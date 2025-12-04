మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించే "నువ్వుల పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది!
కమ్మని నువ్వుల పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Sesame Chutney Recipe in Telugu : చాలా మందికి పచ్చళ్లంటే ఎంతో ఇష్టం. వీటి పేరు చెప్పగానే టమోటా, ఉసిరి, ఆవకాయ, నిమ్మ వంటి నిల్వ పచ్చళ్లు మాత్రమే ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తాయి. అయితే వాటితో పాటు రోటి పచ్చళ్లు ఆరగిస్తే నోటికి అద్భుత రుచినిస్తాయి. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ పచ్చడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నువ్వుల పచ్చడి. సింపుల్గా చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే! వేడివేడి అన్నంలో నువ్వుల పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్! ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- తాలింపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 6
- పచ్చిమిర్చి - 5
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక కప్పు నువ్వులు, 20 గ్రాముల చింతపండు వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత నువ్వులు, మినపప్పు మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఆరు ఎండుమిర్చి వేయాలి. అలాగే ఐదు పచ్చిమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ తాలింపులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న నువ్వులు, మినపప్పు పేస్ట్ వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కమ్మని నువ్వుల పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో నువ్వుల పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు! అంతేకాక టిఫిన్స్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిలో చేసి పెడితే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే!
