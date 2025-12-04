ETV Bharat / offbeat

మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "నువ్వుల పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది!

కమ్మని నువ్వుల పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Nuvvula Pachadi
Nuvvula Pachadi (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sesame Chutney Recipe in Telugu : చాలా మందికి పచ్చళ్లంటే ఎంతో ఇష్టం. వీటి పేరు చెప్పగానే టమోటా, ఉసిరి, ఆవకాయ, నిమ్మ వంటి నిల్వ పచ్చళ్లు మాత్రమే ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. అయితే వాటితో పాటు రోటి పచ్చళ్లు ఆరగిస్తే నోటికి అద్భుత రుచినిస్తాయి. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ పచ్చడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నువ్వుల పచ్చడి. సింపుల్​గా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే! వేడివేడి అన్నంలో నువ్వుల పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి సూపర్ కాంబినేషన్​! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గోధుమపిండితో తియ్యతియ్యని "దోసెలు" - టేస్ట్ చూస్తే వదలనే వదలరు!

Nuvvula Pachadi
నువ్వులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
Nuvvula Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక కప్పు నువ్వులు, 20 గ్రాముల చింతపండు వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత నువ్వులు, మినపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Nuvvula Pachadi
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆరు ఎండుమిర్చి వేయాలి. అలాగే ఐదు పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఈ తాలింపులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వులు, మినపప్పు పేస్ట్​ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Nuvvula Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇక అంతే కమ్మని నువ్వుల పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నంలో నువ్వుల పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు! అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది!
  • ఈ పద్ధతిలో చేసి పెడితే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే!

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "రాగిపిండి సేమియా పాయసం" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

"వంకాయ పచ్చిపులుసు" తెలుగు వంటకాల్లో అద్భుతమే - ఇలా ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

TAGGED:

NUVVULA PACHADI RECIPE IN TELUGU
నువ్వుల పచ్చడి తయారీ విధానం
SESAME CHUTNEY PREPARE
TIL KI CHUTNEY MAKING
NUVVULA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.