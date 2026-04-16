టేస్టీ "పుదీనా రైస్" - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంజాయ్ చేస్తారు!
- ఘుమఘుమలాడుతూ నోరూరించే పుదీనా రైస్ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : April 16, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 2:45 PM IST
Pudina Rice : బిర్యానీ లేదా ఫ్రైడ్ రైస్.. ఏదైనా సరే అందులో పుదీనా ఉండాల్సిందే. అందులోని ఫ్లేవర్ ఘుమఘమలాడిస్తుంది. అలాంటిది, పూర్తిగా పుదీనాతో రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. పుదీనా ఆకులు, ఇంకా మసాలాల సువాసన ఈ డిష్ను సూపర్ టేస్టీగా మారుస్తాయి. ఇది టిఫిన్, లంచ్ బాక్స్ లేదా ట్రావెల్ ఫుడ్గానూ బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ సమయంలో సింపుల్గా తయారయ్యే ఈ రైస్.. రైతా లేదా సలాడ్తో తింటే మరింత రుచిగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం – 1 కప్పు
- పుదీనా ఆకులు – 1 కప్పు
- కొత్తిమీర – అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి – 4 నుంచి 5
- అల్లం – చిన్న ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు – 3
- ఉల్లిపాయ – 1 (సన్నగా తరిగినది)
- ఆవాలు – 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర – 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి – 1
- పసుపు – అర టీ స్పూన్
- గరం మసాలా – అర టీ స్పూన్
- నూనె – 2 టేబుల్ స్పూన్స్
- ఉప్పు – సరిపడా
- నిమ్మరసం – 1 టీ స్పూన్
- కాజూ – కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కప్పు బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్లో 2 కప్పుల నీటితో కలిపి ఉడికించాలి. అత్తెసరు నీళ్లతో కుక్ చేయడం ద్వారా రైస్ మెత్తగా కాకుండా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి. రైస్ సిద్ధమైన తర్వాత చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు పుదీనా పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక కప్పు పుదీనా ఆకులు, అర కప్పు కొత్తిమీర, నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి, చిన్న అల్లం ముక్క, 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకుని మిక్సీలో వేసి కొద్దిగా నీరు పోసి మృదువైన పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్పై పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటి ఎండుమిర్చి వేసి తాలింపు చేయాలి.
- తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను గోధుమరంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి. కావాలంటే కొంచెం కాజూ కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు
- ఇప్పుడు తయారు చేసిన పుదీనా పేస్ట్ను పాన్లో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నుంచి 7 నిమిషాల పాటు వేయించాలి. మసాలా ముదురు వాసన పోయే వరకు వేయించాలి. తర్వాత ఉప్పు సరిపడా, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించిన రైస్ను ఈ మసాలలో వేసి మెల్లగా మిక్స్ చేయాలి. అన్నం ముద్ద కాకుండా జాగ్రత్తగా కలపాలి. చివరగా ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపితే సరి. అద్దిరిపోయే పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోతుంది.
- దీన్ని రైతా లేదా ఉల్లిపాయ సలాడ్తో సర్వ్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
- పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి కూడా ఇది పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అవుతుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
చింతపండు లేకుండానే కమ్మని "పచ్చిపులుసు" - రసం, సాంబార్ను మించిన టేస్ట్తో!