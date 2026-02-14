పాకం లేకుండా కమ్మని "బూరెలు" - రాగి పిండితో కిర్రాక్ ఉంటాయి!
-రాగి పిండితో నోరూరించే బూరెలు - చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్భుతము!
Published : February 14, 2026 at 5:21 PM IST
Tasty Ragi Burelu: తియ్యతియ్యని బూరెలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే బూరెలు అనగానే చాలా మందికి బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండితో చేసినవి మాత్రమే గుర్తుకువస్తాయి. కానీ కాల్షియం పుష్కలంగా లభించే రాగులతో కూడా కమ్మని బూరెలు చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే విరిగిపోకుండా ఎంతో మెత్తగా వస్తాయి. స్వీట్ ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు ఇవి చాలా బాగుంటాయి. పాకం పట్టే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం లేకుండా కమ్మని రాగి బూరెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- యాలకులు - 4
- ఎండుకొబ్బరి ముక్క - కొద్దిగా
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
- నెయ్యి - తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఎండుకొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి యాలకులు, ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రాగి పిండి, గోధుమపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అందులోకి ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత నువ్వులు, గ్రైండ్ చేసిన ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కలిపి ఓ నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం రెండు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ బెల్లం నీటిని ముందే జల్లించి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా పోసుకోవాలి. చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- రాగి పిండి, బెల్లం నీరు పూర్తిగా కలిసేలా వరకు చేతితో నలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ను యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్ద కన్నా ఇంకా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కెలోపు చేతికి నెయ్యి రాసుకుని రాగి పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసుకోవాలి.
- బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ ప్యాకెట్ మీద లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసి ఆ ఉండను ఉంచి బూరెలుగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా తయారు చేసిన బూరెను కాగుతున్న నూనెలో వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన పిండిని కూడా ఉండలుగా చేసుకుని బూరెలుగా వత్తి నూనెలో వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి బూరెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రాగిపిండి, గోధుమపిండి సమానంగా తీసుకోవడం వల్ల బూరెలు మెత్తగా వస్తాయి. మీకు కాస్త గట్టిగా ఉండాలనుకుంటే ఒకటిన్నర కప్పుల రాగిపిండి, అర కప్పు గోధుమపిండి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- బెల్లం నీరు యాడ్ చేసిన తర్వాత పిండిని మిక్స్ చేసుకోవడానికి నీళ్ల బదులు కాచి చల్లార్చిన పాలు యాడ్ చేసుకుంటే బూరెల రుచి మరింత బాగుంటుంది.
- బూరెల పిండిని కాస్త లూజుగానే కలుపుకోవాలి. పక్కకు పెట్టినప్పుడు చల్లారి కాస్త గట్టిపడుతుంది. అదే ముందే గట్టిగా కలుపుకుంటే వత్తి నూనెలో వేసేటప్పుడు విరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- బూరెలను నూనెలో వేయించేటప్పుడు గరిటెతో బూరె మీదికి కొద్దిగా నూనెను వేస్తుండాలి. ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల బూరెలు చక్కగా పొంగుతాయి.
ఈవెనింగ్ టైమ్కి అద్దిరిపోయే "టమాటా బజ్జీలు" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
నోరూరించే "చింతకాయ పులుసు" - సరికొత్తగా వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!