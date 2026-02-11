ETV Bharat / offbeat

టిఫెన్స్​లోకి కిర్రాక్​ అనిపించే "ఉల్లిపాయ చట్నీ" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు - వారం రోజులు నిల్వ!

-టిఫెన్స్​లోకి ఎప్పుడూ ఒకటే రకమైన చట్నీలు చేస్తున్నారా? - ఇలా ఉల్లిపాయలతో ట్రై చేయండి!

Tasty Onion Chutney
Tasty Onion Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Tasty Onion Chutney: పిల్లలైనా, పెద్దలైనా టిఫెన్స్​ను ఇష్టంగా తినాలంటే అందులోకి చేసే చట్నీ టేస్టీగా ఉండాలి. లేదంటే టిఫెన్​ తినను కూడా తినరు. అందుకే చాలా మంది సింపుల్​గా అయిపోవడంతో పాటు రుచికరంగా ఉంటుందని పల్లీ చట్నీ చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఉల్లిపాయ చట్నీ టేస్ట్​ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. పైగా ఈ చట్నీ వారం పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే ఉల్లిపాయ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ఎండుమిర్చి - 7
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Tasty Onion Chutney
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Tasty Onion Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి చివర్లు కట్​ చేసి పొడుగ్గా, మీడియం సైజ్​లో కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేయాలి. ఎండుమిర్చి తొడిమలు తీసేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Tasty Onion Chutney
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు సెపరేట్​ అయ్యి కాస్త వేగినాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం ఎండుమిర్చి , చింతపండు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. ఎండుమిర్చి చక్కగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన ఉల్లిపాయ, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పచ్చడి మరీ లూజుగా, మరీ గట్టిగా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి.
Tasty Onion Chutney
పోపు (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఉల్లిపాయలు వేయించుకున్న పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగినాక కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును గ్రైండ్​ చేసిన మిశ్రమంలో వేసుకుని యాడ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఉల్లిపాయ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Onion Chutney
ఉల్లిపాయ చట్నీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉల్లిపాయలు పెద్దవి అయితే రెండు, చిన్నవి అయితే మూడు తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • వీటిని నూనెలో మరీ ఎక్కువ సేపు వేయించుకోవాల్సిన పనిలేదు. కేవలం కాస్త మెత్తబడితే చాలు.
  • ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా యాడ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఈ పచ్చడిని గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు చల్లటి నీళ్ల బదులు వేడి నీరు వాడి రుబ్బుకుంటే పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది.

