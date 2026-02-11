టిఫెన్స్లోకి కిర్రాక్ అనిపించే "ఉల్లిపాయ చట్నీ" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - వారం రోజులు నిల్వ!
Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST
Tasty Onion Chutney: పిల్లలైనా, పెద్దలైనా టిఫెన్స్ను ఇష్టంగా తినాలంటే అందులోకి చేసే చట్నీ టేస్టీగా ఉండాలి. లేదంటే టిఫెన్ తినను కూడా తినరు. అందుకే చాలా మంది సింపుల్గా అయిపోవడంతో పాటు రుచికరంగా ఉంటుందని పల్లీ చట్నీ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఉల్లిపాయ చట్నీ టేస్ట్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. పైగా ఈ చట్నీ వారం పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే ఉల్లిపాయ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- ఎండుమిర్చి - 7
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి చివర్లు కట్ చేసి పొడుగ్గా, మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేయాలి. ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు సెపరేట్ అయ్యి కాస్త వేగినాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం ఎండుమిర్చి , చింతపండు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. ఎండుమిర్చి చక్కగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన ఉల్లిపాయ, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పచ్చడి మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఉల్లిపాయలు వేయించుకున్న పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగినాక కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమంలో వేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లిపాయ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉల్లిపాయలు పెద్దవి అయితే రెండు, చిన్నవి అయితే మూడు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- వీటిని నూనెలో మరీ ఎక్కువ సేపు వేయించుకోవాల్సిన పనిలేదు. కేవలం కాస్త మెత్తబడితే చాలు.
- ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఈ పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు చల్లటి నీళ్ల బదులు వేడి నీరు వాడి రుబ్బుకుంటే పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది.
