ఎప్పుడూ చపాతీ, పుల్కాలు మాత్రమే తింటారా? - "పాలక్ పనీర్ రోటీలు" ట్రై చేయండి!
ఇంటిల్లిపాది మెచ్చే పాలక్ పనీర్ రోటీలు - ఎక్కువైనా ఒక్కటి కూడా వదలరు!
Published : March 6, 2026 at 10:21 AM IST
Palak Paneer Roti Making in Telugu : పాలకూర, పనీర్ను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి రోటీలు చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా నిమిషాల్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేయవచ్చు. ఇక వీటిని నేరుగా తిన్నా అద్దిరిపోతాయి. పిల్లలైతే వద్దనకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోటీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పనీర్ ముక్కలు - అర కప్పు
- పాలకూర - 2 కట్టలు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 6
- అల్లం - కొద్దిగా
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు కట్టల పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి. పాలకూరలో నీరు మొత్తం పోయాక మిక్సీజార్లో వేయాలి.
- ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం అల్లం, ఆరు పచ్చిమిర్చి, అర కప్పు పనీర్ ముక్కలు యాడ్ చేసి నీళ్లు పోయకుండా మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలకూరపనీర్ పేస్ట్ వేసి చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలపాలి.
- పిండి పర్ఫెక్ట్గా కలిపాక దీనిపై లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం పిండి ముద్దను మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఆ తర్వాత చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఒక్కొ ఉండను ఉంచి కర్ర సాయంతో చపాతీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం బాగా కాలాక రోటిని వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపు టర్న్ చేసి మరో అర నిమిషం కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా లైట్గా రోటీ కాలాక డైరెక్ట్గా ఇంకో బర్నర్ మీద రోటీని పెట్టి రెండు వైపులా కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. వీటిపై లైట్గా బటర్ లేదా నెయ్యిని అప్లై చేస్తే స్మూత్గా ఉంటుంది.
- అంతే నోరూరించే పాలక్ పనీర్ రోటీ మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడిగా ఈ రోటీలను నచ్చిన కర్రీతో లేదా నేరుగా తిన్నా సూపర్గా ఉంటుంది!
- మీరు ఈ రోటీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలకూర, పనీర్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
