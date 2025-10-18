ETV Bharat / offbeat

ఓట్స్​తో "గుంత పొంగనాలు" - పెరుగు, సోడా అవసరం లేదు - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

- పిల్లలు మెచ్చే హెల్దీ 'బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Oats Gunta Ponganalu
Oats Gunta Ponganalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 12:45 PM IST

Tasty Oats Gunta Ponganalu: పొంగనాలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. తక్కువ నూనెతో రుచికరంగా చేసుకునే వీటిని పెద్దలు మాత్రమే కాదు పిల్లలు సైతం ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే మెజార్టీ అమ్మలు ఇడ్లీ, దోశ పిండి, ఎగ్స్​, బొంబాయి రవ్వ ఇలా రకరకాల పద్ధతుల్లో గుంత పొంగనాలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం వీటితో మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఓట్స్​తో కూడా రుచికరమైన పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా వీటి కోసం పెరుగు, సోడా వంటివి ఉపయోగించాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఓట్స్​తో పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Oats Gunta Ponganalu
ఓట్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఓట్స్​ - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాబేజీ - పావు భాగం
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • కొత్తిమీర -కొద్దిగా
Oats Gunta Ponganalu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ బౌల్​లోకి ఓట్స్​ తీసుకుని ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్​ యాడ్​ చేసి సుమారు 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యాబేజీని కూడా సన్నగా తురుమాలి.
  • ఓట్స్​ బాగా నానిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసి వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, క్యారెట్​, క్యాబేజీ తరుగు, జీలకర్ర, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బియ్యప్పిండి వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా పొంగనాల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Oats Gunta Ponganalu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఈ స్టేజ్​లో పిండి ఏమైనా లూజ్​ అనిపిస్తే మరికొంచెం బియ్యప్పిండి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • పెనం హీట్​ ఎక్కిన తర్వాత గుంతలలో నెయ్యి పోసుకుని స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
Oats Gunta Ponganalu
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • అనంతరం పెనంపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి. పొంగనాలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత స్పూన్​తో నిధానంగా రెండో వైపుకు తిప్పి మరికొద్దిసేపు కాల్చుకోవాలి.
  • పొంగనాలు ఇలా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని ఇలానే చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్​ గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Oats Gunta Ponganalu
ఓట్స్​ పొంగనాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఓట్స్​ను నేరుగా కాకుండా కాస్త దోరగా వేయించి ఆ తర్వాత వాటర్​లో నానబెట్టి గ్రైండ్​ చేసి గుంత పొంగనాలు వేసుకుంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • టమాటా, కీరా సహా ఇతర కూరగాయలను కూడా సన్నగా తరిగి పిండిలో మిక్స్​ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు.
  • పొంగనాల పెనంలో పిండి వేసిన తర్వాత కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.

