ETV Bharat / offbeat

ఉప్మా రవ్వతో కమ్మని "బర్ఫీ" - ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!

-రవ్వతో ఉప్మా, కేసరీ వంటివి చేయడం కామన్​ - ఓసారి బర్ఫీ ప్రిపేర్ చేయండి!

Tasty Rava Barfi
Tasty Rava Barfi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty Rava Barfi: ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ ఉప్మా చేయాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. ఇక స్వీట్స్​ అయితే కేసరి చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా ఓసారి బర్ఫీ ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. స్వీట్స్​ తినాలనిపించినప్పుడు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు దీనిని పెడితే వావ్​ సూపర్​ అంటారు. ప్రిపేర్​ చేయడం కూడా సులువే. ఈ బర్ఫీ కోసం కేవలం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఒక్కసారి చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండి, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రవ్వ బర్ఫీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Tasty Rava Barfi
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • నీళ్లు - సరిపడా
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 20
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీస్పూన్​
Tasty Rava Barfi
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఓ గిన్నె పెట్టి అందులో ఒక కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ముప్పావు కప్పు నీళ్లు, కుంకుమ పువ్వు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు మరిగి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో పాన్​ పెట్టి అర కప్పు మేర నెయ్యి పోసి కరిగించాలి. నెయ్యి కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత బొంబాయి రవ్వను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
Tasty Rava Barfi
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • రవ్వ వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారి, మంచి వాసన వచ్చే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి. ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • రవ్వ పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత కాగబెట్టిన పాలను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పాలను రవ్వ పీల్చుకుని దగ్గరపడిన తర్వాత బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న జీడిపప్పు, పంచదార వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Tasty Rava Barfi
నెయ్యి (Getty Images)
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగి రవ్వ మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత యాలకుల పొడి వేసి మరోసారి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు బేకింగ్​ ట్రే లేదా ఏదైనా ఓ బాక్స్​ తీసుకుని లోపలి భాగాన నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
Tasty Rava Barfi
పంచదార (Getty Images)
  • ప్రిపేర్​ చేసుకున్న స్వీట్​ను ఆ ట్రేలో వేసి అంతా సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రవ్వ మిశ్రమంపై లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • రవ్వ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేసుకుని నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ బర్ఫీ రెడీ. మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Tasty Rava Barfi
రవ్వ బర్ఫీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రవ్వను ఎంత మంచిగా వేయించుకుంటే బర్ఫీ టేస్ట్​ అంత బాగుంటుంది. కాబట్టి కాస్త నిధానంగా లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకుంటే మంచిది.
  • పంచదారను మీరు తినే స్వీట్​కు అనుగుణంగా వేసుకోవచ్చు. అలాగే వేయించిన రవ్వలో కాచిన పాలను ఒక్కసారే పోసుకోవద్దు. ఇలా చేస్తే పాలు పొంగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కొంచెం కొంచెం పోసుకోవచ్చు.

మిల్లెట్స్​తో అద్దిరిపోయే "పలావ్"! - ఇక పిల్లలు కూడా ప్లేట్లు పట్టుకుంటారు!

కరకరలాడే "బ్రెడ్​ పకోడీ" - 10 నిమిషాల్లో రెడీ - టమాటా సాస్​తో ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

TAGGED:

RAVA BARFI MAKING
RAVA BARFI SWEET
RAVA BARFI SWEET RECIPE
రవ్వ బర్ఫీ ఎలా చేయాలి
TASTY RAVA BARFI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.