోసుకోవద్దు. ఇలా చేస్తే పాలు పొంగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం కొంచెం పోసుకోవచ్చు.
