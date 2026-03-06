ETV Bharat / offbeat

ఎప్పుడూ చపాతీ, పుల్కాలు మాత్రమే తింటారా? - "పాలక్ పనీర్ రోటీలు" ట్రై చేయండి!

ఇంటిల్లిపాది మెచ్చే పాలక్ పనీర్ రోటీలు - ఎక్కువైనా ఒక్కటి కూడా వదలరు!

Palak Paneer Roti
Palak Paneer Roti (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Palak Paneer Roti Making in Telugu : పాలకూర, పనీర్​ను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి రోటీలు చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్​ పాటిస్తూ సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా నిమిషాల్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేయవచ్చు. ఇక వీటిని నేరుగా తిన్నా అద్దిరిపోతాయి. పిల్లలైతే వద్దనకుండా ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోటీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palak Paneer Roti
పాలకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పనీర్ ముక్కలు - అర కప్పు
  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - సరిపడా
Palak Paneer Roti
పనీర్ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు కట్టల పాలకూరను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా ఓ జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి. పాలకూరలో నీరు మొత్తం పోయాక మిక్సీజార్​లో వేయాలి.
  • ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం అల్లం, ఆరు పచ్చిమిర్చి, అర కప్పు పనీర్​ ముక్కలు యాడ్ చేసి నీళ్లు పోయకుండా మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Palak Paneer Roti
గోధుమపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల గోధుమపిండి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలకూరపనీర్ పేస్ట్​ వేసి చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలపాలి.
  • పిండి పర్ఫెక్ట్​గా కలిపాక దీనిపై లైట్​గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పది నిమిషాల అనంతరం పిండి ముద్దను మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసి పక్కనుంచాలి.
Palak Paneer Roti
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత చపాతీ పీట మీద పొడి పిండి చల్లి ఒక్కొ ఉండను ఉంచి కర్ర సాయంతో చపాతీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం బాగా కాలాక రోటిని వేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపు టర్న్ చేసి మరో అర నిమిషం కాల్చుకోవాలి.
Palak Paneer Roti
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇలా రెండు వైపులా లైట్​గా రోటీ కాలాక డైరెక్ట్​గా ఇంకో బర్నర్​ మీద రోటీని పెట్టి రెండు వైపులా కాల్చి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. వీటిపై లైట్​గా బటర్​ లేదా నెయ్యిని అప్లై చేస్తే స్మూత్​గా ఉంటుంది.
  • అంతే నోరూరించే పాలక్ పనీర్ రోటీ మీ ముందుంటుంది!
  • వేడివేడిగా ఈ రోటీలను నచ్చిన కర్రీతో లేదా నేరుగా తిన్నా సూపర్​గా ఉంటుంది!
  • మీరు ఈ రోటీలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పాలకూర, పనీర్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

