ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ టేస్టీ "పుదీనా మజ్జిగ" రెసిపీ - ఒక్క గ్లాస్​ తాగితే ఎండల నుంచి ఫుల్​ రిలీఫ్​!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 24, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty Pudina Majjiga Recipe: వేసవిలో చలువ చేసే పదార్థాలకు ఫుల్​ డిమాండ్‌ ఉంటుంది. మండే ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందడంలో ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలా చలువ చేసే పదార్థాల్లో మజ్జిగ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. వేసవి తాపం పోవాలంటే ఒక్క గ్లాస్​ మజ్జిగ తాగితే చాలు మస్త్​ రిలీఫ్​ ఉంటుంది. అయితే మజ్జిగను ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో తాగాలంటే కాస్త బోరింగే. ఇక పిల్లలతై వద్దని ఏడుపు మొహం పెడతారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తాగేలా ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పుదీనా మజ్జిగ. ఈ రెసిపీ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా మింట్​ ఫ్లేవర్​తో మజ్జిగ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ధనియాలు - ముప్పావు టేబుల్​స్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఐస్​క్యూబ్స్​ - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పుదీనా ఆకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బ్లాక్​ సాల్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఇవి సగం పైనే వేగినాక ఇంగువ వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి. జీలకర్ర, ధనియాలు మంచి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు కొత్తిమీరను సన్నగా తరగాలి. అదే విధంగా కేవలం పుదీనా ఆకులను కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన జీలకర్ర మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, ఐస్​క్యూబ్స్​, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, బ్లాక్​ సాల్ట్​, 2 టేబుల్​స్పూన్ల పెరుగు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పేస్ట్​ను మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి తాజా మీగడ లేని పెరుగును వేసి ముందుగా విస్కర్​ సాయంతో స్మూత్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక కప్పు పెరుగుకు మూడు కప్పుల చొప్పున నీరు తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఒకటిన్నర కప్పుల పెరుగుకు నాలుగున్నర కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా నీటిని పోసుకున్నాక మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకుని చల్లచల్లగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా మజ్జిగ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • పెరుగు తాజాది అయితే మజ్జిగ టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అదే విధంగా మీగడ లేని పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల మజ్జిగ పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీతో వస్తుంది. మీగడ ఉంటే ఎంత కలిపినా వక్కలొక్కలు అవుతుంది.
  • ఒక కప్పు పెరుగుకు మూడు కప్పుల నీరు అవసరం. ఈ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే మజ్జిగ అటు పల్చగా, ఇటు చిక్కగా అవ్వకుండా ఉంటుంది.
  • ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న మజ్జిగను వెంటనే లేదా ఫ్రిజ్​లో ఉంచి తాగితే సరి. బయట ఉంచితే టేస్ట్​ మారే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి తీసుకోవాలి. మరీ కారం ఎక్కువ ఉన్న కాయలు అయితే 1 తీసుకుంటే సరి.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.