పిల్లలకు నచ్చే "శాండ్​విచ్​" - పనీర్​తో చేయండిలా, కిర్రాక్​ ఉంటుంది - ప్రిపరేషన్​ సులువే!

-పనీర్​ బటర్​ మసాలా, పాయసం వంటివే కాదు - పిల్లలకు నచ్చేలా ఇలా స్నాక్​ చేయండి!

Tasty Paneer Sandwich
Tasty Paneer Sandwich (Getty Images)
Published : November 18, 2025 at 3:39 PM IST

Tasty Paneer Sandwich: శాండ్​విచ్​​ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లలతై మస్త్​ ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్​విచ్​ను టమాటా సాస్​తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. నిజానికి ఈ స్నాక్​ ఐటమ్​కు ఫ్యాన్స్​ కూడా ఎక్కువే. అయితే ఈ శాండ్​విచ్​లను తినాలంటే బేకరీకి పోవాల్సిందే. కానీ ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పనీర్​ను యూజ్​ చేసి. ఇక పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి వచ్చేలోపు వీటిని ప్రిపేర్​ చేసి పెడితే సూపర్​ అనాల్సిందే. మరి లేట్​ చేయకుండా పనీర్​ శాండ్​విచ్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

paneer
పనీర్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పనీర్​ - 200 గ్రాములు
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాప్సికం - సగ భాగం
  • ఉడికించిన కార్న్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • టమాటా సాస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - తగినన్ని
carrot
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)

శాండ్​విచ్​ గ్రీన్​ చట్నీ కోసం:

  • కొత్తిమీర - కప్పు
  • పుదీనా ఆకులు - అర కప్పు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • నిమ్మరసం - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • పంచదార - పావు టీస్పూన్​
  • సాల్ట్​- పావు టీస్పూన్​
  • నీరు - పావు కప్పు
Capsicum
క్యాప్సికం (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా శాండ్​విచ్​ గ్రీన్​ చట్నీ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పల్లీలను దోరగా వేయించి పొట్టు తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి కొత్తిమీర, పుదీనా, వేయించిన పల్లీలు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, నిమ్మరసం, జీలకర్ర, పంచదార, ఉప్పు, నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే శాండ్​విచ్​ చట్నీ రెడీ అయినట్లే. దీనిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Tomato
టమాటా కెచప్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు శాండ్​విచ్​కు అవసరమయ్యే పదార్థాలను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మొక్కజొన్న గింజలను ఉడికించి పక్కన పెట్టాలి. పనీర్​ను సన్నగా తురిమి తీసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురుముకోవాలి. క్యాప్సికం, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్ ​బౌల్​లోకి పనీర్​ తురుము, క్యారెట్​, క్యాప్సికం, ఉడికించిన కార్న్​, జీలకర్ర పొడి, కొత్తిమీర, కారం, ఉప్పు, టమాటా సాస్​ వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే స్టఫ్ఫింగ్​ రెడీ అయినట్లే. దీనిని పక్కన ఉంచాలి.
Bread Slices
బ్రెడ్​ స్లైస్​లు (Getty Images)
  • ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ మీద ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న​ గ్రీన్​ చట్నీను అర టీస్పూన్ వేసి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం దాని మీద పనీర్​ మిశ్రమాన్ని పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో బ్రెడ్​ స్లైస్​ మీద అర టీస్పూన్​ గ్రీన్​ చట్నీ వేసి మొత్తం అప్లై చేసిన తర్వాత క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్​ ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ ఉంచి పనీర్​ మిశ్రమం పెట్టి మరో బ్రెడ్​ స్లైస్​తో క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన వాటిని ప్రిపేర్​ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
Green Chutney
గ్రీన్​ చట్నీ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా బటర్​ వేసి కరిగించాలి. బటర్​ కరిగిన తర్వాత బ్రెడ్​ ఉంచి కాల్చుకోవాలి. ఓవైపు గోల్డెన్​ కలర్​లోకి కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండువైపులా బటర్​ అప్లై చేస్తూ క్రిస్పీగా, బంగారు రంగులోకి వచ్చేవరకు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మిగిలిన వాటిని ఇలానే కాల్చుకుని మధ్యలోకి కట్​ చేసుకుంటే పనీర్​ శాండ్​విచ్​ రెడీ. దీనిని టమాటా కెచప్​తో తింటుంటే కిర్రాక్​ ఉంటుంది. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి. ​
Paneer Sandwich
పనీర్​ శాండ్​విచ్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పనీర్​ను తురిమే అవసరం లేకుండా చేతితో మెదుపుకుని తీసుకోవచ్చు కూడా.
  • మీరు క్యారెట్​, క్యాప్సికం మాత్రమే కాకుండా క్యాబేజీ తురుము, టమాటా ముక్కలు వంటివి కూడా యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • గ్రీన్​ చట్నీ చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే ఆన్​లైన్​, సూపర్​ మార్కెట్స్​లో ఇది లభిస్తుంది.

