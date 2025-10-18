ఓట్స్తో "గుంత పొంగనాలు" - పెరుగు, సోడా అవసరం లేదు - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
- పిల్లలు మెచ్చే హెల్దీ 'బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : October 18, 2025 at 12:45 PM IST
Tasty Oats Gunta Ponganalu: పొంగనాలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. తక్కువ నూనెతో రుచికరంగా చేసుకునే వీటిని పెద్దలు మాత్రమే కాదు పిల్లలు సైతం ఇష్టంగా తింటుంటారు. అందుకే మెజార్టీ అమ్మలు ఇడ్లీ, దోశ పిండి, ఎగ్స్, బొంబాయి రవ్వ ఇలా రకరకాల పద్ధతుల్లో గుంత పొంగనాలు చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం వీటితో మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఓట్స్తో కూడా రుచికరమైన పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా వీటి కోసం పెరుగు, సోడా వంటివి ఉపయోగించాల్సిన పనిలేదు. మరి లేట్ చేయకుండా ఓట్స్తో పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఓట్స్ - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- క్యారెట్ - 1
- క్యాబేజీ - పావు భాగం
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
- కొత్తిమీర -కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ బౌల్లోకి ఓట్స్ తీసుకుని ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ యాడ్ చేసి సుమారు 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యాబేజీని కూడా సన్నగా తురుమాలి.
- ఓట్స్ బాగా నానిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసి వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, క్యారెట్, క్యాబేజీ తరుగు, జీలకర్ర, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బియ్యప్పిండి వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా పొంగనాల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ స్టేజ్లో పిండి ఏమైనా లూజ్ అనిపిస్తే మరికొంచెం బియ్యప్పిండి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి.
- పెనం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత గుంతలలో నెయ్యి పోసుకుని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
- అనంతరం పెనంపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. పొంగనాలు ఓవైపు కాలిన తర్వాత స్పూన్తో నిధానంగా రెండో వైపుకు తిప్పి మరికొద్దిసేపు కాల్చుకోవాలి.
- పొంగనాలు ఇలా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని ఇలానే చేసుకుని నచ్చిన చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఓట్స్ గుంత పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఓట్స్ను నేరుగా కాకుండా కాస్త దోరగా వేయించి ఆ తర్వాత వాటర్లో నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి గుంత పొంగనాలు వేసుకుంటే మరింత రుచికరంగా ఉంటాయి.
- టమాటా, కీరా సహా ఇతర కూరగాయలను కూడా సన్నగా తరిగి పిండిలో మిక్స్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు.
- పొంగనాల పెనంలో పిండి వేసిన తర్వాత కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి.
ఆల్ ఇన్ వన్ "చట్నీ" - టిఫెన్ ఏదైనా టేస్ట్ మాత్రం అదుర్స్! - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
ఘుమఘుమలాడే "బిర్యానీ మసాలా పౌడర్" - ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే 2 నెలలు నిల్వ!