సూపర్ టేస్టీ "పనీర్ పకోడీ" - పావుగంటలో రెడీ - నూనె పీల్చకుండా కమ్మగా ఉంటాయి!
-రెగ్యులర్ స్నాక్స్ను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలూ, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 4, 2025 at 3:33 PM IST
Tasty Paneer Pakoda: పనీర్ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. అందుకే దాంతో స్టార్టర్ల నుంచి కూరల వరకు ఏం చేసినా ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తుంటారు. అయితే పనీర్తో ఎప్పుడూ కూరలు, స్టార్టర్లు మాత్రమే కాకుండా, ఓసారి కరకరలాడే పకోడీలు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతాయి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఉండే వీటిని ఎవరైనా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఓ కప్పు టీ తాగుతూ వీటిని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వారికి స్పెషల్గా చేసి పెడితే ఫిదా అయిపోతారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, కరకరలాడే పనీర్ పకోడీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- వాము - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పనీర్ను కాస్త వెడల్పుగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న పనీర్ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి శనగపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి బియ్యప్పిండి, పసుపు, కారం, వాము, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, ఇంగువ, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా బజ్జీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండి పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలపై లైట్గా కారం, ఉప్పు చల్లి కలుపుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ఒక్కో పనీర్ ముక్కను తీసుకుని పిండిలో ముంచి నూనెలో వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చిల్లుల గరిటెతో కలుపుకుంటూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం వీటిని ప్లేట్లోకి పెట్టి గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్తో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ పనీర్ పకోడా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
