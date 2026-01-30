టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "రాగి ముద్ద" - బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లోకి పర్ఫెక్ట్! - తయారీ ఈజీ!
- రాగి పిండి, తోటకూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!
Published : January 30, 2026 at 12:55 PM IST
Tasty Ragi Muddalu: కాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే రాగులను ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ ఆహారంలో చేర్చుకుంటున్నారు. సంగటి, జావ, ఇడ్లీలు, దోశలు అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీల్లో చేసుకుని ఆస్వాదిస్తున్నారు. అయితే, ఇవే కాకుండా రాగి పిండితో చేసుకునే ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే రాగి ముద్ద. చిన్న చిన్నగా ఉండే వీటిని చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది. ఇక, టేస్ట్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఈ రాగి ముద్దలు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లోకి పర్ఫెక్ట్. మరి, లేట్ చేయకుండా రాగి ముద్దలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- క్యారెట్ - 1
- తోటకూర - 1 కట్ట
- కొత్తిమీర తరుగు- కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, తోటకూర, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగినాక పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, క్యారెట్ తురుము వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం తోటకూర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్లో పచ్చి వాసన పోయేవరకు మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
- తోటకూర మగ్గినాక రెండు కప్పుల నీరు పోయాలి. అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు రాగి పిండి వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ముద్దగా మారే వరకు అంటే ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- రాగి పిండి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- పిండి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని జల్లి గిన్నెలో పక్కపక్కన ఒక్కొక్కటిగా పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అందులో రెండు కప్పుల నీరు పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- వాటర్ మసులుతున్నప్పుడు రాగి ముద్దలు ఉన్న జల్లి గిన్నెను ఉంచి ఆవిరి బయటికి పోకుండా మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- రాగి ముద్దలు కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని కారం పొడి లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్గా ఉండే రాగి ముద్దలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రాగి పిండి ఎంత తీసుకుంటే దానికి డబుల్ క్వాంటిటీలో నీటిని తీసుకోవాలి.
- తోటకూర లేతది తీసుకుంటే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు రుచి కూడా అద్దిరిపోతుంది. అయితే తోటకూర ప్లేస్లో పాలకూర, మెంతికూర వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- జల్లి గిన్నె లేకపోతే పిండిని ఉండలుగా చేసుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో పెట్టుకుని ఆవిరికి ఉడికించినా సరిపోతుంది.
