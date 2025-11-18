పిల్లలకు నచ్చే "శాండ్విచ్" - పనీర్తో చేయండిలా, కిర్రాక్ ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్ సులువే!
-పనీర్ బటర్ మసాలా, పాయసం వంటివే కాదు - పిల్లలకు నచ్చేలా ఇలా స్నాక్ చేయండి!
Published : November 18, 2025 at 3:39 PM IST
Tasty Paneer Sandwich: శాండ్విచ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లలతై మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్విచ్ను టమాటా సాస్తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. నిజానికి ఈ స్నాక్ ఐటమ్కు ఫ్యాన్స్ కూడా ఎక్కువే. అయితే ఈ శాండ్విచ్లను తినాలంటే బేకరీకి పోవాల్సిందే. కానీ ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పనీర్ను యూజ్ చేసి. ఇక పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేలోపు వీటిని ప్రిపేర్ చేసి పెడితే సూపర్ అనాల్సిందే. మరి లేట్ చేయకుండా పనీర్ శాండ్విచ్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- క్యారెట్ - 1
- క్యాప్సికం - సగ భాగం
- ఉడికించిన కార్న్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కారం - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- టమాటా సాస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - తగినన్ని
శాండ్విచ్ గ్రీన్ చట్నీ కోసం:
- కొత్తిమీర - కప్పు
- పుదీనా ఆకులు - అర కప్పు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 3
- నిమ్మరసం - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టేబుల్స్పూన్
- పంచదార - పావు టీస్పూన్
- సాల్ట్- పావు టీస్పూన్
- నీరు - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా శాండ్విచ్ గ్రీన్ చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పల్లీలను దోరగా వేయించి పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి కొత్తిమీర, పుదీనా, వేయించిన పల్లీలు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మరసం, జీలకర్ర, పంచదార, ఉప్పు, నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే శాండ్విచ్ చట్నీ రెడీ అయినట్లే. దీనిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు శాండ్విచ్కు అవసరమయ్యే పదార్థాలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మొక్కజొన్న గింజలను ఉడికించి పక్కన పెట్టాలి. పనీర్ను సన్నగా తురిమి తీసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పనీర్ తురుము, క్యారెట్, క్యాప్సికం, ఉడికించిన కార్న్, జీలకర్ర పొడి, కొత్తిమీర, కారం, ఉప్పు, టమాటా సాస్ వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే స్టఫ్ఫింగ్ రెడీ అయినట్లే. దీనిని పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న గ్రీన్ చట్నీను అర టీస్పూన్ వేసి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం దాని మీద పనీర్ మిశ్రమాన్ని పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో బ్రెడ్ స్లైస్ మీద అర టీస్పూన్ గ్రీన్ చట్నీ వేసి మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ ఉంచి పనీర్ మిశ్రమం పెట్టి మరో బ్రెడ్ స్లైస్తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ప్రిపేర్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి కొద్దిగా బటర్ వేసి కరిగించాలి. బటర్ కరిగిన తర్వాత బ్రెడ్ ఉంచి కాల్చుకోవాలి. ఓవైపు గోల్డెన్ కలర్లోకి కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండువైపులా బటర్ అప్లై చేస్తూ క్రిస్పీగా, బంగారు రంగులోకి వచ్చేవరకు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- మిగిలిన వాటిని ఇలానే కాల్చుకుని మధ్యలోకి కట్ చేసుకుంటే పనీర్ శాండ్విచ్ రెడీ. దీనిని టమాటా కెచప్తో తింటుంటే కిర్రాక్ ఉంటుంది. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పనీర్ను తురిమే అవసరం లేకుండా చేతితో మెదుపుకుని తీసుకోవచ్చు కూడా.
- మీరు క్యారెట్, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా క్యాబేజీ తురుము, టమాటా ముక్కలు వంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- గ్రీన్ చట్నీ చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే ఆన్లైన్, సూపర్ మార్కెట్స్లో ఇది లభిస్తుంది.
