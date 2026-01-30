ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "రాగి ముద్ద" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్​! - తయారీ ఈజీ!

- రాగి పిండి, తోటకూర కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!

Tasty Ragi Muddalu
Tasty Ragi Muddalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 12:55 PM IST

Tasty Ragi Muddalu: కాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే రాగులను ప్రస్తుతం చాలా మంది తమ ఆహారంలో చేర్చుకుంటున్నారు. సంగటి, జావ, ఇడ్లీలు, దోశలు అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీల్లో చేసుకుని ఆస్వాదిస్తున్నారు. అయితే, ఇవే కాకుండా రాగి పిండితో చేసుకునే ఓ అద్భుతమైన రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. అదే రాగి ముద్ద. చిన్న చిన్నగా ఉండే వీటిని చూడగానే తినాలనిపిస్తుంది. ఇక, టేస్ట్​ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఈ రాగి ముద్దలు బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా రాగి ముద్దలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Muddalu
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • క్యారెట్​ - 1
  • తోటకూర - 1 కట్ట
  • కొత్తిమీర తరుగు- కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
Ragi Muddalu
తోటకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, తోటకూర, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Ragi Muddalu
పోపు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, క్యారెట్​ తురుము వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం తోటకూర, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్​లో పచ్చి వాసన పోయేవరకు మూత పెట్టి ఉడికించాలి.
  • తోటకూర మగ్గినాక రెండు కప్పుల నీరు పోయాలి. అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు రాగి పిండి వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ముద్దగా మారే వరకు అంటే ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
Ragi Muddalu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • రాగి పిండి పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • పిండి కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని జల్లి గిన్నెలో పక్కపక్కన ఒక్కొక్కటిగా పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అందులో రెండు కప్పుల నీరు పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Ragi Muddalu
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • వాటర్​ మసులుతున్నప్పుడు రాగి ముద్దలు ఉన్న జల్లి గిన్నెను ఉంచి ఆవిరి బయటికి పోకుండా మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • రాగి ముద్దలు కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుని కారం పొడి లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​గా ఉండే రాగి ముద్దలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Muddalu
రాగి ముద్దలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రాగి పిండి ఎంత తీసుకుంటే దానికి డబుల్​ క్వాంటిటీలో నీటిని తీసుకోవాలి.
  • తోటకూర లేతది తీసుకుంటే తొందరగా మగ్గడంతో పాటు రుచి కూడా అద్దిరిపోతుంది. అయితే తోటకూర ప్లేస్​లో పాలకూర, మెంతికూర వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • జల్లి గిన్నె లేకపోతే పిండిని ఉండలుగా చేసుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో పెట్టుకుని ఆవిరికి ఉడికించినా సరిపోతుంది.

