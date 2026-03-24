టేస్టీ టేస్టీ "పుదీనా మజ్జిగ" రెసిపీ - ఒక్క గ్లాస్ తాగితే ఎండల నుంచి ఫుల్ రిలీఫ్!
- సరికొత్త రుచినిచ్చే మజ్జిగ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తాగుతారు!
Published : March 24, 2026 at 1:21 PM IST
Tasty Pudina Majjiga Recipe: వేసవిలో చలువ చేసే పదార్థాలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. మండే ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందడంలో ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలా చలువ చేసే పదార్థాల్లో మజ్జిగ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. వేసవి తాపం పోవాలంటే ఒక్క గ్లాస్ మజ్జిగ తాగితే చాలు మస్త్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. అయితే మజ్జిగను ఎప్పుడూ ఒకటే రీతిలో తాగాలంటే కాస్త బోరింగే. ఇక పిల్లలతై వద్దని ఏడుపు మొహం పెడతారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తాగేలా ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పుదీనా మజ్జిగ. ఈ రెసిపీ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా మింట్ ఫ్లేవర్తో మజ్జిగ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్స్పూన్
- ధనియాలు - ముప్పావు టేబుల్స్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- ఐస్క్యూబ్స్ - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పుదీనా ఆకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బ్లాక్ సాల్ట్ - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - ఒకటిన్నర కప్పులు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి జీలకర్ర, ధనియాలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇవి సగం పైనే వేగినాక ఇంగువ వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి. జీలకర్ర, ధనియాలు మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు కొత్తిమీరను సన్నగా తరగాలి. అదే విధంగా కేవలం పుదీనా ఆకులను కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి వేయించిన జీలకర్ర మిశ్రమం, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా ఆకులు, ఐస్క్యూబ్స్, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, బ్లాక్ సాల్ట్, 2 టేబుల్స్పూన్ల పెరుగు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ను మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులోకి తాజా మీగడ లేని పెరుగును వేసి ముందుగా విస్కర్ సాయంతో స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక కప్పు పెరుగుకు మూడు కప్పుల చొప్పున నీరు తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఒకటిన్నర కప్పుల పెరుగుకు నాలుగున్నర కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా నీటిని పోసుకున్నాక మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకుని చల్లచల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా మజ్జిగ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెరుగు తాజాది అయితే మజ్జిగ టేస్ట్ బాగుంటుంది. అదే విధంగా మీగడ లేని పెరుగు తీసుకోవడం వల్ల మజ్జిగ పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీతో వస్తుంది. మీగడ ఉంటే ఎంత కలిపినా వక్కలొక్కలు అవుతుంది.
- ఒక కప్పు పెరుగుకు మూడు కప్పుల నీరు అవసరం. ఈ కొలత ప్రకారం తీసుకుంటే మజ్జిగ అటు పల్చగా, ఇటు చిక్కగా అవ్వకుండా ఉంటుంది.
- ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న మజ్జిగను వెంటనే లేదా ఫ్రిజ్లో ఉంచి తాగితే సరి. బయట ఉంచితే టేస్ట్ మారే అవకాశం ఉంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి తీసుకోవాలి. మరీ కారం ఎక్కువ ఉన్న కాయలు అయితే 1 తీసుకుంటే సరి.
