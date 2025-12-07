ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "ఆనియన్​ బిర్యానీ" -కుక్కర్​లో చేసుకోవచ్చు - ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు బెస్ట్​ ఆప్షన్​!

-బ్యాచిలర్స్​ కూడా ఈజీగా చేసుకునే సూపర్​ రెసిపీ - రైతాతో కలిపి తీసుకుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

Tasty Onion Biryani
Tasty Onion Biryani (ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 4:13 PM IST

Tasty Onion Biryani: ఉల్లిపాయలు అందరి ఇళ్లల్లో ఉంటాయి. ఏ కూర చేసుకోవాలనుకున్నా ఇవి ఉండాల్సిందే. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు కూడా ఆనియన్స్​ ఉంటే చాలు​ ఆరోజుకి సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు ఉంటే పచ్చడి, పెరుగు పచ్చడి వంటివన్నీ చేసుకోవచ్చు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎంతో రుచికరమైన బిర్యానీ​ చేసుకోవచ్చు. దీనినే ఆనియన్​ పులావ్​, ఆనియన్​ రైస్​ అని కూడా అంటుంటారు. దీని టేస్ట్​ బిర్యానీని మించి ఉంటుంది. కుక్కర్​లో చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ మెతుకు మిగల్చకుండా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, క్విక్​ అండ్ ఈజీగా లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా సింపుల్​గా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు.

Tasty Onion Biryani
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాస్మతీ బియ్యం - 1 గ్లాస్​ (పావు కేజీ)
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • లవంగాలు - 4
  • అనాస పువ్వు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • యాలకులు - 3
  • రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Tasty Onion Biryani
రైస్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్​ చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వు, యాలకులు, రాతి పువ్వు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
Tasty Onion Biryani
బిర్యానీ దినుసులు (Getty Images)
  • మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆనియన్స్​ మగ్గి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేలా మగ్గించాలి.
  • అల్లం మగ్గిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని ఉడికించాలి.
Tasty Onion Biryani
పెరుగు (Getty Images)
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని నిధానంగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రైస్​ను ఓ నిమిషం పాటు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒకటింపావు గ్లాసు నీళ్లు అంటే ఒక గ్లాస్​, మరో పావు గ్లాస్​ వాటర్​ పోసుకుని అంతా ఓసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Tasty Onion Biryani
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • చివరగా నిమ్మరసం పిండి కలుపుకుని ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • అంతా పర్ఫెక్ట్​ అనుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి హై ఫ్లేమ్​లో ఒక విజిల్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పూర్తిగా పోయిన తర్వాత మూత తీసి బిర్యానీ మొత్తాన్ని ఓసారి కలిపి నార్మల్​గా మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుని రైతాతో కలిపి తింటే ఘుమఘుమలాడే వాసనతో నోరూరించే ఆనియన్​ బిర్యానీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Onion Biryani
ఆనియన్​ బిర్యానీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీ దగ్గరి బాస్మతీ బియ్యం లేకపోతే నార్మల్​ బియ్యంతో అయినా ఈ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నార్మల్​ బియ్యం వాడితే ఒక గ్లాస్​ వాటర్​కు రెండు గ్లాసుల వాటర్​ పోసుకోవాలి.
  • బాస్మతీ బియ్యంతో కుక్కర్​లో కాకుండా నార్మల్​ గిన్నెలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక గ్లాస్​ బియ్యాన్ని ఒకటిన్నర గ్లాసుల వాటర్​ సరిపోతుంది.
  • ఉప్పు, కారాలను మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకుంటే సరి.

