పుల్లగా, కారంగా నోరూరించే "నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

- నిమ్మకాయతో నిల్వ పచ్చడి మాత్రమే పెడుతున్నారా? - ఇలా రోటి పచ్చడి చేసుకోండి, ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Nimmakaya Roti Pachadi
Nimmakaya Roti Pachadi (ETV Bharat)
Tasty Nimmakaya Roti Pachadi: రోటి పచ్చళ్ల పేరు వింటే చాలు చప్పబడిన నాలుక ఎగిరి గంతేస్తుంది. ఎందుకంటే వాటి రుచి అలాంటిది మరి. వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని రోటి పచ్చడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటే చికెన్​, మటన్​ కూడా పనికిరాదు అంటారు చాలా మంది! అందుకే వీలున్నప్పుడల్లా టమాటా, బీరకాయ, వంకాయ అంటూ రకరకాల రోటిపచ్చళ్లు తయారు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా మీకోసం మరో అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి. నిమ్మకాయతో నిల్వ పచ్చడి పెట్టడం అందరికీ తెలుసు. కానీ అదే లెమన్స్​తో పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోయే రోటి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Nimmakaya Roti Pachadi
నిమ్మకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పచ్చిమిర్చి - 20
  • నిమ్మకాయలు - 3
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
Nimmakaya Roti Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పచ్చిమిరపకాయల తొడిమలు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • క్లీన్​ చేసిన పచ్చిమిర్చిలను సగానికి తుంపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలపై పొట్టు తీసేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ చివర్లు కట్​ చేసి పొట్టు తీసి నాలుగు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • నిమ్మకాయలను సగానికి కట్ చేసి వాటి నుంచి నిమ్మరసం పిండి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
Nimmakaya Roti Pachadi
మెంతులు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మెంతులు, మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • ఈ దినుసులు వేగి చిట్లినాక పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Nimmakaya Roti Pachadi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మిర్చి కాస్త వేగాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి వేగి మెత్తగా మారినాక చివరన పసుపు వేసి కలిపి మరో నిమిషం వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు రోలు, రోకలిని శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం చల్లారినాక రోట్లో వేసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా నూరుకోవాలి.
Nimmakaya Roti Pachadi
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. చివరగా నిమ్మరసం పోసుకుని స్పూన్​తో కలిపి మరోసారి మెత్తగా రుబ్బి గిన్నెలోకి తీసుకుని వేడివేడి అన్నంలోకి సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే నిమ్మకాయ రోటి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Nimmakaya Roti Pachadi
నిమ్మకాయ రోటీ పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • నిమ్మకాయలు మరీ పచ్చివి, మరీ పండినవి కాకుండా కాస్త దోరగా, రసం ఎక్కువ ఉన్న కాయలు తీసుకుంటే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటు, నిమ్మరసాన్ని బట్టి పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవడం మంచిది.
  • మీ దగ్గర రోలు అందుబాటులో లేకపోతే మిక్సీలో కూడా ఈ పచ్చడిని గ్రైండ్​ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం నిమ్మరసం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అయితే మిక్సీలో లేదా రోలులో రుబ్బుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేది పంటికి తగులుతుండాలి. అప్పుడే రుచి బాగుంటుంది.

