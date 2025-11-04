ETV Bharat / offbeat

సూపర్​ టేస్టీ "పనీర్​ పకోడీ" - పావుగంటలో రెడీ - నూనె పీల్చకుండా కమ్మగా ఉంటాయి!

రెగ్యులర్ స్నాక్స్​ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలూ, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Tasty Paneer Pakoda
Tasty Paneer Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 3:33 PM IST

Tasty Paneer Pakoda: పనీర్‌ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే దాంతో స్టార్టర్ల నుంచి కూరల వరకు ఏం చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. అయితే పనీర్​తో ఎప్పుడూ కూరలు, స్టార్టర్లు మాత్రమే కాకుండా, ఓసారి కరకరలాడే పకోడీలు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతాయి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని ఎవరైనా ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో ఓ కప్పు టీ తాగుతూ వీటిని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వారికి స్పెషల్​గా చేసి పెడితే ఫిదా అయిపోతారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, కరకరలాడే పనీర్​ పకోడీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Paneer Pakoda
పనీర్​ (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పనీర్​ - 200 గ్రాములు
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • వాము - పావు టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Paneer Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పనీర్​ను కాస్త వెడల్పుగా, పొడవుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్​ చేసుకున్న పనీర్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, పసుపు, కారం, వాము, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, ఉప్పు, ఇంగువ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా బజ్జీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Paneer Pakoda
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • పిండి పర్ఫెక్ట్​ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కట్​ చేసుకున్న పనీర్​ ముక్కలపై లైట్​గా కారం, ఉప్పు చల్లి కలుపుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత ఒక్కో పనీర్​ ముక్కను తీసుకుని పిండిలో ముంచి నూనెలో వేసుకోవాలి.
Paneer Pakoda
వాము (Getty Images)
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి చిల్లుల గరిటెతో కలుపుకుంటూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి పెట్టి గ్రీన్​ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్​తో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ పనీర్​ పకోడా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Paneer Pakoda
పనీర్​ పకోడీ (ETV Bharat)

