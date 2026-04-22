ETV Bharat / offbeat

పుట్నాలతో కరకరలాడే "పప్పు ఉండలు" - పంటికి అతుక్కోకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Putnala Pappu Undalu Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్స్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తిన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా చేసుకునే పప్పు ఉండలు రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. పుట్నాలతో చేసే ఈ మిఠాయిని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి 90's కిడ్స్​ ఫేవరెట్​ ఫుడ్​ లిస్ట్​లో ఒకటి. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే వారం రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి! అంతేకాక ఇవి తయారు చేయడం కూడా సులువే. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. మరి ఈ సింపుల్, టేస్టీ పప్పు ఉండలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

పుట్నాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం తురుము - ఒకటిన్నర కప్పు
  • పుట్నాలు - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 4 టీ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒకటిన్నర కప్పుల బెల్లం తురుము, పావు కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగి మదురు పాకం వచ్చేవరకు అలాగే ఉంచాలి.
  • ఒకవేళ పాకం వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓ గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు పోసి బెల్లం పాకంను కొద్దిగా వేస్తే ఉండలాగ గట్టిపడుతుంది. అంటే పాకం సరిగ్గా వచ్చిందని గుర్తించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, నాలుగు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం ఇందులోనే రెండు కప్పుల పుట్నాలు యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. పప్పుకు బెల్లం పాకం పూర్తిగా పట్టిన తర్వాత ఓ మూడు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
యాలకులు (Getty Images)
  • పాకం కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతిని తడి చేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కావాల్సిన సైజులో ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలానే పప్పు మొత్తాన్ని ఉండలుగా చుట్టాలి.
    అంతే టేస్టీటేస్టీ పప్పు ఉండలు రెడీ అయినట్లే!
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం ఈ పప్పు ఉండలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీరు ఈ పప్పు ఉండలను ఎక్కువ పరిమాణంలో చేసుకోవాలనుకుంటే పుట్నాలు, బెల్లం తురుముతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి!

TAGGED:

PUTNALA PAPPU LADDU IN TELUGU
ROASTED CHANA UNDALU MAKING
PUTNALA PAPPU UNDALU PREPARE
పుట్నాల పప్పు ఉండలు తయారీ విధానం
PAPPU UNDALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.