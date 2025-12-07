నోరూరించే "ఆనియన్ బిర్యానీ" -కుక్కర్లో చేసుకోవచ్చు - ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్!
-బ్యాచిలర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకునే సూపర్ రెసిపీ - రైతాతో కలిపి తీసుకుంటే ఆ కిక్కే వేరు!
Published : December 7, 2025 at 4:13 PM IST
Tasty Onion Biryani: ఉల్లిపాయలు అందరి ఇళ్లల్లో ఉంటాయి. ఏ కూర చేసుకోవాలనుకున్నా ఇవి ఉండాల్సిందే. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు కూడా ఆనియన్స్ ఉంటే చాలు ఆరోజుకి సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు ఉంటే పచ్చడి, పెరుగు పచ్చడి వంటివన్నీ చేసుకోవచ్చు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఎంతో రుచికరమైన బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు. దీనినే ఆనియన్ పులావ్, ఆనియన్ రైస్ అని కూడా అంటుంటారు. దీని టేస్ట్ బిర్యానీని మించి ఉంటుంది. కుక్కర్లో చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ మెతుకు మిగల్చకుండా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, క్విక్ అండ్ ఈజీగా లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. బ్యాచిలర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాస్మతీ బియ్యం - 1 గ్లాస్ (పావు కేజీ)
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- లవంగాలు - 4
- అనాస పువ్వు - 1
- దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
- యాలకులు - 3
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - అర కప్పు
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బాస్మతీ బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, అనాసపువ్వు, యాలకులు, రాతి పువ్వు, జీలకర్ర వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ మగ్గి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేలా మగ్గించాలి.
- అల్లం మగ్గిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని ఉడికించాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత పుదీనా, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న బాస్మతీ బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని నిధానంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రైస్ను ఓ నిమిషం పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకటింపావు గ్లాసు నీళ్లు అంటే ఒక గ్లాస్, మరో పావు గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుని అంతా ఓసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా నిమ్మరసం పిండి కలుపుకుని ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- అంతా పర్ఫెక్ట్ అనుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి హై ఫ్లేమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పూర్తిగా పోయిన తర్వాత మూత తీసి బిర్యానీ మొత్తాన్ని ఓసారి కలిపి నార్మల్గా మూత పెట్టి కొద్దిసేపు అలానే వదిలేయాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుని రైతాతో కలిపి తింటే ఘుమఘుమలాడే వాసనతో నోరూరించే ఆనియన్ బిర్యానీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీ దగ్గరి బాస్మతీ బియ్యం లేకపోతే నార్మల్ బియ్యంతో అయినా ఈ బిర్యానీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నార్మల్ బియ్యం వాడితే ఒక గ్లాస్ వాటర్కు రెండు గ్లాసుల వాటర్ పోసుకోవాలి.
- బాస్మతీ బియ్యంతో కుక్కర్లో కాకుండా నార్మల్ గిన్నెలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక గ్లాస్ బియ్యాన్ని ఒకటిన్నర గ్లాసుల వాటర్ సరిపోతుంది.
- ఉప్పు, కారాలను మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకుంటే సరి.
