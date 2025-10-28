ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ" - అన్ని టిఫెన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​ - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

-ఎప్పుడూ చేసే పల్లీ చట్నీ కాకుండా - ఓసారి ఇలా పుదీనా, కొబ్బరి కాంబోతో ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!

Tasty Pudina Kobbari Chutney
Tasty Pudina Kobbari Chutney (ETV Bharat)
Published : October 28, 2025 at 4:25 PM IST

Tasty Pudina Kobbari Chutney: ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా ఇలా టిఫెన్​ ఏదైనా ఇష్టంగా తినాలంటే అందులోకి చేసే చట్నీ టేస్టీగా ఉండాలి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ పల్లీ చట్నీని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. ఇది టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయితే టిఫెన్స్​లోకి ఎప్పుడూ పల్లీ చట్నీనే కాకుండా ఓసారి పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ చేయండి. అమోఘంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అంతేకాకుండా టిఫెన్​ ఏదైనా ఈ చట్నీ కాంబో అద్దిరిపోతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా అమోఘమైన పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Pudina Kobbari Chutney
పుదీనా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • చింతపండు - 3 రెబ్బలు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
  • పుట్నాల పప్పు - పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Pudina Kobbari Chutney
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Pudina Kobbari Chutney
పుట్నాల పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ చట్నీ కోసం పచ్చి కొబ్బరిని సన్నగా తురిమి ఓ కప్పు పరిమాణంలో తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అలాగే తాజా పుదీనా ఆకులను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ పప్పులు వేగిన తర్వాత జీలకర్ర, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా కలిపి వేయించాలి.
Pudina Kobbari Chutney
పచ్చిమిర్చి (ETV Bharat)
  • వెల్లుల్లి మిశ్రమం కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్​ చేసిన పుదీనా తరుగు వేసి మగ్గించాలి.
  • పుదీనా ఆకులు మగ్గిన తర్వాత పుట్నాల పప్పు, పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన పుదీనా కొబ్బరి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Pudina Kobbari Chutney
చింతపండు (Getty Images)
  • అస్సలు పలుకు అనేది లేకుండా రుబ్బుకున్న పచ్చడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మినప్పప్పు, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఎండుమిర్చి వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిలో కలుపుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pudina Kobbari Chutney
పుదీనా కొబ్బరి చట్నీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడిలో కారం కాస్త తక్కువగానే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు స్పైసీగా కావాలనుకుంటే మరికొన్ని పచ్చిమిర్చి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పుదీనా, కొబ్బరి తురుము తాజాగా ఉంటే టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది.

